¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Idealmente ya no tan temprano como antes. Veo la hora y reviso si hay mensajes urgentes.





¿Qué libro está leyendo?

El Asiento del Alma de Gary Zukav. Es sobre conciencia, intención y propósito, entre otras cosas.





¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi celular y mi Virgencita viajera, la que me acompaña en cada uno de mis viajes desde que tengo 15 años.





¿Cuál es la última película que ha visto?

Estoy viendo la serie Shogun, me ha enganchado.





¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp, Evernote, Calendar, Photos.





¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Todas, aunque trato de no quitarle tanto tiempo a la lectura.





¿El auto de sus sueños?

Ya no sueño con autos, ahora disfruto el que tengo.









¿Destino favorito en vacaciones?

Uy, la lista es larga, pero para descansar nada como el mar tranquilo y calentito, arena blanca y muchas palmeras si se puede.





¿Qué deporte practica?

Remo y también hago yoga. Últimamente disfruto caminar.





¿Cocktail o trago favorito?

Pisco sour con Ferreyros acholado, pero solo uno.





¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Varios. Creo que me he vuelto un poco nómade por tratar de estar más cerca a mis afectos que viven fuera.





Descríbase en 3 palabras.

Mujer, empresaria, autora, mamá de tres.





¿Tiene algún talento oculto?

Cada día disfruto más contar historias con propósito y me van saliendo bien.





Una frase que lo/la defina.

“Experiencia no es lo que nos pasa en la vida, experiencia es lo que hacemos con lo que nos pasa en la vida”, Aldous Huxley.





¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Tesla por la impresionante innovación. También LHH Perú por el equipo maravilloso que tiene.





¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Elon Musk por supuesto.





¿Quién es el jefe que más te marcó?

Como empresaria casi no he tenido jefes, los que me han marcado son los clientes ejemplo de integridad y coherencia.





¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi papá me dijo: “Si los demás pueden, tú también puedes”.





¿Una decisión empresarialque cambiaría?

Quizá debí haber arriesgado más, pero ahora estoy corrigiendo eso.





¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Lees libros? Si la respuesta es negativa, ya fue.





¿Cuál es su mayor orgullo?

Mis tres hijos y mis 4 nietos preciosos y también Usted S.A.





¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La apatía de quienes podrían salvar al Perú.





¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Salimos adelante a pesar de todo.





¿Y su principal defecto?

Más que defecto, diría que estamos abandonando el país en manos de gente sin principios ni valores y que nada asertivo estamos haciendo al respecto.