Sobre este y otros temas, como el lanzamiento de una línea de vehículos 100% eléctricos con la insignia de Mercedes Benz, conversamos con Peter Gremler, gerente general de la firma automotriz.

Divemotor cumplió treinta años hace unos días. ¿Es el tiempo que operan en el Perú?

Son treinta años de Divemotor en el Perú. Nosotros llegamos en 1993, justamente con la reapertura económica del país, cuando éste toma la decisión política de integrarse al mundo y abrir las importaciones. Pero es recién en el año 2000 que empezamos un proceso de crecimiento en redes muy fuerte. En términos prácticos el grupo ha invertido más de U$100 millones en armar una red que hoy abarca desde Piura hasta Tacna.

"Es un avance muy importante para el país el haber conseguido que nuestro personal de Cusco, Huancayo o Cajamarca tenga el mismo nivel de calificación que nuestro personal de Lima".

¿Cuántas sucursales operan en el Perú?

Son 25 puntos de red propia a nivel nacional que tuvimos que construir y desarrollar. Pero el dinero es el menor de los problemas. El mayor es llenar esa red con personal calificado y con experiencia, a tono con las marcas que representamos. Y ese es un tema no menor, porque tenemos en el Perú una falencia educacional en el ámbito técnico muy importante.

¿Cuánto tiempo demoraron en capacitar a ese personal?

Demoramos cinco o seis años en lograr realmente eso. Y es un gran logro de Divemotor, producto de lo cual hay una gran cantidad de nuevos técnicos que han mejorado su empleabilidad.

¿De cuántos técnicos estamos hablando?

A nivel de redes tenemos más de 500 técnicos calificados. Y no hablamos solamente de Lima, donde solo hay ocho puntos de venta. El resto (17) se encuentran en provincias donde es más difícil encontrar personal calificado. Entonces, es un avance muy importante para el país el haber conseguido que nuestro personal de Cusco, Huancayo o Cajamarca tenga el mismo nivel de calificación que nuestro personal de Lima.

¿El otro desafío, entendería, ha sido mantener ese equipo?

El gran desafío es que las ultimas crisis políticas no han ayudado seguir desarrollando los procesos de crecimiento e inversión que el Perú requiere. Hasta que no exista esa claridad o acuerdo político será muy difícil para las empresas decir qué hacemos: si paramos la inversión o seguimos creciendo. Y hoy estamos muy preocupados en el ámbito empresarial porque hay una gran pelea por parcelas de poder, pero lo que no vemos es una pelea por decidir cuál es el proyecto para seguir desarrollando el Perú.

"Seguir discutiendo si vamos a rechazar o no a la minera es un acto criminal, porque ¿con que la vamos a reemplazar? Si los opositores a la minera tienen una alternativa, que la digan".

¿Cómo los afecta esta coyuntura?

Nos afecta en el sentido de que muchos clientes están retrotrayendo su inversión. Al final, nosotros le vendemos a clientes que trabajan con la minería, el agro y otras actividades y, sin duda, esa gente está hoy con una posición más cauta, sobre todo, en minería, porque no hay grandes proyectos mineros.

¿Qué tan importante es la minería para ustedes?

La gran discusión económica y política en el Perú es que el país tiene que entender que su principal sector es la minería. El Perú no es viable si no existe minería. Yo lo diría con esa claridad. Entonces, seguir discutiendo si vamos a rechazar o no a la minera es un acto criminal, porque ¿con que la vamos a reemplazar? Si los opositores a la minera tienen una alternativa, que la digan.

¿Cuántas empresas conforman el grupo Divemotor?

El grupo se desarrolla a través de dos empresas que actúan en forma separada. Divemotor que es el grupo tradicional y trabaja con Daimler (Mercedes Benz) y Stellantis (Fiat, Jeep, Dodge y RAM). Y Andes Motors, que tiene marcas nuevas, fundamentalmente, chinas. Allí estamos desarrollando nuevas áreas de acción que no son propiamente del sector automotriz, como el negocio de línea amarilla o maquinaria para construcción y minería.

