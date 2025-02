¿Cuál es el balance de lo que fue el año pasado para PedidosYa?

El 2024 nos dejó un montón de cosas. Fue un año de fuerte consolidación de nuestro negocio. La que más creció fue la vertical de restaurantes que, dentro de la industria del delivery, es la más grande y la que más pesa . Una vertical que viene creciendo por tercer año consecutivo a doble dígito, cerca de 40% el año pasado en una industria donde hay competidores nuevos con todo tipo de estrategia. Lo que nos dejó el 2024 es una buena herencia para el arranque del 2025, seguimos liderando.

En el 2022 apuntaban a triplicar el tamaño del negocio en el 2024, ¿se logró?

Ya lo hemos triplicado.

¿Cuáles son las metas que se han trazado? El año pasado comentó que la industria tenía un potencial de crecer incluso hasta 10 veces más y que venían tres años muy atractivos para el sector.

Nosotros seguimos sosteniendo las bases y las estrategias (‘playbook’) para seguir desarrollando el mercado, tener más órdenes no nos parece suficiente. Una de esas patitas del ‘playbook’ tiene que ver con la asequibilidad, bajando lo más posible todas las barreras de entrada a la categoría de delivery y tener también tarifas de envío que sean realmente accesibles y sin tarifas de servicio. Sabemos que son inversiones fuertes , pero también sabemos que haciéndolo consistentemente va a tener un retorno interesante. Multiplicar por 10 la industria va a pasar eventualmente, pero no va a pasar si no bajamos las barreras, entre otras cosas. Creemos que en PedidosYa el crecimiento va a seguir acelerado, porque estamos atacando sus bases más importantes, en su mayoría orgánicas.

A futuro se espera crecer al mismo ritmo, ¿también volver a triplicar el tamaño del negocio?

No sé si triplicarlo, pero sí creo que el doble dígito sostenido lo tenemos que mantener por los próximos tres años. Eso va a pasar, algunas verticales van a estar más dinamizadas que otras, probablemente a un doble o triple dígito. Y también, el ‘quick commerce’. Una vez que el usuario ya conoce los costos y cómo usar la ‘app’ en restaurantes, es más fácil probar otras verticales. Es por eso que hemos decidido apostar bien fuerte ahí este año. El 2024 consolidamos alianzas y la propuesta de valor de ‘quick commerce’ con supermercados como Tottus, entre otros, además de nuestro supermercado digital, PedidosYa Market. El usuario se ha dado cuenta, la frecuencia de uso ha subido y eso suma para este año, con una estrategia que cubre múltiples ocasiones de consumo con precios asequibles y proveedores de alta calidad. Por eso se espera que el ‘quick commerce’ tenga un crecimiento fuerte este año. El 2024 hemos venido sembrando y este año se empieza a cosechar.

¿Cuánto representa la vertical de ‘quick commerce’ dentro de las ventas de PedidosYa y cuánto más apuntan impulsarla?

Estamos entre el 15% y 20% de todas las ventas, varía un poco por la temporada alta. A futuro, vemos que esta vertical va a pesar como mínimo el 30% de todos nuestros ingresos en tres años. Es retador.

Patricia González, country manager de PedidosYa Perú. (Foto: Eduardo Cavero) / EDUARDO CAVERO

Actualmente tienen 12 ‘dark estores’, ¿abrirán más este año?

Lo estamos evaluando, pero no es un foco. Tenemos 12 ubicaciones muy bien elegidas para que los pedidos se entreguen en un tiempo correcto, alrededor de 20 minutos, con un precio correcto, sin tarifas de servicio u otros costos ocultos. Siempre va a estar en evaluación abrir más tiendas, pero por el momento no nos vemos abriendo más.

¿La operación de PedidosYa en el Perú ya es rentable?, ¿se sostiene sola?

No somos muy fans de hablar de la utilidad, a diferencia de la competencia, porque cotizamos en bolsa. Tampoco estamos presionados. Delivery Hero no estaría donde está si no fuéramos rentables siendo una compañía pública desde hace muchos años, y PedidosYa también. Para todos los planes que tenemos, este año vamos a invertir cerca de S/84 millones en el Perú, creemos que el mercado va a seguir creciendo y dará un retorno interesante.

“Esperamos que el ‘quick commerce’ pese 30% de nuestros ingresos en tres años ”.

¿Hoy son los líderes de la categoría?, ¿cómo miden el liderazgo y cuál es el ‘market share’ que tienen actualmente?

Somos los líderes en restaurantes, que es la vertical más importante. No hay una métrica formal, pero para sacar nuestras mediciones, lo primero que hacemos es ver nuestro crecimiento propio contra el año pasado, además del contacto con nuestros ‘partners’, las preferencias, las descargas. Así ya puedes tener una historia más completa, donde con seguridad estamos por encima del 50%. Muchos socios nos dicen que representamos la mayoría del volumen de sus ventas en la vertical de restaurantes.

¿Por dónde vendrá la competencia en ‘quick commerce’? Algunos jugadores del mercado apuestan por entregas ultrarrápidas, ¿apuntan también a ello?

En el ecosistema completo de ‘quick commerce’, vemos que el usuario valora más otras cosas. Además, para entregas en un periodo tan corto de tiempo tienes que absorber otros costos y cobrarle al usuario costos que no siempre va a estar dispuesto a pagar. Yo creo que para alguna emergencia puede ser útil. Cada competidor dentro de la industria sigue teniendo sus estrategias y todos vamos a seguir teniendo aciertos y desaciertos. El consumidor hoy valora más experiencia que la rapidez con la que llega el pedido.

"Trabajamos en bajar lo más posible las barreras de entrada a la industria de delivery".





¿Planean llegar a más ciudades?

Tenemos que seguir solidificando las ciudades en las que ya estamos, hay oportunidad para crecer. Creemos que menos es más, hoy estamos en 11 ciudades y hasta que no estemos súper firmes habiendo ya penetrado más en esas ciudades, no tendría mucho sentido abrir más ciudades.

Comentó que el mercado de delivery por aplicativo aún era un 2% del mercado de delivery el año pasado, ¿se ha incrementado en los últimos 12 meses?

Ahora estimo que estaremos entre 3% y 4%. Además del crecimiento de los jugadores, hay otros actores que también ayudan a desarrollar la industria, como los canales digitales de los supermercados, lo cual refuerza el espacio para seguir desarrollando y creciendo.