icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miguel Echegoyen, CEO de Plaza San Miguel.
Miguel Echegoyen, CEO de Plaza San Miguel.
Por Claudia Inga Martínez

Plaza San Miguel se ha convertido en un punto de encuentro en la capital. En plena consolidación de su última ampliación, el mall no deja de ampliar y renovar su mix comercial para adaptarse a los cambios del consumidor, cuenta Miguel Echegoyen, CEO de Plaza San Miguel, quien asumió el cargo en diciembre del año pasado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista