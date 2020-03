Luego de iniciado el aislamiento social obligatorio originado por el coronavirus, el Osiptel dispuso que los operadores no podían cortar el servicio de telefonía móvil por falta de pago. Esto ha conllevado que solo cuatro de cada 10 clientes hayan cancelado puntualmente sus recibos.

Según estima Alejandro Jiménez, ex gerente del Osiptel, en promedio los operadores se han enfrentado esta semana con que solo el 40% de los clientes están abonando a tiempo su servicio.

El incumplimiento se da sobre todo en los planes de mayor valor de zonas residenciales, indica, lo cual afecta el flujo de efectivo de las empresas en sus cadenas de pago.

Según sus estimaciones, este incumplimiento en el pago puede seguir creciendo hasta representar el 65% o 70% de la clientela, lo cual puede terminar perjudicando a los mismos usuarios.

En los últimos días sí se han presentado algunos cortes de servicios de telecomunicaciones por incumplimiento de pago, informó Osiptel a Gestión, pero esto se ha debido a mecanismos automáticos que ya se están corrigiendo. Si no lo hacen, el regulador señaló que se realizarán los procesos administrativos sancionadores respectivos.

El regulador ha establecido que no se deben cortar los servicios por falta de pago durante la crisis del coronavirus

Jiménez considera que lo ideal sería que los operadores y el regulador entraran en un periodo de diálogo y se buscaran salidas intermedias, que garanticen la continuidad de los servicios en las poblaciones de menos recursos pero no se exima de responsabilidad a los que sí están en condiciones de pagar, como es el caso de los paquetes premium.

¿QUÉ SE HA HECHO EN OTROS PAÍSES?

Esta crisis originada por el coronavirus o Covid-19 a nivel global ha sido atendida de distintas maneras, dependiendo del tipo de Gobierno. Todos coinciden en la necesidad de continuidad de un servicio básico en emergencia, pero las formas de garantizarlo han ido variando.

Facebook dispuso en Europa - y luego también en el Perú - que por su redes sociales de alto tráfico, como Whatsapp, no circulen videos de alta definición (HD) sino solo en calidad estándar, para evitar el congestionamiento de las redes.

A nivel empresas, cada marca ha lanzado algunas alternativas propias, como sms libres o similares, buscando descongestionar la red de datos, que ha visto incrementado su flujo de datos en hasta 21% debido a que muchas personas están usando el Internet móvil de forma más intensa.

SE ha incrementado el tráfico de videos en los celulares durante el confinamiento para vitar el contagio del Coronavirus (Imagen referencial/Archivo)

A nivel Gobierno las decisiones han sido variadas. Hay países como Panamá que han liberado 120 Mhz de espectro (30 Mhz por operador) sin costo alguno durante la crisis, para garantizar el tráfico de datos de los clientes. Otros que cuentan con operadores estatales, como Uruguay, han decretado un servicio de conectividad gratuita para 120 mil clientes durante la crisis.

Jiménez explica que los modelos de solución varían dependiendo del tipo de administración económica. En Estados Unidos y Brasil prima el consenso, aclara, en donde el sector público y privado han llegado a acuerdos sobre qué medidas adoptar.

Especialistas recomiendan reducir el uso de juegos en el móvil en horas punta

En Colombia y Argentina se ha dado normas focalizadas, es decir se ha hecho un análisis fino de quienes deben ser beneficiados con este tipo de excepciones en el pago, evitando dar subsidios a quien no lo requiere y sin poner en riesgo la cadena de pagos.

En El Salvador, Venezuela, Ecuador y Perú se ha optado por una norma de subsidio generalizado, indica. Este modelo es de índole populista, añade, y termina aplicando un subsidio generalizado.

“Es urgente que se trabaje en forma conjunta entre el VMT, OSIPTEL y las operadoras porque la realidad financiera de las empresas es diferente a la de los bancos que nadan en liquidez y postergan pagos pero no intereses, salvo alguna excepción”, opina.

El Perú se apresuró y no consideró que una regla básica aquí es subsidiar a las personas vulnerables, no a todos los clientes, recalca.

“Necesitamos la conectividad pero esta no se genera por decreto", añade tras recordar que hay obligaciones diarias de mantenimiento de antenas en sitios inhóspitos, planilla que pagar, servicios de terceros de Internet satelital, etc. que podrían poner en riesgo el servicio si no hay quien les pague.

¿Qué es la covid-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cómo prevenir la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Presidente de Osiptel