La noticia más comentada del sector hidrocarburos en las últimas semanas ha sido, sin lugar a dudas, el escándalo suscitado por el contrato de suministro de biocombustibles adjudicado a Heaven Petroleum por la estatal Petro-Perú, luego de una visita realizada por los máximos funcionarios de ambas entidades a Palacio de Gobierno.

La denuncia, propalada por Panorama el pasado domingo 19 de diciembre, motivó un comunicado de la petrolera estatal, asegurando que el proceso de contratación se había realizado en regla, esto es, ”teniendo en cuenta el informe técnico correspondiente y el reglamento de contrataciones de Petro-Perú”.

Tres días después, sin embargo, la estatal emitió otro comunicado, con un tenor opuesto al anterior.

En este, la empresa advertía una irregularidad en el ‘proceso de competencia’, la cual justificaba la anulación del contrato suscrito con Heaven Petroleum.

La petrolera del Estado lo explica así: “La administración de Petro-Perú decidió declarar la nulidad de los contratos derivados del proceso por competencia ‘012-2021-GDCH/Petro-Perú, Adquisición de Biodiésel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022′, al haber detectado que no se contó con la presencia de un notario público en la recepción de las propuestas, tal como lo indica el procedimiento”.

EL NOTARIO

Para Gustavo Navarro, exgerente comercial de Petro-Perú, “es inconcebible” que un proceso de adquisición de combustibles se haya podido llevar a cabo sin la presencia de un notario.

Nota de prensa de Petro-Perú, declarando la nulidad del contrato con Heaven Petroleum.

El especialista recuerda que, durante su gestión en la gerencia comercial de la estatal (2012-2016 y 2017-2018), tenía a su cargo cinco oficinas. Una de ellas, la oficina de Mercado Externo encargada de los procesos de exportación e importación de crudo y derivados en la que “se manejan cientos de millones de dólares”. “En todos [esos procesos] siempre había un notario”, asegura.

“Generalmente, cuando se desarrollaban los procesos [de licitación], las puertas de esa oficina estaban cerradas y solo estaban adentro dos personas: la que se encargaba de manejar el equipo que recibe las ofertas y el notario. Nadie más”, relata.

En el mismo sentido se pronunció un conocido experto en contrataciones consultado por este Diario, el cual pidió mantener su nombre en reserva.

De acuerdo a este, es “totalmente imposible” que un proceso de licitación carezca de notario, porque esta persona es, precisamente, quien “firma y sella todas las hojas de todas las ofertas de los postores”, previsión necesaria para evitar que el comité que otorga la buena pro manipule la información.

“Si no hubiera habido un notario, el comité no hubiera podía aprobar el acta de otorgamiento, la cual debe pasar por las gerencias de logística, administración y asesoría jurídica, que es la que redacta, finalmente, el contrato de adjudicación. Todo ese largo proceso no hubiera ocurrido”, remarca.

¿Pero, y si no hubo un notario? En ese caso, precisa el experto en contrataciones, los que llevaron a cabo el concurso habrían incurrido en una grave falta y la Contraloría tendría que intervenir con total derecho.

La gerencia comercial de Petro-Perú mueve cientos de millones de dólares en contratos de exportación e importación de crudo y combustibles. Sólo en 2021, nuestro país importó US$3.000 millones en petróleo y derivados. (Foto: iStock)

¿CONTRATO ANULADO?

Esa es precisamente la tesis que sostiene Petro-Perú, Hugo Chávez, gerente general de la petrolera estatal, afirma que ningún notario verificó el proceso de competencia adjudicado a Heaven Petroleum, y que la responsabilidad de ello recae “en los mandos medios y bajos” de la oficina encargada, más no en el gerente, “que tenía sólo cuatro días en el puesto”.

“Estos [mandos medios y bajos] omitieron y no le indicaron [al gerente] que tenía que firmar un notario la buena pro”, explicó Chávez en entrevista con Caretas.

Precisó que, debido a esto, y amparado en un informe técnico y legal, es que la administración decidió anular el proceso, lo que se comunicó al proveedor a través de una carta.

Pero los contratiempos para la gerencia de Petro-Perú no terminarían allí. Un desliz que ha pasado desapercibido es que Petro-Perú no puede anular el contrato con Heaven, aduciendo la falta de notario, porque “este causal no está contemplado en el reglamento de contrataciones de la empresa petrolera”, advierte César Candela, abogado experto en licitaciones y concesiones.

En efecto, el reglamento de contrataciones de la petrolera estatal señala solo tres causales para resolver unilateralmente un contrato, ninguno de ellos relacionado con la ausencia de notario.

Dichas causales son: que el contratista incumpla sus obligaciones contractuales “pese a haber sido requerido para corregir tal situación”, que haya acumulado el monto máximo de las penalidades establecidas en las bases, y que se verifique la presentación de información falsa o inexacta durante la ejecución contractual.

La detención de la Refinería de Talara desde fines del 2019 ha obligado a incrementar los volúmenes de crudo y combustibles importados. Una situación bastante delicada para el Perú.

IMPLICANCIAS

De acuerdo a Candela, la falta de sustento legal para anular el contrato significa que Heaven Petroleum puede ir a un arbitraje contra Petro-Perú con la seguridad de que va a ganar. Y el Estado tendría que pagar los costos.

“Legalmente, no hay forma de declarar nulo el contrato, a menos que alguien declare que ha recibido una coima, cosa que no ha sucedido hasta ahora. Por tanto, el contrato no puede resolverse tampoco citando la cláusula anticorrupción”, detalla.

Finalmente, cabe anotar otro posible vacío procedimental: la ausencia de una resolución de anulación del contrato, en donde consten los argumentos esgrimidos por el área legal de Petro-Perú.

Preguntamos a la empresa al respecto, y esta nos respondió lo siguiente: “De acuerdo al procedimiento de compra de hidrocarburos solo (basta) con el informe técnico legal”, debido a que ”este procedimiento no está regulado por el Osce ni el reglamento de contratación de bienes y servicios de Petro-Perú”.

Preguntamos también si planean lanzar otro proceso de competencia para abastecerse de biocombustibles a la brevedad posible, pero al cierre de este artículo no obtuvimos respuesta.

