—¿Qué novedades preparan este inicio del 2024?

Tenemos una novedad que creemos dará una buena sacudida a la industria del delivery. Logramos incorporar a Yape como método de pago desde abril. Nos ha tomado mucho tiempo por el esfuerzo tecnológico. No todos tienen efectivo o tarjeta al hacer el pedido y la oportunidad que vimos es la capilaridad de Yape, que nos va a permitir ampliar mucho el servicio de delivery. Nos mantenemos firmes en democratizar la tecnología para todos.

Además, estamos anunciando la alianza estratégica con Tottus, que salió de otros agregadores y se dedicó mucho a su canal propio. Y después de muchos meses de trabajo logramos concretar esta alianza para que a partir del 1 de abril esté en PedidosYa, que lo que hará es acelerar la adopción de supermercados dentro de nuestra aplicación. Tottus tiene alto reconocimiento, calidad de productos y está en varias categorías con más de 10.000 productos para entrega rápida, en 20 o 30 minutos. La llegada de Tottus nos permitirá triplicar el negocio en ‘quick commerce’. Es parte de seguir desarrollando el ecosistema.

—¿De qué manera buscan democratizar el uso del delivery?

Además de los medios de pago, nosotros tenemos como diferencial que no cobramos tarifa de servicio. No nos interesa tener cobros escondidos que afectan a la credibilidad del sector, queremos ser transparentes e ir bajando cada vez más las barreras porque aún hay muchos segmentos que ven que pedir delivery es un lujo, una vez al mes. Queremos estar en todas sus ocasiones de consumo, restaurantes, supermercados, y desmitificar que pedir delivery es más caro, no es real.

—¿El costo de envío actual es una barrera? ¿La existencia de la tarifa de servicio afecta al sector?

Hay que bajar las barreras de entrada. Hoy solo un 20% de los peruanos utiliza algún canal de delivery al mes, que puede ser WhatsApp, teléfono, pero solo el 2% utiliza ‘apps’ de delivery . Y a pesar de eso, PedidosYa ha crecido en los últimos tres años a doble dígito. La oportunidad es inmensa, pero no va a serlo si no hacemos un esfuerzo para que el usuario la use. En esta industria, obvio, se tiene que pagar por el servicio y ahí los algoritmos y la información determinan el valor justo.

—Hace unos años dijo que este mercado podría crecer 10 a 20 veces más, ¿se mantiene ese potencial?

En unos cinco años vamos a ser un momento bastante distinto en la industria, en términos de adopción y exigencia. La oportunidad sigue siendo crecer 10 o 20 veces en el mediano plazo, y eso es cauto, hay una oportunidad impresionante de ocasiones de consumo. Es un trabajo colaborativo entre muchas partes. De nuestro lado, está bajar barreras y probablemente dejar ir algo de rentabilidad en el muy corto plazo, miramos el largo plazo.

—¿Ese mediano plazo serán 5 años?

No, en 5 años vamos a estar en otro nivel. Pero vamos a ver un cambio radical en la industria en dos a tres años, va a ser mucho más atractiva.

—En el último año se ha visto una mayor intensidad de promociones, ¿cómo ve la competencia?

Al hablar de promociones fuertes, se me ocurre la marca más reciente que entró al mercado. Lo que hay que ver es si solo están soltando promociones agresivas o hay una estrategia porque esta marca, con esa misma estrategia, entró a otros países de Latinoamérica y tuvo que salir de ellos en los últimos dos años. Y otra tuvo que hacer recortes estructurales agresivos, como se vio recientemente. No creo que las promociones fuertes sin estrategia tengan sentido, al final el oxígeno se acaba. Hay que trabajar de manera colaborativa en la industria, hay un montón de otras cosas que hacer.

—¿Hoy se están replanteando muy seguido los modelos de negocio en las ‘apps’ de delivery?

Sí, hay que hacer replanteamientos constantes, volver a revisar objetivos. Yo creo que ahora con la cantidad de datos que tenemos es fácil replantear lo que queremos hacer y cómo hacerlo cada vez más rápido. En el 2021, migramos desde Glovo y en ese entonces había una diferencia en el liderazgo de la categoría muy marcada. Alineamos todos los esfuerzos en conseguir el liderazgo en el país y hoy somos colíderes desde el año pasado , lo que estamos haciendo empieza a tener resultados. No canibalizando sino generando nuevas oportunidades. Estamos abiertos a replantearnos las veces que sean necesarias.

—¿Cuántos restaurantes y repartidores trabajan con PedidosYa?

Estamos hablando de más de 10.000 restaurantes y tenemos 6 mil repartidores activos.

—En el 2022 afirmó que la meta era triplicar el tamaño del negocio en Perú este año, ¿se mantiene?

Nuestra meta sigue siendo triplicar el negocio frente al 2022. Hoy estamos coliderando el mercado, lo digo desde estudios de mercado y también desde la misma voz de los restaurantes. Hay un claro coliderazgo en la vertical de restaurantes, que es la más importante.

—¿Este año el foco estará en reforzar la vertical restaurantes?

Hemos avanzado muchísimo en la parte de restaurantes y funciona como una columna vertebral, el año pasado tuvimos un gran avance. Y ahorita nuestro foco es mantener e impulsar esta columna rígida y abrazar industrias como ‘quick commerce’, hay un potencial increíble ahí, viene creciendo 80% año a año. Creemos que va a llegar a exceder las expectativas, por lo que el 2024 va a haber un esfuerzo desmedido en desarrollar el ‘quick commerce’, y esto incluye a PedidosYa Market, nuestra solución propia para cubrir las necesidades del hogar.

—Hace unas semanas los repartidores de las ‘apps’ de delivery salieron a protestar, pidiendo mejoras laborales, ¿llegaron a un acuerdo? ¿qué demandas tenían?

Nosotros mantenemos comunicación activa en unos ‘roundtables’ con los repartidores registrados, por eso nuestra comunicación siempre ha sido muy cercana y no hemos recibido hasta este momento solicitud de algún tipo de cambio más allá de lo que se ha visto en medios. Tenemos convenios en educación, de salud con seguros con nuestro aliado Red Salud, convenios con empresas de mecánica, aceites y gasolina.

—Una de las demandas era ampliar la cobertura de salud. ¿No hubo repartidores de PedidosYa en el paro?

No, no tuvimos ningún tipo de demora o complicación. Vas a ver mochilas o casacas de PedidosYa porque en esta industria, el repartidor cuando logra el registro adquiere su material y si la presta o la vende es una liberalidad del trabajador independiente. En cuando al tema de salud, el convenio lo tenemos hace más de un año, tiene buena aceptación y cobertura de accidentes. De nuestro lado, esa solicitud está más que cubierta.

—¿Apuntan a más ciudades?

Nos vamos a concentrar en las que ya estamos. Hay oportunidad de llegar a más usuarios allí y eso es lo que haremos en el 2024.