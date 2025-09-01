Meses de ‘budget’ y presupuesto público

Mientras usted, querido lector, lleva 3 o más reuniones revisando inversiones, planillas, ampliaciones o reducciones de operaciones y todas las líneas del presupuesto de su empresa; quizás le sirva saber que el país se embarcará pronto en la misma tarea.

Hace pocos días el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) fue publicado y así como sus sobreestimaciones fueron criticadas, hemos podido ver una especial dedicación por advertir sobre el sesgo optimista en la proyección de crecimiento para este año y el siguiente, en el gasto privado, en la inversión y en el precio de los metales. También se puede escuchar la alerta sobre el ajuste fiscal, que permitiría llegar a la meta de 2,2% este año: algunos piensan que la reducción del gasto estatal no podría darse.

Aunque los MMM siempre son criticados, en sus últimas entregas parecen pecar de positivos, lo que termina restándole peso y contundencia a las proyecciones oficiales.

Hacía referencia a los presupuestos corporativos porque esta gestión gubernamental será la responsable, junto al Poder Legislativo, del Proyecto de Presupuesto 2026. Será este documento el que brinde dimensión al margen de maniobra que tenga la nueva gestión presidencial y el equipo que consolide el poder Ejecutivo.

Hay en este proceso -como en una revisión de P&L- un documento que es de revisión obligatoria: el Anexo 5. Este documento contiene los proyectos y obras para gobiernos regionales y locales. Como se ha expuesto antes en esta columna, haría bien el MEF en publicar la lista de solicitudes presupuestales que realicen los congresistas. Este anexo no solamente es un mapa de obras y proyectos que prometen mejorar la vida de los peruanos, sino también una hoja de ruta inequívoca de lealtades y acuerdos políticos que vale la pena mirar con atención en esta etapa aún incipiente del proceso electoral, pero relevante para la medición del riesgo país que hacen las empresas privadas en sus planes anuales.