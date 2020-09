Cuando un estudiante universitario está a pocos ciclos de culminar la carrera, empieza a buscar prácticas preprofesionales para cumplir con ese requisito que la universidad le exige para graduarse.

Este año, cumplir con la experiencia de prácticas ha sido para algunos más complicado, debido a las restricciones dadas durante el estado de emergencia y a la crisis económica que ha dejado a millones de peruanos desempleados. Como consecuencia, muchos estudiantes perdieron sus prácticas y podrían no completar la cantidad de horas mínimas para graduarse. Ante ello, ¿cuáles son las facilidades que han otorgado las universidades a sus estudiantes?

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) mantuvo las 640 horas de prácticas que exigía a sus estudiantes de todas las carreras -salvo medicina- desde antes de la pandemia. Sin embargo, dieron otro tipo de facilidades.

“Nosotros teníamos un reglamento bastante rígido. Por ejemplo, si el alumno no presenta su informe luego de 30 días de haber egresado del trabajo, esa práctica no se consideraba válida. Sin embargo, por la coyuntura, les hemos permitido presentar sus informes fuera de tiempo. Les dimos un plazo adicional”, indica Mónica Villegas, directora de oportunidades laborales de la UPC.

Asimismo, les han permitido que las prácticas las realicen de manera virtual y se han considerado las horas de trabajo nocturnas. Para verificar que efectivamente se están realizando, la universidad contacta al jefe directo del estudiante.

“Ahora no estamos lógicamente en los niveles del año pasado, pero vemos que mes a mes esa tendencia se va revirtiendo, y esperamos que siga así”, señala Villegas.

Por su parte, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) se enfocó en expandir el abanico de posibilidades de los alumnos para que puedan realizar sus prácticas preprofesionales. Esto, según Juan Manuel Ostoja, CEO de la universidad, es más complejo en las carreras de psicología y educación, donde la presencialidad es fundamental para el desarrollo de actividades. Ante ello, han realizado alianzas con instituciones públicas y privadas.

“[Por ejemplo], algunos estudiantes a partir de la quincena de julio han empezado a hacer prácticas bajo la convocatoria del Minedu como apoyo al programa Aprendo en Casa, siempre supervisados por dos asesores de prácticas de la Facultad de Educación”, indica Ostoja.

Mónica Villegas, de la UPC, indica que los estudiantes que más rápido volvieron a retomar sus prácticas preprofesionales fueron los de tecnología, ventas y telemarketing. (Foto: Eduardo Cavero/El Comercio)

El CEO de la USIL menciona que solamente 442 alumnos han cumplido con el requisito de prácticas preprofesionales, donde el 75% lo hizo por convalidación por alguna de las facilidades brindadas. “Las proyecciones indican que alcanzaríamos un total de 800 alumnos que realizarían o convalidarían sus prácticas preprofesionales para fines del 2020. En el 2019, 1.451 alumnos las realizaron o las convalidaron. En ese sentido, son cerca de 651 alumnos que no realizarían practicas preprofesionales, lo que equivale a alrededor del 45% del total registrado en el 2019”, agrega Ostoja.

Asimismo, 1.220 alumnos de la USIL no habrían podido egresar en el primer ciclo del 2020, debido a que no cumplieron con el requisito de convalidación de sus prácticas preprofesionales. Cabe resaltar que este número representa al 39% de alumnos que han culminado sus estudios, mas no han egresado. En esa línea, Ostoja menciona que el número de alumnos que han culminado sus estudios en dicho periodo suman 250, lo que representa una disminución de 15,8% respecto al 2019.

Por su parte, el vicerrector de la Universidad Le Cordon Bleu, Augusto Dalmau, menciona que los alumnos han tenido una serie de dificultades, debido a que el sector gastronómico durante los primeros tres meses de la cuarentena no podía operar.

Para graduarse en esta universidad, usualmente los alumnos debían realizar prácticas en noveno y décimo ciclo. A raíz de la coyuntura, se permitió contabilizar las horas que los alumnos habían realizado cuando cursaban ciclos previos. Además, se permitió convalidar las prácticas virtuales y los emprendimientos realizados durante la pandemia.

SECTORES

Si bien todos los sectores económicos se vieron golpeados por la pandemia, hay algunos que por las condiciones en que se realizan sus operaciones se han visto más afectados.

En la UPC, los estudiantes de ingeniería han sido de los más perjudicados, debido a que muchos laboran en el sector construcción, cuyas actividades suelen realizarse de manera presencial.

En el caso de Le Cordon Bleu, los que se perjudicaron más por la pandemia fueron alumnos de gastronomía y que laboraban en restaurantes. “No nos olvidemos que hay aproximadamente 250.000 restaurantes en todo el Perú y que tienen más o menos 1′000.800 puestos de trabajo. Es fuerte el aporte que hacen los restaurantes como fuentes de trabajo”, detalla Dalmau.

De otro lado, los sectores que más rápido se recuperaron son los relacionados a finanzas, tecnología, ventas y telemarketing, precisa Villegas, de la UPC.

“Al inicio de la pandemia, algunas empresas eliminaron los convenios de prácticas con los chicos y los dejaron a mitad de camino. Sin embargo, esa tendencia se fue revirtiendo y las empresas empezaron a darse cuenta que muchos procesos de prácticas podían continuar de manera virtual”, cuenta Villegas.

INSTITUTOS

Julio Cárdenas, presidente de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Asiste Perú), indica que hay una resolución viceministerial del Minedu, en la cual establece que las experiencias formativas durante la pandemia se tienen que hacer de forma presencial.

“Con esa resolución, prácticamente este año no se podrán tener las experiencias formativas. Podrían empezar recién en enero, febrero o marzo del 2021, cuando la situación mejore. Lo que nosotros hemos expuesto es que como hoy por hoy el teletrabajo está autorizado, las experiencias podrían desarrollarse sin ningún problema de forma virtual”, afirma Cárdenas.

Debido a esta situación, el presidente de Asiste Perú calcula que a nivel nacional alrededor 15.000 estudiantes han sido perjudicados. Si no se cambia la normativa, a fin de año serían unos 30.000.

Cabe mencionar que a lo que comúnmente se conoce como “prácticas preprofesionales” en los institutos se les denomina “experiencias formativas en situaciones reales de trabajo”. Estas experiencias formativas, según Cárdenas, se empiezan a realizar, por lo general, a partir del segundo ciclo. Para graduarse, los alumnos deben haber cumplido como mínimo con 450 horas.

"El número de horas mínimas que se les exigen a los estudiantes para graduarse depende de cada institución y de cada carrera. Por lo general, son entre 450 y 600 horas, que son parte del currículo, tienen creditaje y están asociadas a cursos. Es por eso que deben desarrollarse sí o sí”, agrega Cárdenas.

Por último, Cárdenas indica que las clases debieron empezar con 340.000 estudiantes en institutos privados y cerca de 147.000 en institutos públicos. Sin embargo, por los efectos del COVID-19, más de 100.000 estudiantes, de un total de 380.00, han abandonado sus estudios.