Los Olivos brilla con luz propia en Lima Norte

Según el último Índice m2 de Urbania Perú, el precio de venta promedio por metro cuadrado (m2) en Los Olivos es de US$1.057. Está por debajo de la media de Lima (US$1.631), por lo que es considerado uno de los distritos más económicos de la capital.

Ello no significa que la oferta inmobiliaria no se incremente. En los últimos meses, lo ha hecho a un ritmo de 7% anual. A decir de Eduardo González-Prada, gerente de Urbania, esto convierte a Los Olivos en una de las jurisdicciones con mayor evolución de Lima, por lo que inmobiliarias como Paz Centenario (Condominio Parque Los Olivos) o Inversiones Estinos (Residencial Las Almendras) no dudaron en posar sus ojos sobre este distrito para engrosar sus portafolios.

“Los Olivos ha crecido sorprendentemente en visión. Hace menos de 15 años nadie apostaba así nomás por ese distrito. Todos hemos sido testigos de la gran oferta comercial y de educación que existe y todo eso se vuelve significativo no solo para empresas [inmobiliarias], sino también para los residentes, quienes ven en Lima norte y en Los Olivos un buen lugar para vivir cómodamente”, afirma González-Prada.

En el caso de su oferta comercial, su ubicación colindante con un distrito como Independencia, en donde existen centros comerciales, cines y teatro, favorece su atractivo, mientras que su oferta académica permite elegir entre una variedad de institutos y más de siete universidades.

“Los Olivos es un distrito que ha mostrado un constante crecimiento y cambio en su dinámica, por su fuerte componente residencial y por su acceso a una importante oferta comercial, educativa, de salud y esparcimiento”, considera Sandro Vidal, gerente de Investigación de Colliers International Perú. Esto le permite convertirse en una importante zona de desarrollo dentro de Lima norte, sobre todo para las inmobiliarias y constructoras, explica Vidal.

ZONAS CON POTENCIAL

Con relación al atractivo que despierta este distrito para las empresas inmobiliarias, Urbania Perú refiere que la zona sur de Los Olivos, delimitada por las avenidas Antúnez de Mayolo, Carlos Izaguirre y Tomás Valle y cerca al límite con San Martín de Porres e Independencia, es la que cuenta con mayor dinamismo por su gran actividad comercial, lo que la convierte en la zona con más potencial para futuros proyectos residenciales.

En San Martín de Porres el precio promedio del m² es de S/2.844,92. (Foto: El Comercio)

Mientras que la zona Centro del distrito, que comprende las avenidas Naranjal, Carlos Izaguirre y que también limita con Antúnez de Mayolo, San Martín de Porras e Independencia, es otra de las llamadas a despertar el interés de los desarrolladores inmobiliarios.

Sin embargo, sucede todo lo contrario con la parte norte de Los Olivos. Esta zona, que incluye a las avenidas Central y Panamericana Norte, al límite con Ventanilla, Puente Piedra y Comas, se ha convertido –tal como señala Eduardo González-Prada de Urbania– en la menos atractiva por su lejanía de la parte comercial y por estar contigua a la zona industrial.

DESARROLLO FUTURO

Aun cuando la oferta en Los Olivos creció durante los últimos meses, todavía son relativamente pocas las empresas inmobiliarias que cuentan con proyectos en este distrito. Para Urbania Perú, uno de los motivos de esta situación es el precio de los terrenos, que según el portal Mantyobras.com registra un promedio de US$1.334 por m2.

Mientras que por el lado de los precios de venta de las unidades inmobiliarias, Urbania Perú da cuenta de que en los últimos meses ha habido una variación positiva con un acumulado de 8%, en comparación con el 2017, al punto de que lidera el ránking entre todos los distritos de Lima norte, superando incluso a San Miguel y Surquillo que acumulan una variación de 6%.

A pesar de esa situación, Sandro Vidal, de Colliers, espera que “los precios de venta de las unidades residenciales no muestren incrementos significativos, en tanto se reactive la velocidad de colocación”.