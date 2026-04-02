Este año ha arrancado con buen pie para Parque Arauco, operadora de centros comerciales como Larcomar y Megaplaza Independencia. Luego del anuncio de su nuevo proyecto multifamily, la compañía no descarta evaluar más iniciativas tanto en malls como en locales puerta a calle, y apostará también por proyectos de usos mixtos. Alejandro Camino, gerente general de la firma en Perú, nos detalla la estrategia de crecimiento en adelante, así como las inversiones por US$250 millones que viene realizando la empresa en el país, entre proyectos que están encaminados y por iniciar.

- ¿Cómo ha sido el inicio para la operación de Parque Arauco este 2026 y para el sector ‘retail?

El año ha partido muy bien. De hecho hay factores que no responden a Parque Arauco, sino al mercado general. Uno de ellos ha sido la liberación de CTS y, sobre todo, la disposición de AFP, ya que parte de la liberación ha tenido un impacto que se ha sentido hasta el último mes (del 2025), por lo que creo que los ‘malls’ y todo el sector comercio ha tenido un impulso fuerte. Vemos que el crecimiento que observamos de nuestros locatarios es muy positivos y los inversionistas están optimistas. Ahora, la pregunta es qué viene en adelante. Ahí hay un poco más de incertidumbre.

Así también los proyectos que hemos abierto y tomado como Parque Arauco vienen madurando bien y eso nos ayuda a sentirnos confiados en que estamos tomando buenas decisiones y creciendo por buen camino.

Proyecto de ampliación de Megaplaza de Independencia.

- ¿Por qué lo que viene en el año incluirá más incertidumbre?

Uno, ya hemos visto el efecto de los retiros y dos, se vienen con fuerza las elecciones. Muchos aún no definen su voto y en la medida que se perfilan los candidatos, puede que se genere cierta preocupación, lo que puede retraer un poco el consumo. Pero, por otro lado, sabemos que nuestra economía se mueve a pesar de ello. Entonces, no sabemos bien el efecto.

- ¿En un año electoral se suele sentir un bajón del consumo o mayor cautela?

No necesariamente, hasta ahora no lo hemos sentido. Ha sido bien positivo y creo que depende de la situación particular, no me animo a pronosticar. Hasta la fecha, hemos iniciado bien el año.

- Mencionó que ya están empezando a madurar también los proyectos que han ido abriendo en los últimos años, ¿hay alguno en particular que esté empujando el crecimiento este año?

Está Megaplaza Ica, que el próximo mes abrirá oficialmente, pero el espacio está físicamente abierto. Ya vemos un impacto fuerte en flujo, que ha subido en cerca de 40% –en algunas semanas 50%–, aunque aún falta abrir algunos restaurantes y tiendas.

El otro proyecto que se viene es el distrito gastronómico de Megaplaza Independencia, que abrirá en un par de meses y será el más grande y potente de Lima Norte con 27 locales con comida diferenciada que tendrá un ‘food court’ y ‘food hall’. Hoy está en obra. Tendrá un gran impacto en el ‘mall’.

“La inversión para los proyectos que he anunciado es de US$250 millones”.



- ¿Minka también alista próximos pasos?

Sí. Todavía no hemos hecho cambios y estamos empezando un proceso de ‘masterplan’, sobre el cual te podré contar qué cambios plantearemos y más detalles hacia el final del año, pero es un activo que viene muy bien. También está nuestro multifamily de La Mar, que en 5 meses de operación ya tiene cerca del 50% colocado. Y, tendremos otro en Megaplaza Independencia.

- ¿Cómo gestaron la idea de un distrito gastronómico en Megaplaza Independencia y cuál es la inversión que proyectan?

Responde a la necesidad que vemos del cliente. Nuestro ‘food court’ era de 9 locales, quedaba chico en oferta y en espacio. No te voy a poder revelar las marcas todavía, pero lo que sí te puedo comentar, como referencia, sobre la envergadura y la demanda es que cuando ves la tendencia de los malls de experiencia, gastronomía es una parte importante. Es una tendencia natural en el mundo.