Los nuevos camiones de Mercedes-Benz incluyen una tecnología con consumos más eficientes y un tren motriz más robusto. (Fotos: Divemotor).

Entiendo que Andes Motos va a duplicar facturación este año. ¿En base a qué?

Eso es en base a que recién empezamos el proyecto en 2022, así que aún tiene cifras bajas Lo importante es que seguimos ofertando productos nuevos porque el Perú necesita mantener una dinámica de crecimiento y desarrollo. 32 millones de peruanos no pueden quedarse criticando uno al otro, porque con recriminaciones no avanzamos un metro.

¿El proyecto de Andes Motors recién arranca?

Andes Motros existe desde hace siete años, pero el gran desarrollo lo empezamos a partir del 2022 con nuevas marcas de procedencia china, como Sinotrac, Sany, y le estamos dando mucha fuerza a los productos de Iveco.

"Nosotros tenemos un crecimiento proyectado de 20%".

¿A propósito de minería y construcción, como los ha afectado los bloqueos en el sur del Perú?

A nosotros nos ha afectado porque la sucursal de Juliaca sufrió mucho. Nuestro personal no podía ir a trabajar. Y Cusco ha sido catastrófico porque no ha habido turismo. Y claro, el nivel de facturación bajó en forma importante, y eso ha afectado a la empresa y sus colaboradores en sus remuneraciones variables.

¿Tomando en cuenta esto, cuanto piensan facturar este año?

Nosotros tenemos un crecimiento proyectado de 20%. Los dos primeros meses no han contribuido, por lo tanto, podríamos ofrecer una mejor proyección a mediados de año. Es cierto que, a partir de febrero, bajó el nivel de conflictividad, pero la minería sigue afectada y si la minería no trabaja el país sufre y a Divemotor también le afecta.

Entiendo que están teniendo una intensa actividad con vehículos electrificados en la marca Mercedes Benz.

Estamos comenzando con Mercedes Benz y Freightliner. Estamos analizando proyectos con buses eléctricos, especialmente, para transporte urbano y minero, porque para el transporte de larga distancia la alternativa eléctrica no es una alternativa.

¿Cuántas unidades electrificadas piensan traer este año para empezar?

Estamos trayendo 10 buses, pero, básicamente, para pruebas. No estamos todavía en proyecto comercial porque no hay grandes requerimientos, sino que estamos viendo como demostrar a los clientes la nueva tecnología. En furgones y unidades pequeñas, allí sí estamos comercializando. Estamos sacando nuestra nueva línea de carros eléctricos que estamos poniendo en el mercado. Son como 20 a 25 vehículos 100% eléctricos. Y en Andes Motors estamos vendiendo furgones eléctricos a través de la línea Maxxus.

Divemotor traerá en calidad de prueba unos diez buses eléctricos Mercedes-Benz. Su objetivo es promocionar esta tecnología en el país. / MALAGRINE

¿Piensan ampliar su red en el Perú?

De momento no estamos proyectando ninguna ampliación de red hasta no tener más claridad donde conviene ampliar. porque con lo que tenemos hay capacidad de sobra para atender al mercado.

¿Cuál es la participación de mercado de Divemotor?

Nosotros trabajamos, principalmente, en dos grupos. Uno es el de vehículos comerciales (buses y camiones) donde Divemotor es la empresa número uno del Peru con una participación de mercado superior al 30%. En automóviles empezamos como número en 2022 pero cerramos en el segundo lugar.

¿Qué se viene para Divemotor en los próximos años?

Nuestra ambición es seguir creciendo y desarrollándonos como líderes del mercado, y eso implica contar con más y mejor personal, y con mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y desde Andes Motors estamos viendo nuevas posibilidades para incrementar nuestra paleta de productos, pero con el espíritu del grupo: Queremos ser el líder en cada segmento en el que participamos.