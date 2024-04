“Seguramente los primeros locales que estarán este año son los de Magdalena y San Miguel. También apuntamos a Surquillo, San Borja y La Molina. Miraflores por el volumen de ventas también podría aguantar dos locales”, comenta.

Tori se especializa en la venta de pollos a la brasa e inició operaciones con una ‘dark kitchen’ a fines del 2020. Hoy, su local de Miraflores recibe alrededor de 600 clientes los domingos, es decir, aproximadamente seis veces su aforo. El sábado llega a los 400.

“En los días de semana hay muchos clientes en el almuerzo, salen de las oficinas. En las noches siempre está lleno”, agrega Choy.

Los nuevos locales no necesariamente tendrán el mismo aforo. “Puede que ya no tengamos locales tan grandes, pero la idea es no perder la esencia del de Miraflores”, añade.

Cabe recordar que este año la empresa cerró un ‘dark kitchen’ ubicado en Surquillo. Choy explica que esto se debió a que con la operación en San Borja y con los ‘deliveries’ de Miraflores cubre ese espacio. “No hemos perdido venta. Fue un cierre estratégico”, alega.

Los pollos a la brasa de Tori cada vez tienen mayor acogida. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Franquicias

Por otro lado, Tori también comenzaría a franquiciar su marca este año como parte de su plan de expansión. “Nos gustaría iniciar este año con dos franquicias. La idea es expandirnos y franquiciar nos permite ello sin afectar nuestra operación”, explica Choy.

A futuro, entre propios y franquicias, Tori espera tener 20 locales en la capital.

“Por capacidad de nuestra planta nosotros podríamos tener cuatro o cinco restaurantes propios más. El otro año llegaremos a los cinco locales físicos. Lo que queremos es tener 20 locales a futuro en Lima, incluyendo conos. Quiero llegar a Ate, Comas y Villa María del Triunfo”, detalla.

Crecimiento

Los primeros tres meses del año fueron auspiciosos para Tori. Y es que sus ventas crecieron en 20% frente a las del mismo periodo en el 2023.

Choy considera que se debe a la consolidación de la marca y a que el inicio del 2023 fue difícil por la situación social y política del país. “Que un restaurante pase a vender 20% más sin un local nuevo no es usual. Consideramos que la mitad del crecimiento es por la fuerza de la marca y la otra por la situación del país”, indica.