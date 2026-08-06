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- ¿La concesión eléctrica de Pluz abarca zonas expuestas al FEN, como las riberas del río Rímac?

Abarcamos la cuenca del río Rímac, la cuenca del río Chillón y el río Huaycoloro, que siempre ha tenido desbordes en época de lluvias. Por eso es importante coordinar con las autoridades para la descolmatación del río, pero también hay árboles que pueden caer sobre las líneas eléctricas. Para eso estamos viendo programas de poda.

- ¿Ya han iniciado las labores de prevención?

Nosotros ya venimos trabajando preventivamente. El FEN tiene impactos en dos sentidos. Por un lado, la mayor presencia de lluvias nos lleva a un nivel de exigencia mayor de la infraestructura. Para eso estamos anticipando planes preventivos revisando infraestructura crítica y coordinando con autoridades para la descolmatación de los ríos y prever cualquier desborde que pueda afectar zonas aledañas.

- ¿Cuál es el otro efecto del FEN?

Por otro lado, las altas temperaturas implican una mayor demanda de energía, lo que, a su vez, implica mayores ventas y mayor exigencia de la red.

- ¿El FEN va a traer una mayor demanda de energía? ¿Eso significa que tendrán mayores ingresos este año?

Yo creo que hay que empezar por lo principal que es evitar que el FEN genere problemas operativos, y allí es donde estamos trabajando de manera decidida a través de planes preventivos. Estamos haciendo un proceso de revisión minuciosa de todas las instalaciones sensibles, particularmente, de la sub-estaciones de alta y media tensión y de los circuitos de media tensión que pueden ser vulnerables a estos efectos por desborde de ríos y lluvias. Los efectos de demanda no los podemos anticipar, habrá que ver cómo se dan.

- ¿Qué industrias se podrían ver más afectadas?

Hay sectores económicos que pueden llegar a tener un impacto negativo importante cómo las plantas de procesamiento de harina de pescado y la agricultura. Sabemos que van a tener un impacto, pero yo me concentro en lo que nos toca, que es tratar de prevenir todo lo necesario con planes de mantenimiento para anticiparnos y no ser reactivos.

Pluz coordina con las autoridades la descolmatación de ríos en el norte de Lima para prevenir daños en la infraestructura eléctrica. (Foto: MCVS)

- Además del FEN, ¿cuáles son los principales desafíos para Plus en el corto y mediano plazo?

Yo destaco la importancia de reforzar la institucionalidad. Es necesario que el Ejecutivo tenga cuadros técnicos altamente competentes y que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) retome su liderazgo en el tema normativo eléctrico. El Banco Central de Reserva es un ejemplo claro de institucionalidad en ese sentido. Y lo mismo tiene que pasar con el Ministerio de Economía y Finanzas.

- ¿El Minem y el MEF deberían regirse como el BCR?

El crecimiento económico va de la mano del sector eléctrico. Si no tenemos un sector eléctrico resiliente y robusto no hay crecimiento económico. Y eso va de la mano de la simplificación administrativa. La tramitología se ha incrementado exponencialmente. Hay que hacerla de una manera mucho más ágil y ligera, pero sin flexibilizar los estándares.

- ¿Dicho eso, cuáles son los planes de inversión de Pluz para este año y los que vienen?

En Pluz tenemos una apuesta grande con la mejora del servicio. Dentro de nuestro plan estratégico nos hemos planteado una visión desafiante y ambiciosa, y es que buscamos convertirnos en la mejor empresa de distribución eléctrica de Latinoamérica. Es un propósito que nos ilusiona mucho porque tiene que ver con contribuir con la mejora de la vida de los peruanos y el desarrollo sostenible del país a través de la energía y las soluciones energéticas que proporcionamos.

- ¿Cuánto proyectan invertir para lograr este objetivo?

Para alcanzar está visión y propósito que nos hemos planteado, estamos llevando a cabo un plan de inversiones muy fuerte. Cuando China Southern Power Grid International (CSGI) tomó el control de la empresa en junio del 2024, hubo un incremento de las inversiones. Ese año invertimos S/804 millones, pero en el 2025 llegamos a S/895 millones, y este año estamos superando los S/1.050 millones.

“Buscamos convertirnos en la mejor empresa de distribución eléctrica de Latinoamérica”.



NORTE CHICO

- ¿A dónde dirigirán esas inversiones?

Estas inversiones apuntan a mejorar y robustecer los sistemas. Hemos hecho un cambio total de nuestros sistemas técnicos, comerciales y financieros, que son la plataforma que nos va a permitir modernizar y digitalizar la compañía, permitiéndonos incorporar Inteligencia Artificial, tecnología de medición inteligente y, al mismo tiempo, un plan ambicioso de transmisión eléctrica. En los cinco años que vienen vamos a invertir S/1.000 millones en nuevas sub-estaciones y líneas de alta tensión. Tendremos cinco subestaciones nuevas que mejorarán la calidad del servicio.

