Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza Petro-Perú ¿otro salvataje sin cambio de rumbo? (Foto: Petro-Perú)
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza Petro-Perú ¿otro salvataje sin cambio de rumbo? (Foto: Petro-Perú)
Por María Rosa Villalobos

Hace algunos días, el presidente Balcázar se refirió a la alicaída situación financiera de Petro-Perú. Un rescate de US$2.000 millones parece inminente, pero su materialización está demorada. Y no es para menos. No se trata solamente de mucho dinero, sino de los ojos de la opinión pública que mira con estupor y sin escepticismo que seguimos tirando el dinero de todos los peruanos al mismo agujero negro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.