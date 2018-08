"La presencia de julio", por Ximena Vega

Hace poco se apagó la luz de uno de los más grandes talentos que he conocido: Julio Hevia, psicólogo de profesión, sociólogo por derecho y marketero por ósmosis. Esta columna recoge un poco de su sabiduría camuflada de calle, vivencias y anécdotas, con esa chispa cálida y contagiante tan distintiva.

“Concepto tristemente célebre el que tenemos en nuestro país sobre cómo manejar el tiempo, donde la vida se articula sobre un pasado inmediato y el presente no da paso al futuro. El futuro no es tangible, no es visible, entonces no existe. Por eso, al decir: ‘Nadie te quita lo gozado’, se sustenta que el pasado es una propiedad personal”. 

“‘El peruano nunca se muere de hambre’, me parece una frase extraordinaria. Quiere decir que nosotros no morimos, nos reciclamos nos reinventamos siempre, nos adaptamos. Darwin nos queda chico, pues somos la materia prima de la adaptación. Somos unos artistas de la sobrevivencia”.

“Una cuestión medio cabalística-supersticiosa que se ha recuperado en el sector joven es a través de la mala vibra y el karma. Se cree que si uno piensa en la muerte o en problemas de salud, uno atrae esos problemas, en suma, se ‘karmea’”.

“Para qué voy a prevenir, para qué voy anticipar, para qué voy a planificar. Está el término inglés que los psicólogos han importado: procrastinación. Significa demorar, evitar; término que da prestigio a la hora peruana”. 

“Creo que habría que pensar más en el razonamiento detrás de las frases. A la gente no la convences con un ‘slogan’, a menos que sea un ‘slogan’ de Levis, que me parece maravilloso, me parece casi un tratado de filosofía: ‘No es que nosotros seamos diferentes, sino que los demás son iguales’”.