- ¿Cuándo abrirá el distrito gastronómico y cuál ha sido la inversión?

La inversión en las tres subetapas ha sido de, aproximadamente, US$33 millones. El distrito gastronómico abrirá en junio. Parte de este monto también estará invertido en la plaza, una obra que aún no hemos empezado.

El Grupo Centenario vendió Minka a Parque Arauco por S/ 381 millones.

- En Megaplaza también tendrán el proyecto multifamily, el segundo de Parque Arauco en Perú, ¿cómo se acopla al mall y cuáles son los primeros objetivos?

En pandemia hicimos una revisión de la estrategia de otros usos inmobiliarios. Lo usual que veíamos en los malls era oficinas, en algunos casos hoteles, salud y educación. En pandemia nosotros decidimos frenar cosas como oficinas u hoteles y re-explorar qué se podía hacer. Vimos la vivienda para renta como una opción viable, de bajo riesgo –tu riesgo está atomizado no en 50 locatarios, sino en en 500–. Es un un activo muy resiliente.

Esta experiencia en otros países está muy avanzada. En Chile existían ya muchos edificios de vivienda diseñados específicamente para la renta y administrados de esa forma. Partimos en los tres países yen Chile compramos edificios, aprendimos de la operación. En Perú y Colombia no existía este formato de multifamily hecho específicamente para arrendar. Tuvimos que desarrollarlo de cero.

- ¿Cómo ha resultado el proyecto en Perú?

En Perú decidimos partir fuera de un mall para entender el modelo y validarlo, y lo hicimos en La Mar. No hemos tenido ningún problema con locatarios y con esta validación nos animamos a hacer un proyecto en un mall. Nos hacía mucho sentido que sea en Megaplaza Independencia: hay espacio, la demanda en la zona es clara y hay una gran necesidad de vivienda formal de calidad. Hay mucho valor allí, cuentan con todos los servicios que necesitan, además de un lugar seguro.

- ¿Esperan tener una velocidad de colocación como la del proyecto en La Mar de 50% en cinco meses?

No me voy a animar a decirte los porcentajes para la colocación, pero la velocidad en términos de unidades va a ser mayor. Vemos una demanda fuerte, insatisfecha, por lo que creemos que vamos a tener una buena velocidad de colocación.

- ¿La idea es iniciar con 500 unidades o hay capacidad como para una segunda unidad en Megaplaza?

En este momento vamos a iniciar con estas 500 unidades. Por el momento no estamos previendo más, pero si es exitoso no descartaríamos evaluar más. El proyecto estaría listo todavía en un par de años, a inicios del 2029.

“Estamos abiertos a evaluar (compras). En mi mente hay varios (activos)”.



- Después de este primer multifamily en un mall, ¿están evaluando otro en otro mall o en Minka?

No puedo adelantar anuncios; lo que sí te puedo decir es que tenemos planes de crecimiento importantes. Lo iremos comunicando poco a poco, en la medida que vayamos obteniendo licencias. Somos una empresa listada en bolsa y hay información que no puedo adelantar. En Minka estamos trabajando en un plan maestro de crecimiento ordenado bajo las normativas y usos permitidos. Esperamos incorporar otros usos inmobiliarios en Minka en el futuro.

- ¿No se descartaría que pueda haber un multifamily allí en algún momento?

No quiero adelantar ninguna noticia al respecto, pero sí te puedo decir que tenemos con planes de crecimiento y ganas de seguir invirtiendo también en Minka.

- ¿Cuán importante es hoy en día la apuesta por el multifamily para Parque Arauco y cuánto puede llegar a representar dentro del negocio en los próximos 5 años?

Somos una empresa de rentas inmobiliarias y tradicionalmente el foco ha sido el retail, que es donde tenemos la mayor experiencia y seguirá siendo la parte importante de nuestro portafolio. No creemos que el multifamily sobrepase el 10% o 20% de nuestros ingresos a largo plazo, pero es un buen complemento para el retail. Y eso es parte de lo que estamos haciendo, diversificar e incorporar usos nuevos.

- ¿Por qué no va a representar más del 10 o 20% de los ingresos?

