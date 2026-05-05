Por Claudia Inga Martínez

El año ha arrancado de manera positiva para Platanitos, en particular, por la campaña de verano y ahora con campañas como el Cyber Wow, cuenta Pedro Mont, director ejecutivo de la empresa. La marca, ya desde hace algunos años, no es solo una cadena de tiendas especializada en calzado, sino que también se va consolidando como un amplio marketplace multicategoría.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista