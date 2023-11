—A tu llegada a Prima AFP, ¿cuáles fueron tus principales preocupaciones y lo que encontraste en el entorno previsional?

Previo a mi llegada, uno de los puntos preocupantes era el entorno político y regulatorio que estaba encima del sector de los fondos previsionales. Y cómo trabajar desde el sector privado en contribuir a la potencial reforma que ya se conversaba cuando llegué. Cómo contribuir y tomar un rol más activo.

—Crees en la reforma.

Indudablemente. Es inevitable que tengamos una reforma y debe responder a las necesidades actuales de la población. Uno de los principales temas reveladores es que hoy el sistema privado de pensiones atiende a una minoría. Indudablemente el Perú en su ruta a la formalización, por más que se avanzó, no llegamos a trascender tanto en los últimos 30 años. Hoy tienes al 70% de la población que no tiene un fondo para su jubilación. Lo más importante es una reforma que pueda incluir a más peruanos. Eso fue una de las grandes preocupaciones que tenía y retos hacia adelante. Lo segundo fue cómo hacer que Prima AFP se prepare para los desafíos que tenemos hacia adelante con una potencial reforma y, adicionalmente, en dos cosas: brindar la mejor experiencia para los clientes y ser la mejor en rentabilidad. Dentro de ese foco, ya hemos hecho una serie de transformaciones en la empresa.

—¿Cuántos afiliados tiene Prima AFP hoy?

Tenemos 2,3 millones de afiliados (al 30 de setiembre). Tenemos una participación de mercado de 22% observado por número de afiliados.

—Siendo la rentabilidad la principal demanda al sistema privado, ¿qué tanto han logrado mejorarla en Prima?

Nosotros nos hemos enfocado en mejorar la experiencia y rentabilidad, siendo este último uno de los principales servicios que le puedes brindar al afiliado. En esa ruta, tuvimos un cambio en la gerencia de inversiones que se dio a fines del año pasado. Dentro de eso, hemos desarrollado mejores en el proceso de inversión tanto en equipo como en procesos que nos ha llevado a ubicar nuestros fondos en una mucho mejor posición de la que tenía históricamente. Nuestro objetivo es que en dos años podamos tener la mejor rentabilidad en los cuatro fondos que gestionamos.

—¿Qué tanto están avanzando hacia ello?

La rentabilidad observada en los últimos doce meses es positiva en todos los fondos. En el fondo 0 estamos en 7,79%; en el fondo 1, en 14,28%; en el fondo 2 la rentabilidad es 10,16%; y el fondo 3 estamos en 3,02%.

—¿Y esas rentabilidades son similares a las prepandemia?

Los últimos 12 meses ya son similares a prepandemia. Aún con bastante volatilidad. En los 30 años del sistema se ha generado en promedio 10% de retorno en el fondo 2. Y eso es bastante atractivo. Sí está dentro de la línea de retorno que hemos tenido históricamente. Son promedios, porque suele haber bastante volatilidad.

Galantino Gallo, gerente general de Prima AFP.

—¿El retiro de fondos AFP ha hecho que tomen activos más líquidos?

Todo el sistema ha tenido que generar liquidez para poder cubrir los retiros. Más allá de ello, ante el riesgo de que haya un nuevo retiro, se mantiene mayor liquidez o papeles de más corto plazo de lo que tenías. Esto a modo de prevención. Porque si estos retiros se aprueban y se convierten en ley, mi prioridad es cumplir con ello. Sí, sí hay una reducción en la duración que tienes en algunos portafolios y en el incremento de liquidez. Pero hoy en el entorno de tasas, los papeles de corto plazo tienen tasas tan altas que no es un perjuicio aún a la rentabilidad. Más adelante, sí puede jugar en contra.

—El estar a la expectativa del retiro imagino que hace complicado balancear el portafolio.

Con los 6 retiros, vimos una salida de S/88 mil millones del sistema. De los cuales, de Prima, salieron S/25 mil millones. Para cumplir con eso, transformamos los portafolios. Hoy los portafolios no necesariamente están situados donde queremos tenerlos. Eso ha afectado a todo el Sistema Privado de Pensiones en general.

“Ojalá que tengamos el respaldo, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, con un freno a estos retiros porque es sumamente complejo regresar a nuestro portafolio estratégico cuando cada año estás sujeto a retiros que te dan un paso hacia atrás frente a lo establecido como estrategia de inversión”

—Desde el lado de la experiencia, ¿qué ha estado haciendo Prima AFP?

