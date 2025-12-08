¿Por qué el Fondo Soberano de Arabia Saudita adquiere Electronic Arts?

La compra de Electronic Arts (EA) por el Fondo Soberano de Arabia Saudita (PIF) por US$55 mil millones –el mayor ‘leveraged buyout’ de la historia del sector tecnológico-deportivo– no es una simple adquisición corporativa: es un movimiento estratégico que redefine el futuro del deporte.

Según plantea McKinsey en su estudio sobre las nuevas arenas de competencia hacia el 2040, industrias como videojuegos, streaming y software de IA se convertirán en uno de los principales motores de valor global, impulsados por activos intangibles y propiedad intelectual.

EA representa exactamente ese nuevo paradigma: controla franquicias deportivas, un conglomerado de derechos digitales deportivos, desde FIFA FC hasta Madden NFL o F1, cuya economía basada en datos, algoritmos y comunidades globales genera miles de millones en recurrencia anual.

En la lógica de INSEAD (Insead The Business of Sports), el deporte moderno es transversal: combina medios, tecnología, finanzas, cultura y una economía de la atención donde los fans son el activo central.

Para Arabia Saudita, esta operación se alinea con su estrategia Visión 2030: diversificando su economía postpetróleo y proyectando ‘soft power’ sobre audiencias jóvenes globales posicionándose en la convergencia entre deporte y tecnología.

Los activos intangibles de EA son verdaderos “Rembrandts en el ático”: intangibles aún poco valorizados con capacidad de multiplicar valor a través de licencias, datos de fans, experiencias inmersivas y ecosistemas digitales.

El deporte dejó de jugarse solo en estadios físicos. La intersección entre deporte y tecnología ha creado un nuevo campo de juego donde el recurso estratégico más valioso ya no es el estadio físico, sino la propiedad intelectual deportiva digital.

Quien controle estas plataformas controlará también el futuro del entretenimiento global.