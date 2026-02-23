Potencial minero desde Sudamérica

Los precios de minerales como el cobre, oro y plata, con valores históricos, ponen a Sudamérica al centro de la atención global para las inversiones en exploración minera. En ese contexto, Perú ha incrementado la inversión en exploración minera en un 41% (US$ 694 millones) entre enero y noviembre de 2025. Otro ejemplo es Argentina, donde nuevos gobiernos provinciales (como Mendoza, antes impensado) empiezan a aceptar la minería como una industria que cataliza el desarrollo.

La transición energética y el crecimiento de la inteligencia artificial, que requiere cada vez más centros de datos, impulsan la demanda de estos minerales críticos, generando expectativas para corporaciones globales. Muestra de ello es la alianza entre BHP y Lundin Mining (transacción de US$ 3,250 millones), que ha sido una de las más importantes en la región y que apunta a desarrollar los proyectos Filo del Sol y Josemaría, en la provincia de San Juan, Argentina, que cuenta con recursos y reservas de aproximadamente 32 millones de toneladas de cobre fino y 68 millones de onzas de oro. Otro ejemplo es la adquisición de SolGold por parte de la china Jiangxi Copper por US$ 1,170 millones, haciéndose del proyecto Cascabel en Ecuador, con 14 millones de toneladas de cobre fino y 37 millones de onzas de oro. A ello se suma la fusión entre Anglo American y Teck Resources, por US$ 60 mil millones, que compromete operaciones en Perú y Chile, con una producción anual de 1.3 millones de toneladas de cobre.

Las oportunidades son diversas. Precisamente en proEXPLO 2026, que se desarrollará en Lima del 4 – 6 de mayo de este año, se presentarán muestras de roca de proyectos emblemáticos en Sudamérica, como Filo del Sol-Josemaría y Taca Taca de Argentina; Cachorro, Encierro y Mantoverde de Chile; así como Zafranal, La Granja y Elida de Perú. Son iniciativas de exploración minera esenciales para potenciar el futuro sostenible de la industria en la región.

Perú, Argentina, Chile y Ecuador potencian su competitividad, promoviendo plataformas para agilizar procesos administrativos, reducir plazos de permisos y dar predictibilidad a la inversión. El rigor técnico, cuidado ambiental y eficiencia administrativa son determinantes para aprovechar este nuevo ciclo de minerales.

La región tiene potencial, recursos y talento. El desafío es convertir esa ventaja geológica en desarrollo sostenible.