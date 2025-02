Llega el mes de noviembre y en Toque Fino sabemos que será bastante fuerte, pues es en este momento en el que siempre recibimos la llamada de algunos de nuestros clientes preocupados por conocer que tan beneficioso fue ser sponsor de tal o cual equipo.

El contexto es el siguiente: los clubes de fútbol cobran una fuerte suma de dinero por vender los espacios de principales de su camiseta (pecho alto o pecho bajo) a una empresa que esté dispuesta a invertir, por lo general más de medio millón dólares anuales, para mostrar su logotipo. Atrás quedaron las marcas de cerveza, bancos o empresas de leche en polvo que veíamos en los noventa, pues hoy han cedido su lugar a las casas de apuestas deportivas, las cajas municipales y universidades privadas.

¿Qué tan positivo fue nuestro vínculo con este club? Es la pregunta que recibo siempre. Por lo general, me tomo un tiempo en responder, pero sobre todo porque me veo en la necesidad de explicarles que esto no es un criterio subjetivo ni que puedo tener una respuesta de un día para el otro. Atrás quedaron los logros deportivos como un título nacional como principal medida de evaluación, como te lo hacían saber los clubes anteriormente. Hoy existen diferentes herramientas que permiten conocer el valor nominal de una inversión dentro del patrocinio deportivo. Una de las más conocidas, y que es utilizada por reconocidas marcas como Red Bull y Herbalife, es la de cuantificar el impacto en medios de comunicación de sus patrocinios deportivos.

Las marcas, por la general, deben de pagar una sola vez al iniciar el vínculo. Desde ese momento todas las veces en las que aparece el logo en medios digitales, medios de prensa impresos y bloques de televisión (en señal abierta y cable) son el gran beneficio que obtienen estas compañías. Y, ¿cómo sé cuánto se ganó por aparecer en un medio digital?

Cada medio de prensa cuenta con su propio tarifario publicitario. Lo que se hace entonces es medir el espacio en el que está apareciendo el logo de la marca y así se puede sacar el valor de lo que se ha ganado con este impacto. Lo mismo pasa en televisión, se mide por segundos y los precios van en función de la tarifa del canal de televisión y el horario.

Esta es solo una de varias herramientas que se pueden utilizar al momento de medir su patrocinio. Aquí entonces lo valioso es saber lo que la marca ha obtenido a lo largo del año en impactos en medios y si finalmente la suma de todo lo que se generó termina superando el valor del patrocinio.

Hay mucho más que contar del mundo de la valorización e impacto en medios, pero qué tal si lo dejamos para una siguiente columna. ¡Hasta la próxima!