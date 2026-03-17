En esta edición de Ping Pong, Pier Spigno Morey, gerente general de INNSiDE by Meliá Lima, nos cuenta un poco sobre sus pasiones, sus alegrías y las enseñanzas que ha recibido de sus seres queridos.

- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Entre 6:00 a.m. y 6:30 a.m.. Me gusta empezar el día en silencio, ordenar ideas y visualizar cómo quiero que se desarrolle la jornada.

- De los libros que ha leído, ¿cuál recomendaría?

El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más difíciles siempre podemos encontrar propósito.

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Un buen reloj. Me recuerda que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos.

- ¿Cine o teatro?

Teatro. La energía que se genera en vivo es irrepetible.

Pier Spigno Morey, gerente general de INNSiDE by Meliá Lima | Foto: Hugo Pérez

- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp para el equipo, Spotify para la música y Google Maps para viajar por tierra.

- ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

HBO. Siempre termino descubriendo algo interesante.

- ¿El auto de sus sueños?

El Nissan Skyline R34 con motor RB26DETT. Es una pieza de ingeniería que marcó una época en el automovilismo JDM. Sin embargo, debo confesar que cumplí mi sueño cuando adquirí mi Nissan 240sx de 1989 que actualmente me encuentro restaurando a mi gusto.

- ¿Destino favorito en vacaciones?

No tengo uno en particular. Siempre que haya mar, naturaleza y familia, ahí encuentro equilibrio.

- ¿Qué deporte practica?

Desde muy pequeño empecé a correr olas con una tabla Bodyboard, y desde entonces el mar ha sido una constante en mi vida. Me apasionan los deportes acuáticos y sigo practicándolos hasta hoy. También disfruto mucho jugar básquet.

- ¿Cocktail o trago favorito?

Negroni. Clásico, equilibrado y con carácter y nunca puede faltar en casa una Pilsen Callao como buen chalaco que soy.

Pier Spigno Morey, gerente general de INNSiDE by Meliá Lima | Foto: Hugo Pérez

- ¿Cuál es su restaurante favorito?

No tengo uno en particular. Me encanta la gastronomía peruana en todas sus formas: desde un restaurante de alta cocina hasta un buen huarique, donde la sazón y la cultura se convierten en una experiencia.

- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Frente al mar, con una libreta y tiempo para pensar.

- Descríbase en 3 palabras

Curioso, resiliente y apasionado.

- ¿Tiene algún talento oculto?

Me gustan los autos, los admiro, disfruto, colecciono e inclusive preparo para entender cómo funcionan las máquinas para llevarlas a su límite. El automovilismo es una pasión que cultivo desde que tengo casi la mayoría de edad.

- Una frase que lo/la defina

Hacer las cosas con pasión, siempre marca toda la diferencia.

Pier Spigno Morey, gerente general de INNSiDE by Meliá Lima | Foto: Hugo Pérez

- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Las empresas que logran combinar innovación, experiencia y cultura de servicio como Meliá Hotels International.

- ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Con los años he descubierto que muchas de las personas que uno admira termina conociéndolas en el camino. Creo que el destino se encarga de cruzarte con las personas correctas en el momento correcto.

- ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Más que una sola persona, he tenido la suerte de cruzarme con varios líderes que han dejado un legado en mí. De todos he aprendido algo, y por eso les estoy profundamente agradecido.

- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi padre. Siempre ha sido una gran referencia para mí y alguien que ha sabido darme consejos muy valiosos, aunque confieso que no siempre los seguí al pie de la letra.

- ¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?

Siempre me atrajo el movimiento y descubrir lugares nuevos. Mi primer trabajo fue en hotelería, y ahí entendí que este era mi camino.

Pier Spigno Morey, gerente general de INNSiDE by Meliá Lima | Foto: Hugo Pérez

- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Las decisiones difíciles son las que más enseñan.

- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Qué es lo que realmente te apasiona hacer?

- ¿Cuál es su mayor orgullo?

El camino recorrido hasta hoy y los equipos que he tenido la oportunidad de formar. Siempre trato de trabajar cada día en ser una mejor persona procurando ser consistente con el ejemplo.

- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

De la importancia de detenernos un momento para observar y pensar. Vivimos en una dinámica muy acelerada, y pocas veces se habla del valor de la pausa. Esa reflexión también nos ayuda a tomar decisiones más conscientes y a encontrar equilibrio entre la vida personal y profesional.

- ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Su creatividad y capacidad de salir adelante, el empuje.

- ¿Y su principal defecto?

Un rasgo que a veces se observa en la cultura laboral peruana es una cierta tendencia a evitar el conflicto directo, lo que puede llevar a que algunos temas se discutan de forma indirecta o se prolonguen más de lo necesario.