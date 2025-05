De hecho, el 60% de los encuestados peruanos afirma que busca activamente promociones y descuentos, mientras que un 45% ha optado por reducir la compra de productos procesados, optando por otros más asequibles y productos frescos. Así también, un 35% de los consumidores asegura que ha cambiado su punto de compra habitual en busca de mejores precios y una mayor variedad de productos accesibles.

Las importaciones aportan ahorro y variedad a los consumidores.

“Los peruanos están ajustando sus patrones de consumo de alimentos en un entorno económico desafiante. Las empresas del sector deben responder con ofertas de producto y de precio más accesibles, promociones atractivas y una comunicación clara y asertiva sobre los diferenciadores de sus marcas y productos”, comenta Andrés Giraldo, Managing Director y Partner de BCG.

El especialista explica que si bien se observan algunas mejoras en cifras a nivel macroeconómico, la percepción de los consumidores no necesariamente se alinea con esa realidad y a partir de esto es que toma decisiones de compra. “No necesariamente estas decisiones están basadas en datos. En el caso del Perú, el principal ‘driver’ es la situación personal del consumidor y cómo están las finanzas personales”, indica. Giraldo precisa que de corto a mediano plazo, el consumidor peruano percibe que las condiciones no son tan buenas, ve un año difícil, lo que lo hace ser más cauto. No obstante, la tendencia a mediano y largo plazo es más positiva.

Y es que, también se viene un año electoral, momento en el que, anota Giraldo, se produce una desaceleración, pues las tasas de crecimiento en Latinoamérica tienden a frenarse un poco.

Buscan ahorro (Foto: Indecopi)

En esa línea, en un estudio de Kantar a nivel país, se reveló que el 47% de las familias peruanas tiene previsto mantener el mismo gasto dentro del hogar este año, mientras que un 27% reducirá su gasto fuera del hogar.

¿En qué ahorran más los peruanos?

Giraldo remarca que en los productos que son de consumo frecuente como alimentos, bebidas y gastos de salud el gasto se mantiene más o menos estable. Las inversiones un poco más altas son las que empiezan a frenarse. Es por eso que en compras como la de una casa, un auto o un viaje, hay cautela.

“Nosotros hablamos de las canastas básicas y normalmente se entiende una canasta básica solo de productos, pero estas evolucionan a lo largo del tiempo y hoy en día dentro de las canastas básicas hay servicios de ‘streaming’ y acceso a Internet”, subraya.

Ante ello, Giraldo comenta que las personas están empezando a identificar opciones que satisfagan sus necesidades sin tener que pagar más. “Esto debido a que la mayor oferta de productos se da principalmente impulsada por la disponibilidad de marcas propias de los diferentes ‘retailers’ y también por el crecimiento en varios países de formatos de ‘discounters’ (como Mass) ”, resalta.

El tiempo y el ahorro son factores que valoran los consumidores que visitan las tiendas de descuento. (Foto: GEC)

Es más, de acuerdo al especialista, en productos como granos o de limpieza, que son de consumo básico, hay una mayor migración hacia marcas propias que permiten pagar menos. En el estudio, es más, se observa que un 25% de encuestados peruanos indica que ha incrementado el uso de supermercados de descuentos y formatos mayoristas para optimizar su presupuesto.

“Las compañías que logren adaptarse rápidamente a estos cambios en los hábitos de consumo estarán mejor posicionadas para capturar la lealtad de los clientes y fortalecer su presencia en el mercado”, añade Giraldo. Algunas de esas estrategias se han reflejado en presentaciones o formatos más pequeños.

En el estudio de Kantar, de hecho, se observa también que los formatos pequeños son los que registran un crecimiento en Perú a nivel de su aporte al valor del gasto, de 2,5%.

Según el estudio, el panorama de consumo en Perú está en constante evolución, impulsado por factores económicos y cambios en las preferencias de los compradores.