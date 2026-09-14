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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el pragmatismo geopolítico. (Foto: Presidencia)
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza el pragmatismo geopolítico. (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por María Rosa Villalobos

La penúltima vez que el Secretario de Estado de Estado Unidos (EE.UU) visitó nuestro país fue en el 2022. Aquella vez, Antony Blinken visitó Colombia, Chile y Perú, y se reunió con Pedro Castillo. La visita de Marco Rubio la semana pasada encontró al Perú bastante cambiado. Su visita, de hecho, hizo eco antes de que el funcionario pusiera un pie en el Callao.

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