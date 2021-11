Conforme a los criterios de Saber más

La paralización de la actividad petrolera en la selva norte por la conflictividad social tendría un impacto negativo en la nueva refinería de Talara, megaobra diseñada, precisamente, para procesar el petróleo pesado de Loreto.

De acuerdo a Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP), esta situación ocasionará que la costosa infraestructura (US$6.000 millones) no opere eficientemente.

“La nueva refinería no podrá funcionar porque no recibirá suficiente petróleo. Necesitará 95.000 mil barriles diarios, el 70% crudo pesado, pero no podrá obtenerlo de la selva porque esta se encuentra paralizada”, advierte Freddy Morales, presidente del Instituto Peruano de Ingenieros de Gas y Petróleo (IPIGP).

Según estadísticas de Perú-Petro, la producción petrolera de la selva en noviembre de 2021 registró un promedio de 12.688 barriles diarios, volumen reducido que, además, no puede ser trasladado a la costa debido a los continuos bloqueos en el oleoducto.

Frente a esto, Petro-Perú ha señalado repetidas veces que su plan alternativo para alimentar de crudo pesado a la nueva refinería consiste en importarlo desde Ecuador.

Para el IPGP esto significa que la cacareada integración vertical de Petro-Perú es solo un lema.

‘Hemos gastado US$6.000 millones para terminar comprando crudo a Ecuador. ¿Por qué mejor no les compramos de frente gasolina y nos evitamos todos los problemas ambientales derivados de traer, procesar y almacenar petróleo?”, inquiere Morales.

Por ello, el IPIGP urge relanzar el Oleoducto Norperuano y reactivar los lotes petroleros hoy paralizados, como es el caso de los lotes 8, 192, 39 y 64.

En el caso del oleoducto, aconseja construir una nueva infraestructura sobre el trazo original, pero con menor diámetro, porque “es muy costoso mantener una infraestructura para 500 mil barriles cuando por allí nunca han pasado más de 150 mil barriles”.

El IPIGP agrupa a los ingenieros de gas y petróleo del Perú. Su objetivo es incentivar a que se revise y modernice permanentemente la política energética del Estado, a fin de intensificar la exploración y explotación de petróleo y gas.

