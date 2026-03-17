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Resumen

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Pier Spigno Morey, gerente general de INNSiDE by Meliá Lima | Foto: Hugo Pérez
Pier Spigno Morey, gerente general de INNSiDE by Meliá Lima | Foto: Hugo Pérez
Por Fiorella Gil Mena

En esta edición de Ping Pong, Pier Spigno Morey, gerente general de INNSiDE by Meliá Lima, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y las enseñanzas que ha recibido de sus seres queridos.

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