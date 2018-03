Los buenos resultados que han logrado durante los cuatro primeros años que tienen en el mercado han permitido que Pionero Inmobiliaria mire su futuro con muy buenos ojos. Su gerente general, Fernando Ibárcena, detalla los pasos que darán para seguir consolidándose en un mercado competitivo.

¿Cómo les ha ido en estos cuatro años?

Muy bien. Hoy tenemos invertidos más de S/90 millones en proyectos, cuyas ventas suman más de S/400 millones. Son seis proyectos en cartera con 900 unidades. El año pasado vendimos un departamento cada dos días y este año aspiramos a uno diario.

Aspirar a vender un departamento por día, considerando que la dinámica en las ventas ha empezado recién a recuperarse, ¿no es muy ambicioso?



Pero ya lo estamos haciendo. En enero, por ejemplo, cerramos 31 departamentos vendidos.

¿Qué es lo que vienen haciendo para lograr un resultado así?

Es una combinación de factores. Son proyectos muy atractivos y muy bien ubicados, pero nos enfocamos en brindar calidad a precios bastante razonables y creemos que lo estamos haciendo bien.

En el 2014, cuando ingresaron, el mercado no estaba en su mejor momento, ¿se veían en el 2018 con seis proyectos o pensaron que sería más difícil?

Siempre hemos sido muy optimistas respecto al mercado peruano. Creemos que hay condiciones para que crezca de forma sólida si se dan cambios a nivel legislativo favorables para el desarrollo de viviendas.

¿Han crecido al ritmo que esperaban?

Sí. El 2018 también va a ser un año de crecimiento franco, porque la idea es superar los 1.200 departamentos en cartera.

Con relación a los cambios legislativos para favorecer el desarrollo del sector, ¿hacia dónde se debe apuntar?

En el Perú se hacen 80.000 viviendas al año y 65.000 son de autoconstrucción, pero en los países vecinos, el número triplica a las que hacemos en Lima. No hay razones económicas para no crecer de forma importante. Por eso, se deben dar las condiciones de financiamiento que faciliten el acceso a la vivienda y políticas públicas que permitan que las familias que no acceden a los créditos hipotecarios, ya sea por falta de calificación o por la cuota inicial, tengan las condiciones más apropiadas.

¿Seguirán en Lima moderna o explorarán nuevas zonas?

Nuestra misión es hacer proyectos residenciales en Lima moderna. No tenemos planes de salir a la periferia de Lima, ni tampoco tenemos planes de bajar o subir nuestro ticket. Y como tampoco vamos a proyectos demasiado grandes ni por etapas, vamos a seguir haciendo lo mismo en los mismos distritos o en distritos vecinos.

¿A cuánto asciende su ticket promedio en al actualidad?

Nuestro ticket va entre S/200.000 y S/900.000. El departamento más pequeño de Breña vale S/210.000 y el más caro, S/900.000. En función del proyecto, de la demanda y de la zona vamos variando la oferta.

¿Cómo se ven a futuro?

Pionero va a seguir por una senda de crecimiento razonable. No tenemos la intención de triplicar la cantidad [de proyectos] en poco tiempo, pues queremos hacer las cosas bien, dándoles el mejor servicio a los clientes y manteniendo felices a nuestros socios e inversionistas. Nuestra principal materia prima es el dinero, así que tenemos que dar buenas rentabilidades.

El año pasado lanzaron tres proyectos, ¿será esa la media por año?

Este año puede ser que seamos un poquito más ambiciosos.

¿Cuáles serán las novedades?

Estamos analizando diez proyectos. No vamos a comprar diez terrenos, pero en el primer semestre lanzaremos entre dos o tres proyectos, y en el segundo semestre haremos lo mismo.

¿A cuánto ascenderían sus ventas el 2018?

Deberíamos superar los S/170 millones.

Pese a que no se ven en proyectos por etapas, ¿si se ven ingresando a otros rubros del sector como oficinas, por ejemplo?

Como Pionero no, porque creemos mucho en el foco del negocio y de la marca, y nos dedicamos solo a proyectos residenciales.

¿Podrían crear una nueva marca para ingresar a oficinas?

En este momento, no tenemos ninguna decisión tomada al respecto.

¿Piensan lo mismo con relación a los llamados proyectos mixtos?

Hasta el momento, son tres nuestros proyectos que tienen una placa comercial [Barranco, Breña y San Isidro], y son mixtos porque parte comercial complementa la vivienda.

¿Repetirán la fórmula en otros proyectos?

Nunca nos vamos a cerrar a un buen terreno y a una buena ubicación, porque nos gustan los retos. Tenemos una vena inmobiliaria fuerte que nos permite estructurar proyectos de forma diversa.

¿Cuentan con el respaldo financiero de algún fondo de inversión?

En nuestros proyectos participan fondos institucionales, con lo que transmitimos un mensaje de solidez al mercado, algo que es apreciado.

¿Cuál es el mandato que tienen sobre la participación de los fondos en sus proyectos?

Los fondos institucionales invierten entre el 50% y 70% de los fondos necesarios para hacer un proyecto.

