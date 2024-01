—¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

¡A las 6:30 de la mañana! Camino una hora diaria y me pongo al día con mis ideas.

—¿Qué libro está leyendo?

“Más allá del invierno”, de Isabel Allende.

—¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

La música y el rock.

—¿Cuál es la última película que ha visto?

“El juego de la fortuna”.

—¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Spotify y Salud.

—¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix, Star + y Apple.

—¿El auto de sus sueños?

Ford Mustang 66.

—¿Destino favorito en vacaciones?

Cualquier destino, pero en familia.

—¿Qué deporte practica?

Caminar diariamente por, al menos, una hora.

—¿Cocktail o trago favorito?

Negroni.

—¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

En el valle de Cumbaya en Quito.

—¿Descríbase en 3 palabras?

Humano, positivo y detallista.

—¿Tiene algún talento oculto?

Tocar el bajo y la guitarra eléctrica.

—Una frase que lo/la defina.

“Enfoquémonos en las soluciones y no en los problemas”.

—¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Four Seasons.

—¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Sin duda me hubiera gustado cenar con Paul Bocuse. Junto a otros grandes chefs de Francia, lo cambiaron todo.

—¿Quién es el jefe que más te marcó?

A lo largo de mi carrera me han quedado frases y experiencias únicas. Cuando tenía 15 años y hacía prácticas en la cocina de un hotel en Quito, me acuerdo de una mañana en la que caminaba de la cocina fría a la de banquetes. El Sous-Chef ejecutivo me dijo: “Tú caminas muy lento, en la vida hay que caminar rápido”. ¡Desde ese día siempre camino rápido y a buen ritmo! ¡La energía es vital!

—¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Uno de mis mentores me dijo: “¡la vida no pasa hasta que cumples 25 años! En adelante los años van muy rápido, ¡aprovecha todos los momentos!”

—¿Una decisión empresarial que cambiaría?

A lo largo de mi carrera me ha encantado dar oportunidades a la gente. En ocasiones demasiadas. Sin duda debemos aprender cuando quien las recibe no las valora y no se ven cambios de actitud. El enfoque debe ser, sin duda, dar esas oportunidades a los agentes de cambio que trabajan con nosotros.

—¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

“¿Dónde quisieras estar en 10 años?”

—¿Cuál es su mayor orgullo?

¡Ver crecer a la gente con la que uno ha trabajado y liderado, nada supera eso!

—¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La desigualdad en nuestra sociedad.

—¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Su don de gente y, lógicamente, su pasión por la comida.

—¿Y su principal defecto?

Comer demasiado y bien, jajaja.