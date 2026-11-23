La computación tradicional ha impulsado avances extraordinarios. Sin embargo, ante desafíos empresariales y científicos cada vez más complejos, algunos problemas exceden sus límites. En este contexto, la computación cuántica se consolida como una de las tecnologías más prometedoras de nuestro tiempo.

Ya no es una posibilidad lejana o reservada a laboratorios. Los avances actuales la acercan a la realidad empresarial y permiten explorar problemas demasiado costosos de resolver con los sistemas actuales. Su potencial está en complementar la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento para abordar desafíos en materiales, medicamentos, energía y sostenibilidad.

Los avances recientes de IBM reflejan esta evolución. Presentamos nuestra hoja de ruta para desarrollar IBM Quantum Starling, previsto como el primer sistema cuántico de gran escala con tolerancia a fallas. Esta capacidad será fundamental para ejecutar aplicaciones prácticas con la precisión y confiabilidad que demandan las organizaciones. La meta es contar con esta plataforma hacia finales de la década y avanzar hacia una generación capaz de realizar millones de operaciones cuánticas de manera eficiente.

Más allá de los hitos tecnológicos, la conversación clave es cómo prepararnos. Como ocurrió con la inteligencia artificial, las organizaciones que desarrollen conocimiento, talento y capacidades desde hoy estarán mejor posicionadas para aprovechar sus beneficios. No es necesario esperar a su máxima madurez: empresas, universidades, centros de investigación y gobiernos ya pueden experimentar, formar profesionales y explorar casos de uso.

Para el Perú, donde sectores como minería, energía, servicios financieros, telecomunicaciones y salud avanzan en su transformación digital, la computación cuántica abre posibilidades para resolver problemas complejos, optimizar operaciones y generar innovación. Prepararnos para el futuro significa construir hoy las capacidades necesarias para aprovecharlo.