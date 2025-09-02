GoldFields evalúa adquirir proyectos avanzados o una nueva mina en Perú ante el posible cierre de Cerro Corona, su mina de oro y cobre

Tras 17 años de operación, sin embargo, esta singular mina está llegando a sus últimos años de vida útil. ¿Qué planea Goldfields para evitar esto y/o continuar con su presencia en Perú? Responde Mike Fraser, CEO de la minera sudafricana, con quien conversamos en exclusiva.

El precio del oro está alcanzando récords impresionantes. ¿Cómo avizoran el futuro del metal dorado en GoldFields?

Nosotros proyectamos que la trayectoria del oro va a continuar manteniéndose fuerte. Tal vez habrá unas caídas y algunas correcciones pequeñas, pero nada más. Nosotros pensamos que el precio va a continuar alto y que va a haber una demanda continua de oro.

¿A qué se debe esta escalada?, ¿principalmente al tenso panorama geopolítico y las guerras en Medio Oriente?

Sí, por supuesto. Lo que está dirigiendo todo esto es la tensión política, las guerras que están sucediendo y las preocupaciones con respecto a los riesgos de la economía de Estados Unidos. Todo esto está contribuyendo a que el precio del oro sea más fuerte. Hay una fuerte demanda de varios bancos centrales de reserva y varios países, como China e India (los mayores demandantes de oro en el mundo), que están reemplazando los bonos del Tesoro de Estados Unidos por oro.

¿La economía de Estados Unidos es también un factor determinante?

Hay cierta preocupación en la mayor parte del mundo de que el dólar estadounidense no va a ser siempre la reserva o la moneda más importante. Entonces, es allí donde recae el valor del oro. Si vemos el precio del oro en los últimos cinco años, en realidad, ha traído retornos a pesar de que no tiene ningún otro valor fundamental. Los inversionistas quieren tener oro para tener un respaldo en contra de la inflación.

¿Hay alguna posibilidad de que el oro baje de precio?

Para eso debe ocurrir que las guerras se arreglen y tenemos que ver, también, un retorno de la confianza en la economía de los Estados Unidos. Pero difícil ver que todo esto se va a unir, finalmente, para poder hablar de un descenso en el precio del oro.

GoldFields ha anotado un beneficio neto de US$1.027 millones en el primer semestre del año, superior en 220% al obtenido en igual periodo del 2024. ¿Esto se debe solamente al alto precio del oro?

Solamente para reiterar, esto viene acompañado del crecimiento en el flujo de caja y del aumento las acciones de la compañía, que se han duplicado en los últimos doce meses. Habiendo dicho eso, creo que el valor más grande que se ha creado es la combinación entre el incremento en el precio del oro y nuestra mayor producción, de 24%, gracias al ‘ramp-up’ de Salares Norte, nuestro proyecto en Chile. Esta combinación del marco de expansión, más el incremento en el precio del oro, tienen un rol muy importante en el universo de inversión.

Aterrizando en el Perú, ¿cuáles son las expectativas de GoldFields con respecto a la mina Cerro Corona, cuya vida útil se extendería solamente hasta el 2030?

Tenemos el soporte de la Junta Directiva para buscar nuevas oportunidades y extender nuestra presencia en el Perú, pero no siempre es fácil hacer esto. Nosotros, definitivamente, hemos hecho mucho trabajo y vamos a continuar haciendo lo necesario para mejorar nuestra posición en Perú.

¿Cuál es el principal desafío que enfrentan?

Cerro Corona es un negocio interesante y nuestros equipos han desarrollado una gran reputación como mineros responsables en la región Cajamarca, pero nuestra restricción principal no tiene que ver con la ausencia de mineral, sino dónde encontramos instalaciones para (almacenar) los relaves. Tenemos que encontrar posibilidades para extender la vida útil de ese activo, pero todo recae en el hecho de que hay problemas con el uso de la tierra. Para eso debemos encontrar maneras de trabajar con los dueños (de los terrenos superficiales) o asociarnos con ellos para poder tener acceso y desarrollar otro proyecto.

¿No se trata de un problema de agotamiento de recursos o reservas de oro?

Definitivamente, no. No estamos cortos de recursos. Perú es uno de los países que más recursos de oro y cobre tienen en el mundo, y lo mismo ocurre con Chile. El tema es cómo podemos lograr esa conexión social que nos ayude a trabajar junto con las comunidades para alargar la vida útil de la mina y nuestra actividad en Perú, que ha sido sobresaliente. Como CEO de una compañía, yo también me pongo un poco impaciente y quiero que las cosas se hagan para ayer. Sin embargo, hay un camino que seguir. Toma paciencia y mucho relacionamiento.

Si entiendo bien, existe la posibilidad de desarrollar un nuevo proyecto ‘brownfield’ en las inmediaciones de cerro Corona, o ‘greenfields’ en otras regiones. ¿Es así?

Sí, por supuesto. Nosotros vamos a continuar buscando esas oportunidades.

¿Y también hay la posibilidad de comprar un proyecto o mina en marcha?

Una posibilidad es buscar proyectos que ya estén avanzados y que podamos desarrollar y construir para crear, de esa manera, nuevas oportunidades. Y también estamos abiertos a (adquirir) minas que nos ayuden a agregar valor. Nuestro equipo evalúa continuamente estas oportunidades. Podemos crecer a través de ‘brownfield’, ‘greenfield’ y también podemos comprar un nuevo activo. Son muchas oportunidades.

¿Esa búsqueda de nuevas oportunidades incluiría proyectos no necesariamente de oro sino con mineralización mixta, como el cobre?

Es una muy buena pregunta. Nosotros entendemos qué hay muchos yacimientos de pórfidos en el Perú, donde hay cobre y oro de manera conjunta (como Cerro Corona). Entonces, estamos buscando un balance, un proyecto que tenga un contenido más alto de oro (que de cobre). No tenemos nada específico aún, pero no queremos un proyecto 100% cobre, por supuesto. Ese no es nuestro expertise. Pero, donde encontremos esos pórfidos de cobre- oro, que tengan un gran contenido de oro, definitivamente nos interesa.

En Perú y Chile, donde ustedes operan, se avecinan elecciones presidenciales. ¿Este clima puede impactar en el negocio de GoldFields?

Nosotros hemos visto muchos cambios de gobierno en las jurisdicciones donde operamos. En América del Sur vemos que los gobiernos van de un lado al otro del espectro político, pero lo que tienen en común Perú y Chile es el entendimiento del rol que la minería juega en el desarrollo de la sociedad. No muchos países tienen esto. Por eso estamos muy comprometidos en encontrar nuevas oportunidades en Sudamérica.