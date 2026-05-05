“El ruido político bajó un poco la celebración, se siente una cierta disminución del acelerador, pero seguimos creciendo a doble dígito, así que este año debería ir muy bien”, explica Mont. Para el ejecutivo, este año el Mundial de fútbol 2026, así como el plan de apertura de sus tiendas y el calendario más espaciado de Cybers, ayudarán a impulsar este crecimiento.

Pedro Mont, director de Platanitos.

¿El año electoral impacta en el consumo? El ejecutivo cuenta que observando el comportamiento de consumo en las últimas tres elecciones, si Lima se desacelera, las provincias siguen con potencia en el retail.

Impulso: el Mundial Fútbol 2026

Aunque el Perú no ha clasificado al Mundial 2026 que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos, sigue siendo una campaña importante en el calendario comercial. De acuerdo a Mont, la previa para este evento ya viene incrementando 20% las ventas en la categoría fútbol, sobre todo en zapatillas y ropa deportiva, en la plataforma online. Asegura que no esperaba que las pelotas del Mundial tuvieran gran demanda. “Está empezando a calentar la campaña, aunque han habido factores coyunturales que pudieron haber distraído, pero ya van prendiendo. Los productos ligados al fútbol representan el 12% de las ventas de la categoría deportiva”, detalla.

La categoría fútbol registraría el doble de ventas frente a un año sin Mundial. Además, se estima alcanzar los montos que registraron hace cuatro años, durante el último evento deportivo de este tipo.

En cuanto al Día de la Madre, el ejecutivo sostiene que es la tercera campaña más importante del año, por detrás de los Cybers de julio, y por lo general representa un incremental en ventas de 10%-20% en mayo frente a un mes regular, para Platanitos.

Mont agrega que en el contexto geopolítico internacional, que repercute en un incremento de los costos de transporte (por el alza de los combustible), se empieza a sentir el impacto en los costos de los productos importados. Es por eso que el ticket promedio, que era de S/160, se incrementaría a S/189 en el canal online de la compañía este año. Un incremento que, en la medida de lo posible, tratan de absorber en los productos de sus marcas propias.

“[Estos mayores costos] los hemos tratado de manejar internamente, sacrificando margen pero también buscamos, por otro lado, como con las nuevas tiendas, manejar el mismo ‘backoffice’ para las 100 tiendas”, refiere.

Si bien han podido asumir la mayor parte del incremento de los costos en sus productos, estima que los precio de calzados de marca propia pudieron subir entre 3% y 5%, ya que son productos que se confeccionan en China. Los productos de otras marcas también se han visto afectados.

Nuevas tiendas y Chile

Platanitos, además, está fortaleciendo su expansión de tiendas físicas en el país, lo que también permite reforzar su e-commerce para entregas en tienda. Dentro de poco abrirán una nueva sede en Comas, que será la tienda número 100. Además, tienen planeado inaugurar otras 11 tiendas más durante este año en el Perú, además de otros tres locales que abrieron en el primer trimestre; al término del 2026, habrán sumado 15 tiendas.

Platanitos vende hoy en día más que calzados en su marketplace.

“No puedo comentar las ubicaciones exactas, pero estarán sobre todo en ciudades que no son las más grandes, buscando llegar a zonas relativamente nuevas. Estas ciudades pequeñas para mí son el próximo Lima Norte. Aunque más pequeñas, son provincias que tienen mucha demanda y poder adquisitivo, que quizá por ser economías un poco más informales, no se habían visto”, comenta. Un ejemplo de ello ha sido Jaén, que ha tenido un desempeño muy importante.

Por otro lado, en Chile abrirán tres nuevas tiendas fuera de Santiago. Una de ellas en la ciudad de Concepción. Actualmente cuentan con 8 tiendas y están cerrando contratos para inaugurar más locales este 2026; ya tienen tres confirmaciones.

Este año, asimismo, han lanzado Platanitos.com, su canal online, que recién está operando en el vecino del sur, donde se registra una demanda interesante. Actualmente, está en proceso de adaptarse a la moda y forma de compra de los consumidores chilenos.