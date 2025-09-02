Juan Saldarriaga
Juan Saldarriaga

Escucha la noticia

00:0000:00
GoldFields evalúa adquirir proyectos avanzados o una nueva mina en Perú ante el posible cierre de Cerro Corona, su mina de oro y cobre
Resumen de la noticia por IA
GoldFields evalúa adquirir proyectos avanzados o una nueva mina en Perú ante el posible cierre de Cerro Corona, su mina de oro y cobre

GoldFields evalúa adquirir proyectos avanzados o una nueva mina en Perú ante el posible cierre de Cerro Corona, su mina de oro y cobre

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El precio récord del oro ha disparado los beneficios de las empresas auríferas como GoldFields, empresa que opera nueve minas en el mundo, entre ellas Cerro Corona (Cajamarca), el único activo de cobre-oro de su portafolio.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC