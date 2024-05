¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 6.00 de la mañana, lo primero que hago es despertar a mis hijos para que se preparen para ir al colegio.

¿Qué libro está leyendo?

Clean del Dr. Alejandro Junger y Build the Life you want (Contruye la vida que deseas) del Dr. Brooks

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Celular (me simplifica la vida) y un libro.

¿Cuál es la última película que ha visto?

Star Wars episodio 3… estamos viendo una de la saga cada fin de semana con la familia.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp para estar en contacto con amigos y familia; un buen buscador para estar en contacto con lo que pasa en el mundo y la aplicación de fotos para capturar y revivir momentos increíbles con la gente que quiero.

¿Netflix, Amazon, Max, Apple, Disney?

Netflix, Amazon y Max.

¿El auto de sus sueños?

El que me lleva a mi casa, a casa de amigos o de vacaciones

¿Destino favorito en vacaciones?

Cualquiera mientras sea con gente que quiero

¿Qué deporte practica?

Me gusta hacer cosas al aire libre con la familia, entonces hacemos mucho hiking / trekking fuera de la ciudad y, en la ciudad, salgo a correr / caminar con peso

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

A la orilla de algún lago entre montañas

Descríbase en 3 palabras

Resiliente, Curiosa, empática

¿Tiene algún talento oculto?

Soy experta en proyectos de ciencias, sobre todo en armar sistemas parecidos a la máquina de Rube Goldberg… algo q descubrí con mis hijos.

Una frase que lo/la defina

Done is better than perfect.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Lego por su capacidad de transformación, de desaprender y aprender de nuevo para adaptarse al entorno cambiante y con ello entregar resultados al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo habilidades en chicos y grandes.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

La verdad no sé, igualmente seria con varios para que fuera más divertido.

¿Quién es el jefe que más te marcó?

Hubo dos, Carlos Paz Soldán con quien trabaje en Argentina primero y después en México y Marcio Andreazzi que me dio la oportunidad de aprender en distintos roles en México.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

El mejor consejo me lo dio mi mamá y fue que aprenda a crear mis propias oportunidades y no espere que las cosas lleguen “servidas en bandeja”. Para mí el futuro no es algo que se espera, sino el que se busca o se crea.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

No sé si una decisión en particular, pero si pudiera cambiaría la velocidad con la que tomamos decisiones, volviendo a la frase “done better than perfect”.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

No sé si una pregunta pero buscaría entender la capacidad de hacer lo correcto en términos de principios y valores a pesar de que sea complicado y difícil (“hard right vs easy wrong”)

¿Cuál es su mayor orgullo?

El haber logrado tener un desarrollo profesional al mismo tiempo estoy construyendo una hermosa familia.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Creo que en los medios falta visibilizar ejemplos positivos de emprendedurismo (que Perú tiene un montón), innovación disruptiva, superación que sirvan como inspiración para las generaciones más jóvenes.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

La resiliencia y el ir siempre para adelante al igual que la actitud de servicio y el inigualable talento por la cocina.

¿Y su principal defecto?

Cómo conducen