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Resumen

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El Gobierno busca atraer inversiones en exploración para incrementar las reservas de petróleo y gas. (Imagen: EFE).
El Gobierno busca atraer inversiones en exploración para incrementar las reservas de petróleo y gas. (Imagen: EFE).
Por Juan Saldarriaga

La crisis energética gatillada por la guerra en el Golfo Pérsico ha revalorizado a los combustibles fósiles y desvirtuado la idea de que la ‘era’ de estos energéticos está llegando a su final. Por el contrario, las petroleras major (top globales) están redoblando sus inversiones en petróleo y gas, mientras que los países con riqueza hidrocarburífera compiten por captar ese flujo de capital.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.