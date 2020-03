Pandero decidió cambiar de manera externa e interna. La empresa de fondos colectivos, ahora, no solo luce una renovada imagen corporativa (con un logo e isotipo diferente) también reorganizó su negocio.

Así, sus seis divisiones en el negocio de autos (Pandero Volkswagen, Pandero Hyundai, Pandero Derco, Pandero 4x4, Pandero premium y Pandero Suzuki) se integraron en Pandero Autos. Su gerente general, Pablo Reátegui, explica que esta unificación permite tener una sola fuerza de ventas para impulsar todas las marcas de autos que manejan.

Mientras que, Pandero Inmuebles pasó a llamarse Pandero Casa.

“El objetivo es trasmitir una imagen renovada y posicionarnos como la alternativa más sencilla para tener un carro nuevo o un inmueble”, precisa.

El ejecutivo explica que Pandero Autos –como parte de esta transformación y a fin de ampliar la base de clientes– participará en el financiamiento de vehículos de menor precio (por debajo de los US$15.000). “Antes teníamos contratos desde US$15.000 y hoy arrancan desde los US$10.000, lo que implica también menores cuotas mensuales (desde US$199). Esto, en combinación con el respaldo de las marcas automotrices, nos permitirá llegar a mucho más gente que antes no atendíamos y que necesita un financiamiento que no le sea tan caro y que no tenga barreras de entrada tan complejas”, asegura.

Este cambio responde a la misma dinámica del mercado automotor, ya que antes la participación de los autos por encima de los US$15.000 era de 80%, pero con los años ha bajado a 67%. En tanto, el segmento de vehículos por debajo de los US$15.000 ha crecido pasando de 16% a un 33%.

Reátegui destaca, además, que su cartera de marcas se ha robustecido porque a las más de 25 que poseen han sumado desde hace algunos días a Toyota y Nissan. Pandero vende 5.600 autos al año en promedio dentro del segmento de vehículos ligeros y en este 2020 prevé llegar a las 6.000 unidades, aproximadamente.

PANDERO CASA

La expectativa de crecimiento de Pandero Casa también es positiva, señala Reátegui.

Así, para este año la consigna de la empresa es ampliar la cobertura. A la fecha, está en Lima y Arequipa, y la expectativa es llegar a otras ciudades de provincias, principalmente de la costa: “Ica, Trujillo, Piura, Chiclayo y Huancayo, en la sierra, son ciudades que no atendemos y que son interesantes”, comenta.

Pronostica que, antes de terminar el 2020 podrían aterrizar en tres de estas ciudades. “Tenemos que evaluar previamente varios detalles como seleccionar y preparar al equipo de atención al cliente, entre otros temas”, detalla.

Pandero Casa representa entre el 10% y 15% de las ventas de Pandero. Al mes se colocan alrededor de 120 a 150 contratos que parten desde los US$40.000.

Hoy son siete las empresas de fondos colectivos en el país. Este mercado mueve US$420 millones al año.

LE PUEDE INTERESAR