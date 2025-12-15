Perú 2026: Una carta a Papá Noel

Diciembre es un mes de reflexiones y anhelos. Aprovechando la tradición de las listas de deseos de fin de año, propongo algunos puntos clave para forjar un contexto favorable al desarrollo del país el próximo año:

1. Estabilidad política y liderazgo promercado. Lo primero de la lista: al acercarnos al próximo ejercicio electoral, espero un nuevo gobierno comprometido con la disciplina fiscal, instituciones independientes y reglas claras para la inversión privada. Necesitamos un liderazgo que reafirme la apertura comercial del Perú, reduciendo la volatilidad que encarece las decisiones a largo plazo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

2. Un sol estable y un BCR independiente. En un país donde la inversión se financia en dólares y se ejecuta en soles, la estabilidad cambiaria es oro puro. La permanencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) autónomo, fuerte y que mantenga una comunicación clara y prudencia monetaria, es esencial.

3. Un mercado global que impulse el cobre. El metal rojo seguirá siendo el corazón de la economía peruana. Para el 2026, mi ‘wishlist’ invoca un escenario internacional de crecimiento con demanda sostenida. La transición energética y las inversiones asociadas a IA continuarán siendo pilares importantes del consumo de este metal.

4. Menos turbulencia geopolítica. Para un país que tiene su crecimiento fuertemente asociado a las exportaciones como el Perú, la reducción de la volatilidad geopolítica es crucial para alcanzar costos logísticos estables y predecibles.

5. Acceso a capital para financiar el crecimiento. Infaltable en la lista: ventanas favorables de acceso al capital internacional en los mercados de deuda. Esto implica una reducción continua en los spreads de crédito, mayor apetito por los emisores latinoamericanos e inversionistas con una visión constructiva sobre el riesgo Perú.

6. Un pacto público-privado para desbloquear inversiones. Mi deseo más grande: un entorno donde el Estado ofrezca estabilidad e incentivos claros, generando la confianza que el sector privado necesita. Sin este pacto, cualquier otro plan para el 2026 podría desvanecerse.

Reconociendo la responsabilidad colectiva que tenemos para apoyar a que se obtengan esos logros, permitámonos desear también que Papá Noel cumpla con su parte. Con ello, tendremos un terreno fértil para producir, crecer y generar un impacto positivo en el 2026.