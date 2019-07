Pesquera Tasa: “O eres sostenible, o no sobrevives en el tiempo”

La principal productora y exportadora de aceite y harina de pescado del mundo, Tasa, es también pionera en la apuesta por prácticas de sostenibilidad en el país. No es por pura filantropía, cuenta su gerente de Relaciones Institucionales, Michael Patzl, sino que sin estar conscientes del medio ambiente, sobre todo en el sector Pesca, los negocios no tienen mucha opción a sobrevivir.

¿Es rentable para una pesquera invertir y promover prácticas de sostenibilidad?

Sin peces, sin anchoveta, nuestras inversiones son un montón de chatarra, con barcos y plantas que no podrían funcionar. Los más interesados en cuidar el ecosistema marino y trabajar en la sostenibilidad son las empresas pesqueras formales. La sostenibilidad ya no es una opción, o eres sostenible o no sobrevives en el tiempo.

¿Se realiza un trabajo conjunto en la industria en base a este contexto?

La famosa ley de límite de captura máxima por embarcación, que ya lleva 10 años, ha garantizado que la biomasa de anchoveta se mantenga estable. El manejo científico de la anchoveta es reconocido a nivel mundial, menos en el Perú, por algunos detractores.



Esta permitió acabar con la famosa carrera olímpica, donde había una sola cuota y todos se tiraban sobre esta. Se redujo el esfuerzo pesquero, bajaron las embarcacaiones (de más de 1.000 y a 800 aproximadamente), se redujo la velocidad, y por ende el consumo de combustible y las emisiones. Si lo llevas a rentabilidad, es importante. El sector invirtió más de US$500 mlls. para adaptarse a las nuevas normas.

¿Les afecta la pesca informal?

Como en todos lados, hay informalidad, y hay que tratar de trabajar para promover la formalidad. Todo lo que afecte la sostenibilidad y que no cumpla las reglas de juego y la ley, afecta. Terminan contaminando el medio ambiente, ríos, y por ende, termina perjudicando a nosotros también.

La principal contaminación del mar es de los ríos y de los desagües. Las empresas formales tratan sus efluentes y cuando salen ya son completamente inocuos, pero en paralelo tienes desagües municipales que terminan en las bahías. Luego se golpea al sector pesquero y no se dan cuenta que el principal contaminante son empresas de relaves o la contaminación de agricultura.

¿Cómo se diferencia una empresa que pone en práctica acciones de sostenibilidad de una que no?

Cumpliendo con la ley, con las emisiones, vedas, con no pescar en zonas prohibidas. Nosotros vamos un paso más allá y trabajamos en nuestros proveedores. Este año, la la Global Reporting Initiative premió a alrededor de 200 empresas que presentaron un reporte de sostenibilidad, la mitad eran nuestros, promovidos por nosotros. Se les está haciendo un seguimiento para que sigan mejorando.

Tenemos, además, un convenio con el Ministerio de Trabajo y la OIT para que proveedores críticos puedan ser capacitados en gestión, seguridad, anticorrupción, etc. Esto no lo hacemos porque pura filantropía, sino porque es un beneficio para todos. Al capacitarse ellos es un beneficio para nosotros y va a ser más rentable. Van a haber menos fallas.

¿El medio ambiente el único ámbito en el que se están enfocando?

Estamos levantando un censo de nuestros aproximadamente 2.8000 trabajadores para ver en qué condiciones viven, ver si tienen problemas de salud, por ejemplo, y vamos a diseñar un plan de intervención. A veces se mira mucho a la comunidad externa, pero dejamos a la comunidad interna.

Nosotros tenemos plantas en Malabrigo, Chimbote, Vegueta, Zupe, Zamanco, Callao, Pisco, Pucusana, Matarani y Atipo. Un compromiso va a ser que ninguno de los hijos de nuestros trabajadores tenga anemia. No descuidemos la casa.

Hablando como industria, ¿qué opina de las exploraciones de hidrocarburos que causan problemas en el sector pesquero?

No opinamos sobre otras empresas ni sectores, pero sí sé que a través de la SNP se ha solicitado que los organismos competentes en esta materia, como Imarpe o Ministerio del Ambiente, hagan evaluaciones del caso y que puedan garantizar que una operación de este tipo no va a afectar el ecosistema.

Y por otro lado, una compañía que se pueda dedicar a esto debe tener una relación muy fluida con sus diversos stakeholders para comunicarles, de manera veraz y oportuna, los beneficios eventuales que puede tener una actividad así. Hoy las empresas privadas son más públicas en el sentido de que te mira y te juzga todo el mundo.