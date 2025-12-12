Peruanos gastan desde S/ 500 en decoración navideña: tendencias y redes sociales elevan el ticket de consumo

Este incremento se refleja también en el comercio, las importaciones de productos navideños crecieron más de 37% en valor y 70% en volumen en el tercer trimestre, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam); mientras que en Mesa Redonda, las ventas de adornos aumentaron 30% de agosto a noviembre frente al año pasado.

Para Claudia Tassara, arquitecta de interiores y miembro del comité consultivo de Expodeco, el gasto mínimo para una decoración completa y clásica —árbol de 1.80 m, esferas, guirnaldas, luces, nacimiento y un centro de mesa— parte de S/ 500 - S/ 600. Ese rango permite armar un ambiente tradicional sin grandes extravagancias.

Pero la decoración navideña de 2025 llega con tendencias más sofisticadas que elevan ese ticket. Este año destacan los acabados ‘velvet’ (con texturas suaves), las esferas aterciopeladas en tonos guinda, las transparencias y cristales.

“La adopción de estos elementos en tendencia puede llevar el gasto fácilmente a los S/ 800, S/ 900 o incluso S/ 1.000, dependiendo de lo que el cliente quiera”, explica Tassara.

Además, hay un perfil de consumidor que no solo busca seguir tendencias, sino que valora la estética del hogar como parte de su identidad y tradición familiar. “Las familias que siempre han decorado de manera elaborada lo seguirán haciendo, porque no es una decisión para una campaña, sino parte de su estilo de vida”, señala.

Agregó también que lo interesante del mercado peruano es que cualquier tendencia global que llegue al país, se tropicalizará. “Siempre aterriza a nuestro estilo o a nuestra cultura, eso hace que también el tema del presupuesto para decoraciones navideñas no se eleve tanto como puede pasar en otros países. De alguna manera, se ‘peruanizan’ un poco las tendencias”, explica.

Una navidad en tendencia

La influencia de TikTok e Instagram ha transformado la forma en que los peruanos decoran. No solo se inspiran para replicar lo que ven en otros países, sino que impulsan la contratación de servicios profesionales para el armado del árbol o la decoración completa del hogar.

Estos servicios —que incluyen la compra de los adornos, el diseño y el armado— pueden costar entre S/ 1.500 y S/ 1.800, según Tassara. Marcas y especialistas como Yunko Dos Santos, Dunia Gálvez o -en el consumo masivo- Sodimac, ya ofrecen estos servicios, que se han popularizado entre hogares que buscan optimizar tiempo y lograr un resultado más estético y alineado a las tendencias.

“Si bien mucho del consumo de este servicio se da por optimización de tiempo, el usuario que contrata estos paquetes quiere mantener su hogar a la moda de la mano de un especialista que lo va a ayudar a hacer compras, armar todo y, por lo general, también desarmar”, comenta Tassara.

Dinamismo

Para tiendas como Tottus, la Navidad ya no empieza en diciembre. La demanda por decoración comienza en octubre, cuando los clientes buscan adelantarse a las mejores opciones. Árboles, muñecos, menaje navideño y colecciones temáticas forman parte de la oferta que se activa desde ese mes.

“Nuestro consumidor busca tendencias e innovaciones, pero siempre al mejor precio”, indica Luciana Reátegui, gerente de Marketing de Tottus Perú. Este año, la cadena ofrece colecciones para distintos estilos.

Mientras, las ventas de adornos en Mesa Redonda han crecido alrededor de 30% hasta noviembre, impulsadas por la masiva importación de productos.

Esto contrasta con el caso de los juguetes, segmento que enfrenta un retroceso en las importaciones por los controles de Digesa, lo que lleva a los comerciantes a concentrarse en adornos. La elevada oferta, sumada al tipo de cambio a la baja, ha generado precios más competitivos en el segmento adornos, cuyos precios han bajado hasta 20%.

“Las redes sociales ayudan mucho. El importador sabe qué traer porque ve lo que se vuelve tendencia y lo que se vende más rápido”, comenta Roberto Díaz, vicepresidente encargado de los importadores de Mesa Redonda. Destaca también que entre las novedades están los adornos con tecnología LED, una tendencia que está desplazando a los tradicionales.

Mientras que desde Idexcam aseguran que China concentra casi el 100% de la participación como país proveedor de líneas de productos como árboles y adornos navideños, lo que evidencia la alta dependencia del mercado peruano respecto a la oferta asiática en este segmento.

De cara a las próximas semanas, todo apunta a que la tendencia continuará marcada por un consumidor más informado, exigente y atento a lo que ve en redes sociales. La Navidad vuelve a consolidarse como una de las campañas más relevantes para el comercio peruano, impulsada por la estética, la tradición y el creciente deseo de crear ambientes más festivos dentro del hogar.