Pluz busca extender su concesión a zonas de Huacho que aún no cuentas con fluido eléctrico. (Archivo / El Comercio)

- ¿Esos proyectos se ubican en la periferia de Lima?

En Lima y en la periferia de Lima, pero también en el Norte Chico. Al mismo tiempo, tenemos una importante inversión para mejorar la confiabilidad de las redes y reducir la tasa de fallas, y estamos inmersos en un proceso de reducir las pérdidas mediante un combate frontal contra el hurto de energía. Tenemos un desafío muy grande para lograr la visión que tenemos hacia el futuro. Por ello, confiamos en que la regulación tarifaria que se está llevando a cabo (por parte de Osinergmin) se fije de manera adecuada para poder sostener ese nivel de inversiones y recuperarlas en el tiempo.

- Las distribuidoras eléctricas están solicitando una reforma regulatoria al nuevo Gobierno. ¿Si esto ocurre, las inversiones crecerían?

Nuestro plan es apostar al crecimiento. No nos estamos planteando un escenario distinto. El compromiso de inversión este año supera holgadamente lo que se ha visto anteriormente en una empresa distribuidora. Eso refleja nuestra confianza de que vamos a crecer.

- ¿A cuántos usuarios brinda energía Pluz?

Tenemos un millón 650 mil usuarios, aproximadamente. Pero también, dentro en este marco de inversiones, hemos previsto ampliar la zona de concesión. Para ello hemos presentado algunos pedidos de ampliación en el Norte Chico. De allí, la necesidad de agilizar los plazos de aprobación de los permisos porque este pedido lo presentamos hacia finales del año pasado y todavía estamos en trámites.

“Tenemos un reto grande por mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas de energía”.



- ¿De qué parte del Norte Chico estamos hablando?

Estamos hablando de personas que hoy no tienen energía y que todavía queman petróleo en Huacho y en las afueras de Huacho.

- ¿Hasta dónde llega hoy la concesión de Pluz?

Llega hasta Paramonga. El límite nortes de nuestra concesión es Paramonga, a 300 kilómetros de Lima.

Pluz invertirá más de S/1.050 millones en 2026 para mejorar la calidad del servicio.

- ¿El sur ya lo tiene cubierto o falta trabajo por hacer allí también?

Eso ya está cubierto, y la zona este también. Debemos tener en cuenta que ya hemos interconectado Lima con Canta. Toda la zona del valle de que sube hasta la sierra central y que antes estaba aislada de Lima ya está interconectada.

LICITACIONES DE TRANSMISIÓN

- ¿De quién es la responsabilidad de que se otorguen rápido los permisos?

Principalmente, es del Ministerio de Energía y Minas, que es el que otorga la concesión.

- ¿La continua rotación de ministros y funcionarios en los últimos años tiene que ver con las demoras?

Exacto. Por eso es importante recuperar la institucionalidad para tener previsibilidad y cuadros técnicos que tomen decisiones, como ocurre actualmente con el BCR. Nosotros esperamos que en los próximos dos meses podamos tener ya la autorización para poder empezar la obra este año. Esa es nuestra intención para poder avanzar. Mientras tanto, ya estamos tomando contacto con los (potenciales) clientes de la zona.

El 100% de los clientes de Pluz en Lima tendrá medidores inteligentes.

- ¿Después de ampliar la zona de concesión qué otros objetivos se plantean? ¿O todavía es temprano para decirlo?

Yo creo que tenemos un reto grande por mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas de energía. Por ejemplo, tenemos un plan de despliegue masivo de medición inteligente que estamos trabajando para presentárselo al Osinergmin. Nuestro objetivo es que en cuatro o cinco años el 100% de todos nuestros clientes cuenten con medición inteligente. Creemos que esto va a permitirnos dar un salto cuantitativo en calidad y servicio orientado hacia la transición energética. Esto, aprovechando la experiencia y la tecnología de nuestro principal accionista, CSGI.

- Para tener una idea, ¿en qué países de la región opera CSGI?

Tenemos operaciones en Chile, donde estamos construyendo una línea de alta tensión en 800 kV de corriente continua, que es la primera de su tipo en la región. Ese proyecto transportará la energía desde el desierto de Atacama hasta Santiago de Chile. Y también estamos mirando la posibilidad de expandir operaciones en otros segmentos en el Perú.

- ¿Qué otros segmentos?

Nos interesa participar en los procesos de licitación de ProInversión.

“Hay que empezar por lo principal que es evitar que el FEN genere problemas operativos, y allí es donde estamos trabajando de manera decidida a través de planes preventivos”.



- ¿Se trata de licitación de líneas de transmisión?

Sí. Estamos mirando eso y creemos que tenemos oportunidades para volcar nuestra experiencia en este otro segmento del mercado eléctrico.

- ¿Se presentarían a través de Pluz?, ¿sería este año?

Es un tema por definir todavía. Nuestra plataforma es Pluz pero habrá que ver, llegado el momento, si utilizamos este vehículo o usamos un vehículo nuevo. Pero esperamos llegar a las licitaciones este año.