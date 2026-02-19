Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras el movimiento financiero del 2021, que provocó una salida histórica de capitales superior a los US$15.000 millones, el ecosistema del Wealth Management en el Perú ha ingresado en una fase de madurez y de oportunidades. Mientras los patrimonios más altos han consolidado sus fondos en el exterior buscando refugio, un nuevo motor impulsa la industria local: el segmento afluente. Roberto Montero, gerente de División de Gestión Patrimonial de Banbif, comparte con Día1 las últimas tendencias de este mercado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista

¿Personas de alto patrimonio prevén retirar sus ahorros del Perú en medio de elecciones? Esto revela el área de Wealth Management de Banbif
Día 1

¿Personas de alto patrimonio prevén retirar sus ahorros del Perú en medio de elecciones? Esto revela el área de Wealth Management de Banbif

“Cuando llegar a la meta parece difícil, se trata de poner un pie delante del otro y seguir avanzando”
Perú

“Cuando llegar a la meta parece difícil, se trata de poner un pie delante del otro y seguir avanzando”

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces
Día 1

BTS llega al Perú: ¿qué impacto tendrá su concierto? Este es el movimiento económico que genera el K-pop y que aún no conoces

Nodo, la nueva unidad de negocio del grupo hotelero Intursa busca crecer en el segmento gastronómico, ¿cuál es su plan?
Día 1

Nodo, la nueva unidad de negocio del grupo hotelero Intursa busca crecer en el segmento gastronómico, ¿cuál es su plan?