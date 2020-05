Bitel expresó su reparo ante la nueva norma dictada por el Osiptel pues consideran que distorsiona la competencia e interviene en el mercado con una medida que no todos pueden cumplir.

La Resolución de Consejo Directivo Nº 050-2020-CD/OSIPTEL, publicada ayer y vigente desde hoy, dispone que se pueden activar nuevos clientes móviles usando única y exclusivamente la modalidad de “auto-activación”, es decir que el mismo cliente active desde su smartphones su línea. Además se podrá migrar de operador usando esta tecnología.

La venta de líneas móviles nuevas estaba suspendida desde el 16 de marzo, cuando el país entró en aislamiento social y Estado de Emergencia.

Luego se abrió una primera flexibilización, permitiendo la venta de conexiones móviles a Internet que no requerían el contacto físico para activarse. Ahora se está permitiendo la venta de líneas de telefonía móvil pero sin contacto físico con el vendedor para la lectura de la huella dactilar.

Este mecanismo es usado por Cuy Móvil desde su lanzamiento y también está siendo desarrollado para su uso por otras dos empresas de telefonía móvil, según informó a RPP el regulador. Según Bitel, esta declaración pública demuestra que Osiptel conocía que no todos los jugadores del mercado tenían dicho sistema, sino solo la mitad.

“A todas luces es total, manifiesta y absolutamente una disposición anticompetitiva que genera una distorsión en el mercado que, esperamos, sea corregida de inmediato”



Aseguran que comprenden que la preocupación es tomar todas las medidas de bioseguridad y coinciden en la necesidad de cuidar las recomendaciones del Minsa y la OMS, pero la salida no es abrir una opción que no es hoy accesible para todos los operadores.

“Consideramos que la referida norma es ilegal y afecta de manera grave y directa la competencia entre los operadores móviles al otorgar una ventaja competitiva artificial a algunos en este contexto. Osiptel es la agencia de competencia y esperamos que vele por ésta, así sea corrigiéndose”, remarcan.

Añaden que la medida, además de anticompetitiva, es discriminatoria, porque para usar ese software se requiere un smartphone con características determinadas y que el cliente previamente haya descargado la APP, es decir que ya tenga Internet. Si el usuario no tiene Internet o no tiene un smartphone no podrá activar el servicio, remarcan.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

______________________________

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

VIDEO RECOMENDADO

Metropolitano: Protransporte descarta la suspensión del servicio en mayo 01/05/2020