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En exclusiva con Día1, nos cuenta los detalles de los próximos pasos del mall que hoy ya cuenta con 130.000 m2 de área arrendable.

- ¿Cómo se viene desarrollando la operación de Plaza San Miguel este año? Ha entrado a tomar las riendas del mall en una fecha representativa, en el que cumple 50 años.

Estoy muy contento de estar en Plaza San Miguel, un mall del que yo fui vecino en mi niñez, así que lo conozco en todas sus etapas. Casi toda mi vida profesional he estado ligado a centros comerciales. Estamos orgullosos de llegar a los 50 años, pero también sentimos mucha responsabilidad de seguir adelante para llegar a los 100 años de la mejor forma.

- ¿Cómo ha visto la evolución y los cambios de Plaza San Miguel en este tiempo en el que se han realizado ampliaciones?, ¿el crecimiento del mall ha ido cambiando sus ejes centrales? Ahora se ve una propuesta reforzada de entretenimiento.

El consumidor va cambiando siempre; lo único constante en retail es el cambio. Como mall tenemos que ir adaptándonos y así ha sido durante 50 años. Hoy en día las familias son más pequeñas que antes y ahora le dan más valor a su tiempo. Por eso creamos espacios y ecosistemas que permita darle mayor valor a cada visita.

Hay muchas marcas que empezaron con nosotros y que ahora han ido creciendo acá e incluso fuera del país. Plaza San Miguel fue un mall que nació con un par de anclas y 50 tiendas. Hoy contamos con más de 300 tiendas, 60 módulos y casi 2,5 millones de visitas mensuales. Vamos a terminar este año con 6.000 puestos de trabajo y muy cerca a nuestros clientes. Tenemos una buena oferta de entretenimiento y además se va a complementar con más cosas.

- ¿Cuál es la nueva oferta?

Vamos a complementar con espacios de buena gastronomía y de vida sana. Hoy estamos incorporando canchas de fútbol en los techos del mall. También, canchas de pádel para que la gente tenga acceso a más deporte. Además, estamos sumando locales de artes marciales, de baile, de ballet. Y también, un centro de recuperación y rehabilitación para que los deportistas se recuperen y las personas adultas estén más fuertes.

Y por la parte de gastronomía, estamos incorporando locales referentes en Perú que no estaban en Plaza San Miguel. Serán 2.000 m2 adicionales para gastronomía y también espacios sociales. También está entrando una marca de restaurante que es referente en Miami y en Colombia; tendrá su primer local con nosotros. Así también estamos incorporando una tienda de mejoramiento del hogar y materiales. Vienen muchas cosas de la mano con lo que el nuevo consumidor está pidiendo para estos próximos 50 años.

- ¿Todos estos proyectos se estarían concretando el próximo año?

Todos ya están en obra. Hay algunos que ya están por abrir este año y otros locales nuevos que llegarán durante el segundo cuatrimestre del próximo año.

Plaza San Miguel.

- ¿Qué marcas nuevas están llegando?

La parte de vida sana es un espacio en el mall que ha crecido. Y en esta tercera etapa estamos complementando la oferta de gimnasio que ya tenemos. Nos encantaría que este se amplíe, pero hoy estamos complementándolo con las canchas de fútbol y de pádel. También está entrando un local de artes marciales, MMA, con campeones nacionales que están abriendo su local, también de baile y ballet. Así como el centro de rehabilitación para deportistas y personas mayores.

En gastronomía entra Mangos y también Casa D, que es un concepto de gastronomía, sociabilización y emprendimiento. Casa D es la marca que está en Miami y en Medellín con varios locales. Todos estos locales estarán abriendo de acá a fin de año. Además, estamos incorporando a San Antonio como cafetería en uno de los locales periféricos que tenemos y también, a Master Kong.

En lo que es entretenimiento activo viene un referente que está en otros países. Todo está en proceso de firma, así que aún no puedo comentar la marca, pero entrará el próximo año. La tienda de mejoramiento del hogar será Promart.

- ¿Cuánto se está reforzando su propuesta gastronómica hasta el momento?

Mangos ya está en obra. A nivel de la ubicación, tenemos una zona de terrazas de restaurantes que está dentro del mall, cruzando el boulevard peatonal. Al frente, en el segundo piso, estarán Mangos y Casa D.

- ¿Con la presencia de Casa D se tendrá un horario más extendido?, ¿en dónde se ubicarán los nuevos locales gastronómicos?

Así es, sobre todo con Casa D. Mangos abre muy temprano en la mañana y Casa D es más nocturno , así que se va a extender el horario y su ubicación lo permite.

San Antonio, en tanto, estará frente al mall, en un local periférico que administramos, al igual que Master Kong.

- ¿Cuál es la expectativa de crecimiento de este rubro?, ¿cuánto representa este rubro para el ‘mall’?

En el retail van cambiando las costumbres. Antes teníamos muchos locales de vestuario, después pasaron a ser más de tecnología y de belleza. En lo que es gastronomía, también vamos cambiando operadores en base a lo que va pidiendo el mercado. A finales de año estaremos completos con la oferta gastronómica.

En Plaza San Miguel tenemos una vacancia muy baja, vamos a terminar el año con menos de 2% y,por lo tanto, ya nuestra gestión va más por el lado de cómo renovar los locales en el mismo espacio. Por ahora no tenemos ampliaciones, así que básicamente es renovar la oferta en base a las categorías o marcas y experiencias que vayan pidiendo las familias.

- ¿Las tres etapas de ampliaciones ya están consolidadas?

Sí, así es. El mall creció en tres etapas, ya la última etapa está consolidada. No hay mayor disponibilidad de espacios y tenemos un trabajo fuerte de renovaciones. Este año tuvimos más de 115 renovaciones y 50 nuevos ingresos de marcas.

Miguel Echegoyen, CEO de Plaza San Miguel.

-¿Cuántos metros cuadrados arrendables tienen ya con las ampliaciones ya consolidadas?

Plaza San Miguel tiene 130.000 m² de GLA (superficie arrendable). Hay marcas interesadas por ingresar al mall, pero como tenemos una vacancia de apenas 2%, las tenemos muy presentes para futuras renovaciones de espacio.

- En cuanto a los conceptos de vida sana, ¿qué los animó a entrar con canchas al mall y cuánto representa hoy en día este rubro dentro de los centros comerciales?

Vemos el interés de las familias de poder contar con mayores espacios, no solamente transaccionales, de comercios, sino espacios de comunidades o un ecosistema que les permita hacer todo en el centro comercial.

- ¿Cuánto se ha incrementado la cantidad de metros cuadrado que se destinan al rubro de vida sana y deporte?

Nuestro gimnasio tiene 2.000 m2, y vamos a añadir 4.000 de canchas de pádel y de fútbol, más los locales de artes marciales y ballet. Así que diría que, por lo menos, se está triplicando la oferta, incluyendo el local de rehabilitación y todo lo de deporte. Vamos a ver cómo va y si podemos seguir complementándolo.

- Por el lado de la oferta gastronómica, ¿cuánto ha crecido en metros cuadrados arrendables frente a hace 3 o 5 años?

Plaza San Miguel tiene una muy buena oferta gastronómica y aún así los operadores que están con nosotros quieren colocar sus otras marcas que no están presentes. Lo que quisimos fue no hacer más de lo mismo, sino traer formatos nuevos. Por eso, nos demoramos un poco, pero ya están y por eso estamos incorporando a estas marcas que son un poco distintas a lo que ya tenemos.

Casa D, por ejemplo, es un espacio donde puedan llegar, encontrarse con los amigos, un ambiente increíble, con una marca referente, con buena música, donde pueden cantar, comer y de repente quedarse un poco más de tiempo. Mangos y Casa D ya deberían estar abiertos para Navidad.

“Antes de Navidad, Mangos y Casa D abrirán sus puertas en el mall”:



- ¿Y por el lado de las canchas y del centro de rehabilitación?

Yo creo que incluso esos espacios estarán listos antes. Ya están en obras, son más fáciles de habilitar que un restaurante o local gastronómico. Así, en noviembre deberían estar las canchas; el local de artes comerciales y ballet, para diciembre. El local de rehabilitación que tiene ciertos permisos especiales podría estar listo en noviembre, pero ya depende los permisos que pueda necesitar.

- Con estos nuevos conceptos, ¿cuánto proyecta Plaza San Miguel que puede crecer a nivel de ingresos?

A nivel de venta estamos creciendo y esperemos mantenerlo. Todos los malls, todo el mercado, no tuvo invierno por este fenómeno de El Niño. En nuestro caso hemos crecido un 3% en ventas y esperamos mantener esa cifra hacia fin de año. Estamos creciendo más o menos un 8% en ingresos y pensamos mantenerlo de acá a fines de año. En cuanto al flujo, este ha crecido 2%, diría que es por los aspectos por los estamos apostando.

