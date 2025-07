Jimena Sologuren, presidenta de Perumin: “La minería ilegal es la mayor amenaza, no solo para el sector minero sino para el país”

-¿Tienen alguna proyección de cuál será el movimiento comercial en Arequipa debido a Perumin?

Tendríamos que analizar cómo ha ido creciendo esa cifra, pero sí estamos recibiendo a más empresas, con más stands (comerciales) y más países. Todavía no acabamos de cerrar la asistencia de participantes, pero esperamos crecer (con respecto a la edición anterior). Y esas son buenas noticias para Arequipa.

-Entiendo que habrá 16 delegaciones de países en busca de oportunidades de inversión. ¿Ese es el número?

Sí. Tenemos 16 países de todos los continentes por primera vez en nuestro Pabellón Internacional. Estamos recibiendo por primera vez a Finlandia y a Sudáfrica.

-¿Qué proyectos mineros van a presentar en Perumin? ¿Quizás la construcción de Tía María?

Más que proyectos mineros, lo que estamos trabajando es la coyuntura minera: de los precios de los minerales, de la tramitología y de los factores que retrasan la salida de los proyectos. Hoy tenemos una cartera que se ha incrementado. Hablamos de 67 iniciativas por US$64 mil millones.

-De proyectos demorados.

Se trata de los mismos proyectos que venimos viendo desde hace cinco años, diez años o más tiempo. Por eso, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en sacar adelante esa cartera.

La construcción del proyecto Tía María es uno de los anuncios más esperados por la minería, y podría ocurrir en Perumin 37. (Fuente: Andina)

-¿Se anunciará el inicio de proyectos ubicados en Arequipa, como Tía María, Zafranal o Pampa de Pongo?

Hay 67 proyectos mineros en cartera. Esperemos que no solamente se muestren intenciones y buenas voluntades, sino que se concreten acciones que permitan que esos proyectos salgan adelante.

MINERÍA INFORMAL

-Imagino que han tomado precauciones frente a las convocatorias antimineras que suelen ocurrir en paralelo a Perumin.

Siempre cuidamos el tema de la seguridad, pero yo creo que el país ha cambiado un poco en ese sentido. Creo que el discurso antiminero se ha ido disipando y que toca ajustar ahora el discurso antiminería ilegal. Ese es un discurso que tenemos que tener todos como peruanos.

-Hablando de minería informal. El Minem ha ampliado el Reinfo hasta fines de año, pero, al mismo tiempo, está sincerando su número, excluyendo a 50 mil registros. ¿Esto es positivo?

Siempre es positivo. Hay que analizar bien las cifras y desmenuzar el número para ver cuál es realmente el problema porque hay un montón de Reinfos en concesiones extinguidas. De esos, más de dos tercios invaden a otros mineros pequeños. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que el problema de la minería ilegal no es de grandes contra pequeños, sino de informales versus formales de todos los tamaños.

-¿Hay cabida para los pequeños mineros y mineros artesanales?

Yo creo que nuestro país tiene la posibilidad de tener minería de diversas escalas: artesanal, pequeña, mediana y grande. Y hace falta elaborar una buena Ley Mape, que no sea un Reinfo potenciado.

-¿Diría que la minería ilegal es la principal amenaza para el sector minero?

Yo creo que la minera ilegal es la mayor amenaza, no solo para el sector minero sino para el país. Se ha convertido en la economía ilícita más grande, superando al narcotráfico. Está metida en todas las instancias. Los grandes enemigos que tenemos a través de la minería ilegal son la corrupción, la trata de personas y el lavado de dinero.

La minería ilegal afecta a casi todas las regiones del país. (Foto: Gobierno)

-¿Esta problemática se verá a fondo en Perumin?

Un desafío que tenemos en agenda es la formalización minera. Es elemental identificar a aquellos mineros con legítima voluntad de ser formales y dejar fuera del proceso a aquellos que no. La depuración del Reinfo es necesaria y, como Estado, tenemos el deber de establecer una normativa Mape que proteja al trabajador minero y que promueva la sostenibilidad en estas actividades. Perumin es un espacio para discutir al respecto.

