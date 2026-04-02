Resumen

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Alejandro Camino, CEO de Parque Arauco. (Foto: César Campos)
Alejandro Camino, CEO de Parque Arauco. (Foto: César Campos)
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Este año ha arrancado con buen pie para Parque Arauco, operadora de centros comerciales como Larcomar y Megaplaza Independencia. Luego del anuncio de su nuevo proyecto multifamily, la compañía no descarta evaluar más iniciativas tanto en malls como en locales puerta a calle, y apostará también por proyectos de usos mixtos. Alejandro Camino, gerente general de la firma en Perú, nos detalla la estrategia de crecimiento en adelante, así como las inversiones por US$250 millones que viene realizando la empresa en el país, entre proyectos que están encaminados y por iniciar.

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