Es por varios motivos. Lo primero es que hoy día tenemos en los tres países más de 1,2 millones de m² de área arrendable y vamos a seguir creciendo con eso. Si vamos a seguir creciendo en retail, tenemos que hacer crecer como que a triple velocidad multifamily para poder alcanzar al retail. Lo segundo es que si bien somos una empresa de rentas inmobiliarias, nuestro ‘core’ ha estado en retail y va a seguir ahí. El multifamily es un muy buen complemento.

- ¿Cuáles son los próximos pasos en multifamily?, ¿el crecimiento se inclinará hacia un centro comercial o a locales puerta a calle?

Vamos a tener los dos. Seguimos buscando proyectos puerta a calle. Parte de la visión del negocio es agarrar cierta escala que nos permita una buena eficiencia operativa. En la búsqueda de proyectos puerta a calle, podemos complementar con una buena placa comercial arriba y abajo, pero también podemos buscar oportunidades en nuestros malls y tener usos mixtos.

Encontrar un terreno de tamaño razonable, que esté saneado, es difícil. Generalmente son caros para hacer solo retail. Para poder pagarlo hay que darle altura, así que cuando pensamos en qué puede ir en la parte superior, podría ser vivienda para renta. Sí nos vemos haciendo nuevos proyectos donde tengamos retail abajo –en las primeras plantas– y vivienda arriba. Es una vía de crecimiento que se ve en todas las ciudades.

- ¿Lo están evaluando?, ¿lo están viendo como posibilidad dentro de los de los próximos años?

Sí, parte de nuestro crecimiento va a tener que venir por nuevos desarrollos.

- Eligieron el multifamily, un formato que viene creciendo, ¿qué otros usos complementarios al retail evalúan?

Como parte de nuestros planes maestros están los inmobiliarios. Hemos sido en el pasado más tímidos, desde la pandemia, con oficinas y hoteles. De hecho, tenemos el rubro de salud en Minka y en Independencia desde hace poco. Además, tenemos un Outlet Arauco en Arequipa. Son usos que vamos a seguir incorporando y quizá en algún momento podremos evaluar retomar oficinas u hoteles, ya que el mercado es distinto ahora.

- ¿En cuanto tiempo se llega al punto de equilibrio en los proyectos multifamily?

Nosotros con La Mar ya llegamos al punto de equilibrio. No puedo dar cifras para el proyecto en Megaplaza Independencia, pero creemos que lo vamos a lograr con velocidad.

- En cuanto a Minka, una de sus adquisiciones, ¿este año veremos el inicio del plan de crecimiento?

Estamos trabajando en lo que se llama un plan maestro. Tomamos el plano general del activo y estamos empezando a trabajar con ciertos arquitectos para definir cómo vemos el crecimiento ordenado y a largo plazo de este centro comercial con lineamientos claros e indicaciones de cómo nos imaginamos que será o de qué necesidades vemos; una necesidad de reordenamiento del activo, de crecimiento , de incorporar o darle más peso a algunos usos. La parte gastronómica puede tener mayor peso en Minka.

- ¿Se mantendrá el mercado?

El mercado sí es muy potente. El plan se desarrollará en fases. A fin de año nos gustaría anunciar una primera fase o contar en qué consistirá esa primera fase de intervención que haremos y probablemente se empiece a ejecutar el próximo año.

-¿Minka también podría llevar ‘Megaplaza’ como parte de su nombre?

Es un tema que todavía estamos revisando.

- ¿Ya tienen una decisión tomada sobre ello?

Ya tenemos una decisión tomada, pero no la puedo contar aún.

- ¿Cuál es la mirada que se buscará dar a Minka?, ¿se mantendrá la convivencia del canal tradicional con el canal moderno?

Eso se va a mantener. Minka tiene una muy buena ubicación ahora con el nuevo acceso al aeropuerto. Hay una serie de factores que queremos ir mejorando en la experiencia del cliente. A nivel de mix, vamos a mantener el comercio tradicional con el componente ‘outlet’ que ha sido muy exitoso. También vamos a aprovechar la altura, pensando en esos otros usos inmobiliarios de los que conversamos.

Alejandro Camino, CEO de Parque Arauco en Perú / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

-¿Hay otros malls o proyectos que estén evaluando comprar para sumar al portafolio?

Nos encantaría seguir comprando activos icónicos y relevantes como Minka. Así que siempre estamos abiertos a evaluar todo lo que aparezca, es una búsqueda permanente. En mi mente hay varios, pero no puedo comentar.

- ¿Este año podremos ver alguna nueva compra?

Es difícil, yo creo que este año vamos a hacer anuncios de otro tipo porque estos procesos toman tiempo. Uno tiene que ir sembrando, negociando. Lo veo difícil pero nunca lo descarto, todo puede pasar. Seguiremos tratando de crecer por esa vía.

-¿Megaplaza es el activo más rentable y relevante en ventas para el grupo?, ¿cuál es el top 3?

Sí, Megaplaza es el más grande del portafolio en Perú y de hecho es el segundo más grande de nuestro portafolio en los tres países, después de Parque Arauco Kennedy; es un mall grande, de 115 000 m² y es el que más vende de lejos. Minka también es un mall grande con 55 mil m2. Destacan por tamaño Ica, Larcomar y Cajamarca.

- En Parque Arauco tienen los Megaplaza, los Parque, los Outlets, ¿están explorando incorporar otros formatos?

Nos encantaría seguir creciendo con formatos grandes. Va a ser un reto, trataremos de hacerlo como siempre, pero eso es una vía. Otra vía son los usos mixtos, donde puedes tener más altura, y donde probablemente las primeras plantas sean tiendas retail y en la parte superior, vivienda para renta. Podríamos incorporar otros usos dependiendo del sector.

- En cuanto a Larcomar, ¿el mix comercial ya se ha completado para este año o incorporarán algunas nuevas marcas este año?

De hecho, las marcas van rotando. Hay nuevas marcas que se han acercado para entrar al país y abrir con nosotros. Estamos en conversaciones, evaluando en cuál de los malls pueden entrar. Es positivo que más marcas miren al país.

- ¿Cuál es la inversión que tienen proyectada realizar el próximo año y el 2027?

Para estos cinco o seis proyectos que he anunciado, son unos US$250 millones, en los que ya hay una parte ejecutada y otra que va a continuar en adelante. Vamos a seguir anunciando proyectos. Seguimos invirtiendo en el país, que es el segundo en importancia para Parque Arauco después de Chile. Nuestro fundador, de hecho, era peruano.

Parque Arauco cuenta con dos outlets en el país. En Arequipa y en Lurín.

- Sobre el ‘mall’ que tenían planeado abrir en San Juan de Lurigancho, ¿hay avances o fecha tentativa de inauguración?

No, todavía no hay avances, el estatus es el mismo. Toma un poquito más de tiempo. No me quiero adelantar porque no tenemos control de los permisos.

- ¿Es una plaza que sigue siendo atractiva para Parque Arauco?

Sí, claro. Es el distrito más grande de Lima, tiene una población importante, que no tiene malls con excepción de Mall Aventura, que está ubicado al ingreso del distrito. El terreno que tenemos está mucho más adentro, entonces vemos una oportunidad importante.

- Y, por otro lado, el mall de Jesús María en la Av. Garzón, ¿ha presentado avances?, ¿qué lo está dilatando?

Ahí nuestro estatus tampoco ha cambiado, pero también estamos optimistas con ese proyecto, la ubicación es buena. No tenemos cerca otro proyecto de Parque Arauco por la zona y esta se ha venido desarrollando muy bien.

- ¿Cuál es la la proyección de crecimiento para Parque Arauco en el Perú este año?

Sin darte proyecciones, hemos crecido bien el último año y nuestra expectativa es seguir creciendo por la búsqueda de terrenos donde podemos desarrollar proyectos y por los ‘master plans’ donde crecemos con nuestros activos existentes. Además, por adquisiciones si se dan las oportunidades y por la incorporación de usos mixtos, donde podemos crecer a través del multifamily y otros usos.