MINISTROS Y AUTORIDADES

-Perumin se caracteriza por traer a líderes de opinión nacionales y globales. ¿A quién presentarán en esta edición?

Perumin 37 ocurre en un año preelectoral y en una coyuntura política bastante accidentada. En esa línea, vamos a contar con diversos ponentes nacionales e internacionales, por ejemplo, Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, porque pensamos que, en este escenario, él nos va a poder brindar reflexiones y advertencias sobre sus lecciones aprendidas como líder político.

-¿Macri será el principal conferencista de Perumin?

Es una de las estrellas porque tenemos varias, y creo que es especial tenerlo en un evento que, generalmente, ha sido muy minero.

-¿Abordarán menos temas de minería?

Estamos viendo a Perumin no solamente como un evento para las grandes empresas mineras, sino para el ecosistema minero. Más que una convención minera, es una plataforma que convoca a autoridades de todos los niveles del Gobierno, inversionistas, líderes de opinión y profesionales nacionales y extranjeros.

-¿Qué autoridades del Gobierno estarán presentes en Perumin? ¿Han cursado invitación a la presidenta Dina Boluarte?

Por supuesto que le hemos cursado invitación a la presidenta, y también a los ministros y a otras autoridades nacionales. Para nosotros es bien relevante esa asistencia porque creemos que Perumin es un espacio de diálogo y articulación muy potente.

El expresidente argentino Mauricio Macri, es el invitado estelar de Perumin 37. (Foto de Adan González / EFE) / Adan González

-¿Esperan una nutrida participación del gabinete ministerial?

Eso es lo que esperamos. Ya tenemos confirmado al ministro de Agricultura, Ángel Manero, y también al ministro de Medio Ambiente, Juan Carlos Castro.

-¿Y el ministro de Economía y Finanzas?

Están invitados gran parte de los ministros. Ojalá nos confirmen todos.

COSTO DE PERUMIN

-Algunos profesionales mineros y proveedores se han quejado del alto costo de la inscripción para participar en Perumin. Dicen que es mayor, incluso, que el PDAC de Canadá. ¿A qué se debe esto?

Perumin no es solo una conferencia minera; es un ecosistema del sector minero. Sabemos que es un evento de altos costos y no solamente por el programa en sí, sino por lo que significa trasladarse a la Ciudad Blanca, pagar un alojamiento y disfrutar de la comida arequipeña que es tan sabrosa. Sabemos que es un evento que no todos tienen la capacidad de alcanzar. Por eso hemos implementado la Beca Perumin.

-¿Qué es la Beca Perumin?

Es una beca a la que han postulado 2 mil jóvenes, de los cuales hemos seleccionado a 37 líderes que van a participar con todos los gastos pagados. Y también estamos trabajando con las universidades a nivel nacional para que las conferencias se pueden ver a través de streaming.

-¿Perumin continuará con la política iniciada en el 2019 de prohibir anfitrionas con escasa indumentaria y excesos con el alcohol?

De todas maneras. Todos los sectores económicos hemos venido evolucionando, y hoy Perumin tiene los mismos estándares que todas las empresas en el sector minero. Eso incluye seguridad a la hora de armar la feria minera (Extemin), el manejo de residuos sólidos y propiciar que nuestros proveedores sean eco-amigables. Y hemos contratado a una empresa, llamada Aquiles, para asegurar la ética y transparencia de las empresas que nos auspician y acompañan.

Perumin 37 recibirá más de 65 mil visitas, según estimaciones del Comité Organizador, presidido por Jimena Sologuren. (Foto: Perumin)

-Entiendo que están prohibiendo la participación de varias empresas, sobre todo, algunas ligadas a la minería informal.

Nosotros hemos contratado a esta empresa especializada llamada Aquiles que nos ha dado el servicio, y hemos seguido los consejos y lineamientos que nos ha brindado.

-¿Qué presidentes y gerentes generales de compañías mineras han confirmado su asistencia?

Tenemos una lista larga. Pero están confirmados los presidentes de Buenaventura, de Newmont y de Sociedad Minera Cerro Verde. Hay una lista bien relevante. Perumin es bien importante no solamente para la minería nacional sino también para la minería global.