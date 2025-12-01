Perú: una nación de innovación

El Perú enfrenta hoy un punto de inflexión. Si queremos construir un crecimiento sostenible, competitivo y capaz de generar oportunidades para todos, necesitamos acelerar nuestra capacidad de innovar y emprender. Tenemos un potencial extraordinario, pero aún no lo hemos convertido plenamente en motores de desarrollo. En un mundo donde la innovación define el progreso, no basta con reconocer nuestras fortalezas: debemos transformarlas en industrias dinámicas, empleo de calidad y soluciones que cierren brechas.

Perú tiene todo para hacerlo. Contamos con una diversidad de ventajas comparativas, como la riqueza minera y geológica que puede convertirse en la base de tecnologías limpias y sostenibles. Tenemos una biodiversidad y diversidad de agroclimas que nos posicionan como un laboratorio natural para el desarrollo de productos agrícolas, alimentarios y biotecnológicos. Poseemos recursos hidrobiológicos y marinos capaces de liderar una economía azul moderna. Nuestro legado histórico y cultural, fuente profunda de creatividad y diseño, puede convertirse en un factor diferenciador de identidad y propuesta de valor. Y nuestra ubicación geoestratégica nos brinda la posibilidad real de consolidarnos como un hub de innovación regional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Pero nada de esto sería suficiente sin el verdadero motor del país: su gente. Emprendedores, científicos, agricultores, ingenieros, artesanos, artistas y líderes comunitarios que, desde distintos rincones del Perú, imaginan soluciones, crean productos, resuelven problemas y abren camino para otros. Ellos representan lo mejor de nuestro ADN: la capacidad de adaptarnos, reinventarnos y avanzar incluso en escenarios adversos.

Mirar al Perú desde esta perspectiva nos exige un cambio profundo de mentalidad: entender que la innovación no ocurre únicamente en laboratorios o empresas tecnológicas. Puede nacer en un campo de cultivo, en un puerto pesquero, en un taller de artesanos, en una cocina o en una mina. Innovar es atreverse a mirar la realidad con ojos nuevos y tener el coraje de construir lo que imaginamos.

Con esa convicción hemos presentado recientemente “Nación de Innovación”, un libro que forma parte de una iniciativa más amplia que impulsará, en los próximos meses, acciones, espacios y contenidos para promover la innovación y el emprendimiento en el país. En consecuencia, buscamos visibilizar el talento innovador del país, promover las mejores prácticas para el desarrollo de políticas públicas, crear un mercado local para la innovación, transformar la educación y reforzar la identidad nacional como país de innovadores.

Desde Endeavor, como parte de una red global presente en más de 45 países, trabajamos para acompañar a emprendedores de alto impacto: aquellos capaces de transformar industrias, generar empleo y cambiar mentalidades. Creemos firmemente que el Perú tiene talento, visión y creatividad suficientes para liderar una nueva era de innovación en la región. Pero ese liderazgo solo será posible si articulamos esfuerzos, compartimos una mirada país y apostamos por la colaboración.

Construir una verdadera Nación de Innovación requiere de todos: del sector privado invirtiendo y abriendo mercados; del Estado generando condiciones competitivas y políticas de largo plazo; de la academia investigando y formando al talento del futuro; y de la sociedad creyendo en su propio potencial. Es una tarea colectiva.

El Perú tiene en su historia la capacidad de reinventarse. Hoy nos toca hacerlo nuevamente, esta vez con audacia, tecnología, creatividad y orgullo por lo que somos. Si logramos alinear nuestra riqueza natural, nuestra herencia cultural y la energía de nuestro talento, no solo podremos imaginar un futuro mejor: podremos construirlo.