- ¿Cómo han hecho para afrontar esta ausencia de invierno, época del año en la que suele haber tickets más altos?, ¿qué acciones prevén tomar para los próximos meses?

Lo bueno es que en un ‘mall’ tenemos distintas categorías y de alguna forma se equilibran. En el caso de nuestras anclas, por ejemplo, han tenido crecimientos importantes. Todo lo que es tecnología, belleza o deporte ha crecido mucho. Entonces, esas son las categorías que compensaron un poco lo que se congeló en vestuario.

- Lo que se ha visto también ha sido un gran número de descuentos. ¿Cómo se están preparando para salir de ese stock para la campaña de verano y cuánto ha repercutido en el ticket?

El ticket se ha visto compensado en el sentido de que hoy las categorías de vestuario de repente tienen un ticket más estándar, pero las de categorías de belleza y tecnología son altas. Por lo tanto, no ha habido mucho impacto respecto al ticket.

- ¿Están preparando también algunas renovaciones en el mix comercial de las categorías de vestuario, belleza u otras? En algún momento se hablaba del interés de marcas ‘fast fashion’.

Por el lado de belleza ya tenemos como 24 tiendas, así que creo que están todos presentes acá, pero siempre estamos abiertos a rotar marcas. Lo que no tenemos es mucha disponibilidad como para una nueva ‘fast fashion’. Obviamente hay marcas interesadas, pero son marcas que podemos considerar una vez que haya rotación de espacios.

Tenemos buenas anclas, buenas tiendas intermedias y todo lo que es moda está bien representado. Las ‘fast fashion’ suelen buscar un espacio relativamente grandes, de 2 mil a 4 mil m2.

- ¿Por el momento hay planes de tener una ampliación más?

No hay planes de ampliaciones por ahora.

- ¿Hay espacio como para futuras ampliaciones?

Así es, pero estamos consolidando lo que tenemos y creo que el cliente nos tiene muy bien evaluados con la oferta actual, pero eso no quita que siempre estemos atentos a las cosas que nos vayan pidiendo dentro del mismo concepto del cambio que tiene el consumidor en el tiempo.

- Dentro del crecimiento de los operadores de retail, se están viendo diferentes tipos de estrategia. Hay centros comerciales que están creciendo con usos mixtos, con oficinas, edificios ‘multifamily’ u otros espacios, ¿cuál es el camino que tomará Plaza San Miguel?

Todo lo que es uso mixto, como el ‘multifamily’, está muy de moda. En Colombia está fuerte, también en Chile y acá todos los malls lo quieren tener también. Obedece a que los ‘malls’ queremos obviamente que todo pueda ocurrir en el mall. Nosotros ya lo evaluamos, por ahora no lo vamos a realizar. Hemos dado prioridad a otras categorías.

Sin embargo, en alguno de los activos que se podría ver en mediano plazo sí podría estar considerado, pero hoy día no.

- Y en cuanto a tener un espacio de salud, una clínica o un hotel en el mall, ¿podría estar dentro de los planes?

Hoy no está en evaluación. El mix que mencionas es el que todos los malls evalúan, son inversiones muy de largo plazo y por ahora estamos en etapa de consolidar la última ampliación y cómo mejorar el mix. Hoy día te diría que Plaza San Miguel está con casi toda la superficie arrendada o por arrendarse.

La gente nos visita hace 5 décadas y quiere seguir viniendo y encontrar cosas nuevas, pero sin perder ese gran activo que es la relación que tenemos con ellos.

- En el tiempo han aparecido varios conceptos de malls, ¿dónde se ubica hoy en día Plaza San Miguel después de todo este crecimiento?

Somos un centro comercial con una estructura grande, con cuatro anclas, más de 300 tiendas, distintos usos y motivos de visita. La gracia de Plaza San Miguel es que los visitantes pueden encontrar todas las categorías. Somos cercanos por la relación que tenemos, la cantidad de años y el mix comercial.

- Plaza San Miguel es un único mall grande, ¿pero tiene planes de expandir la marca a otro lugar o crear otro concepto de mall en un futuro?

No, no vamos a ser cadena hoy en día. Nuestro crecimiento va a ser orgánico, dentro de nuestro mismo mall, en el mismo espacio, tratando de satisfacer distintas necesidades y reinventándonos.