icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Walter Sciutto, CEO de Pluz Energía. (Foto: Pluz Energía)
Walter Sciutto, CEO de Pluz Energía. (Foto: Pluz Energía)
Por Juan Saldarriaga

Prevenir los efectos del Fenómeno El Niño (FEN) es el desafío inmediato para Pluz Energía. Para ello, el concesionario de distribución eléctrica viene anticipando labores de prevención en las riberas de los ríos limeños. Esto, mientras prepara su ingreso al sector de transmisión eléctrica y alista inversiones para convertirse en la “mejor empresa de distribución eléctrica de Latinoamérica”, apunta su CEO, Walter Sciutto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista