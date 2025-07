Pilsen House of Music, el nuevo espacio de Pilsen: ¿de qué se trata este nuevo concepto que abrirá cada jueves?

La marca Pilsen está estrechamente vinculada a la amistad, y mucho más desde que instauró el llamado ‘jueves de patas’. Un día la semana que hoy tendrá un nuevo sentido, pues la marca dará lugar a una suerte de trinomio entre música, ‘chelas’ y ‘patas’ con un salto hacia la experiencia con el primer Pilsen House of Music, como revela Diego Devoto, director de Core Brands de Backus, a Día1.

“Fieles a nuestro espíritu innovador y ligado a seguir transformándonos y adecuándonos a las nuevas audiencias y sus demanda, hemos lanzado Pilsen Music, una plataforma experiencial que utiliza a la música como un vehículo para reforzar el posicionamiento de la amistad”, nos cuenta el ejecutivo. De hecho, esta plataforma ha viajado a distintos conciertos con espacios de experiencia, pero que ahora trae a la vida Pilsen House of Music, que-detalla Devoto- es más que un local de Pilsen, “lo consideramos el primer ‘spiritual home’ de nuestra marca, que es tan emblemática”, asegura.

Este nuevo espacio, agrega, permitirá vivir la marca de una manera distinta, que contará con música en vivo, experiencias musicales, cerveza -por supuesto-, rituales de consumo y servicio, donde también, indica, buscarán promover un consumo responsable.

“El nuevo Pilsen Music es una plataforma que abarca experiencias en conciertos, experiencias en discotecas, experiencias en casa, por lo que sentíamos que tener un ‘spiritual home’ como Pilsen House of Music que las junte era importante. Y mucho más porque es una plataforma de experiencias que hoy no necesariamente existe como tal en la escena limeña o en la escena nocturna donde juntamos música en vivo, rituales de cerveza, como por ejemplo, la cerveza Pilsen de barril, que no es habitual", detalla.

¿Dónde está y qué ofrece?

Pilsen House of Music abrió sus puertas este jueves 17 de julio en el local Damián en Barranco, un espacio que se vestirá de verde y se convertirá en el ‘spiritual home ' de la marca únicamente los días jueves.

“Creemos que esto marca un antes y un después en cómo los consumidores -sobre todo la gente joven, pero sin excluir a los otros grupos etarios-, van a interactuar con una marca como Pilsen, que es tan querida, y trayendo novedad, una nueva propuesta de valor”, agrega.

En cuanto a las experiencias musicales, estas serán muy variadas. En la apertura del local estuvo Jandy Feliz, pero también esperan ser una suerte de vitrina o plataforma para desarrollar el talento nacional, donde los amigos puedan reforzar sus lazos con experiencias musicales más íntimas, dado que el aforo es de unas 1.000 personas.

La inauguración oficial de Pilsen House of Music fue aywr jueves 17.

Desde Pilsen proyectan que esta propuesta tendrá consistencia en el tiempo. Todos los jueves contarán con un DJ invitado para promover el talento local. Además, cada dos meses se presentará una banda nacional y una vez cada trimestre se contará con la presencia de un artista internacional.

“Nuestro objetivo comercial es fortalecer el vínculo y la relación entre nuestra audiencia y Pilsen Callao, así como atraer y reclutar a más personas que quizá no estén considerando la cerveza o a Pilsen como su primera opción y puedan conectar con la categoría”, asegura. También, cuenta, se han aliado con Cabify para ofrecer descuentos para quienes vayan o se retiren del local.

Devoto confía en que esta propuesta va a conectar con diferentes audiencias, convirtiéndose en un punto focal en la escena nocturna.

¿Tendrá costo? Sí, y dependerá del evento o los artistas que se presenten, por lo que las mecánicas de ingreso irán variando en función a ello.