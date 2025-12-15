¿Por qué nadie habla de YouTube?

Los que tengan hijos o sobrinos menores de 12 años lo saben perfectamente; en términos de entretenimiento, los videojuegos y YouTube son los reyes. Esta última, de hecho, ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años. Neal Mohan, su líder, fue nombrado CEO del año por la revista Time y la última semana dio tres ‘insights’ clave para la compañía: (1) YouTube no piensa en función de otras plataformas de streaming como Netflix; (2) se enfoca –casi exclusivamente– en los creadores de contenido y en construir el escenario que necesitan para trabajar; y (3) apostarán por herramientas de IA para producir y editar contenidos, manteniendo su autenticidad (rechazando así el contenido 100% IA). ¿Por qué YouTube busca diferenciarse de las plataformas de streaming?

YouTube capta con mayor facilidad a los más jóvenes y, aunque las plataformas de streaming adaptan su contenido a los celulares, está creciendo cada vez más el número de personas que mira YouTube desde sus televisores, así como la cantidad de personas que prefiere un contenido distinto a los hits de grandes estudios. En Latinoamérica, además, el contenido gratuito sigue siendo el más importante; excepto cuando la estrella del momento genera un concurso, un sorteo y/o muestra su QR en pantalla. El Perú no es la excepción. Incluso, en mercados como el nuestro destacan últimamente las inversiones de TikTok y Kick por sobre las de YouTube, que muestran claros esfuerzos por movilizar la monetización.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La competencia se desarrolla en distintos frentes. Y aunque la noticia del momento sea quién se queda con Warner Bros. Discovery, el escenario del largo plazo para todos los jugadores de esta industria se complejiza. Como en todo, quien se quede atrás y no sepa leer al público –y utilizar la IA– podrá seguir vivo, pero muy debilitado.

Un comercial

Aprovecho esta columna para desearle, querido lector, bonitas fiestas. Tomaré algunos días libres, por lo que la próxima semana encontrarán en esta editorial el punto de vista de Paola Villar, subeditora de Economía y Día1. ¡Que sea un gran 2026!