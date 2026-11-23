El panorama de inversiones llega al 2027 marcado por una inflación persistente y tasas de interés que podrían mantenerse elevadas. Cuando las tasas suben, los bonos pierden valor y el financiamiento se encarece, mientras las acciones enfrentan mayores exigencias de rentabilidad. A ello se suman la incertidumbre geopolítica, las dudas sobre los beneficios concretos de la inteligencia artificial (IA) y su financiamiento, y el escenario político en EE.UU.

Pese a ello, las bolsas han registrado buenos resultados, apoyadas en la resiliencia económica, las utilidades empresariales y el alza de los commodities (sobre todo, metales). Al 15 de noviembre, el S&P 500 rinde 10% en dólares y la bolsa local, 25% en soles. En contraste, los bonos del Tesoro estadounidense caen 1,6% en dólares y los bonos peruanos avanzan apenas 0,78% en soles.

¿Qué estrategias considerar para el 2027? (I) Dar mayor espacio al efectivo y al mercado monetario, que ofrecerán rendimientos paulatinamente más atractivos. (II) Mantener cautela en renta fija durante el primer semestre, privilegiando bonos de corto plazo, menos sensibles a las subidas de tasas y que permiten reinvertir a mejores rendimientos. La deuda de alto rendimiento también ofrece oportunidades, aunque implica mayor riesgo de incumplimiento. Si la inflación cede, los bonos de mayor plazo podrían recuperar atractivo. (III) La renta variable seguirá ofreciendo oportunidades, pero exigirá selectividad. La productividad asociada a la IA y los precios de los commodities, en particular el cobre, podrían seguir favoreciendo a EE.UU. y a mercados emergentes, a pesar del ruido reciente. Sin embargo, las tasas altas y las valoraciones exigentes podrían moderar los retornos. Y (IV) activos alternativos –bienes raíces, deuda privada y factoring– pueden diversificar las carteras, aunque requieren especial atención a su transparencia, gobernanza y valorización.

Los principales riesgos serán una escalada geopolítica, la incertidumbre en EE.UU. y posibles efectos de El Niño sobre la inflación local. Aun así, las expectativas inflacionarias de mediano plazo permanecen dentro del rango meta.

El 2027 será un año para invertir con cautela, no para dejar de hacerlo. No podemos controlar los riesgos externos, pero sí el riesgo interno: nuestras emociones y sesgos al tomar decisiones.