Queremos darle una experiencia excepcional al cliente con trámites remotos y digitales. Hoy pueden hacer 84 trámites remotos de manera digital. Y darle una comunicación fluida. Somos una empresa de servicios que tiene un periodo de silencio muy largo y eso nos aleja mucho de tener puntos de contacto. Con educación financiera, mostrando lo que hacemos en sostenibilidad y con un contacto fluido, mejoraremos experiencia. En abril, implementamos la primera etapa del escalamiento de la agilidad. Se generó la tribu de negocios y transformación. Dentro de los cinco pilares que tiene esa tribu uno de ellos es traspasos digitales de afiliados. El traspaso antes no era digital, sino que era físico y en agencia. Nos hemos puesto con objetivo que el 40% de los traspasos sea de forma digital para el año 2025. Eso conlleva inversión en plataformas y atraer nuevos afiliados que hoy no están en Prima. Nosotros pensamos crecer en traspasos digitales en 40%. Debo generar los incentivos y la oferta de valor que sea atractiva para un público joven. Que no ha estado en Prima y que no ha experimentado todo lo que le puede brindar la empresa para la gestión de portafolios. Estamos ya en la segunda etapa del escalamiento. Eso nos permite ser mucho más flexibles. Mañana tenemos un cambio con la reforma, la obligatoriedad de los independientes y lo que queremos es darles incentivos para que puedan venir al sistema.

"Hoy los independientes ya pueden aportar a través de Yape"

—Dado que son del mismo holding, ¿han pensado en alguna sinergia con Yape?

No solo Yape, sino billeteras digitales. Para que puedan aportar los independientes. Hoy no tenemos una flexibilidad en el sistema ni en la regulación, lo que queremos hacer nosotros es prepararnos para ese mañana que indudablemente debería venir con una reforma de pensiones.

—¿Podría suceder antes?

Sí. Hoy ya los independientes pueden aportar a través de Yape a Prima AFP. Lanzamos esto en agosto y ya estamos recibiendo aportes de esa naturaleza.

—¿Es por un monto específico?

Sí, el monto es de S/137.76. Es en un solo aporte. Y lo que necesitamos para hacerlo de una manera más flexible, sí requiere de un cambio en la regulación y la ley. Y eso debe venir por una reforma. Es lo que, desde Credicorp y Prima, hemos venido promoviendo a través de nuestra propuesta de reforma.

—¿Y cuántos independientes han logrado concretar su aportación por esta vía hasta la fecha?

Es poco. La cifra mensual que tenemos es 140 personas. Es pequeño, pero creemos que puede crecer de una manera relevante si generamos los mecanismos. Si le damos los incentivos para que el independiente contribuya. Debemos generar esa flexibilización.

Además… El mundo voluntario en las AFP - Siempre se ha dicho que, frente al sistema público, el privado es el que ha mostrado mejores resultados. Pero eso no ha sido suficiente para atraer aportes voluntarios sin fin previsional. ¿Por qué? ¿qué está faltando? Buen punto. Prima AFP tiene el 41% del ‘market share’ en aporte voluntario. Somos una de las AFP más exitosas en captar este tipo de ahorro. Eso no quita que continuamos haciendo esfuerzos para incentivar a más aportes voluntarios. ¿Por qué no han crecido de una manera más tarde asegurando una rentabilidad de 10%? Es que igual el aporte voluntario sigue siendo sumamente rígido. Por reglamento, si tienes hoy el fondo 2 como tu obligatorio, el voluntario te lleva a crecer a través del fondo 2. No es que puedas tener un aporte voluntario de libre disposición en el fondo 1 y otro poco en el fondo 3. Eso es algo que hemos intentado impulsar a través de la SBS.

- ¿Qué está faltando, entonces? La voluntad de hacer esos cambios. Hay distintas iniciativas. Podrías tener fondos mixtos, podría tenerse nuevos productos a ofrecer. Como un fondo ultraconservador con un ahorro a largo plazo. Pero hoy no tenemos el reglamento para poder hacerlo. Tenemos los equipos de inversiones que pueden crear distintos productos de ahorro voluntario, pero no tengo el mecanismo para ofrecérselo al afiliado.

"Pensando en la reforma por venir y traer inclusión, debería venir con una flexibilidad del lado regulatorio de poder ofrecerle una mayor carta de productos de ahorro voluntario"

—Un retiro de AFP acotado, ¿a qué situación empujaría a las AFP?

Más que empujar a las AFP a una situación o a otra, el tema es el enfoque. Deberíamos enfocarnos en la reforma, más allá de pensar que en el retiro. Ya si, al fin y al cabo, los retiros siguen adelante y está enfocado en personas desempleadas o no aportante y acotado en UIT, es algo que igual tenemos que cumplir. Pero creo que estamos perdiendo el foco de lo que implica eso para el futuro. Si se hace un retiro como el sexto, pasas de 2,4 millones de afiliados sin fondo a 7 millones. Posiblemente, algunos argumentarán que ya será cosa de atender en los próximos años, pero se vuelve a un pasivo a futuro.

—Pero si ya ahorita se hace complicado posicionar el portafolio, con un nuevo retiro será aún peor.

Indudablemente. La liquidez de los portafolios se ha reducido a lo largo del tiempo y hoy están en una situación de menor liquidez. Y con un retiro adicional, estarían en una situación más compleja de liquidez.

—¿Y los llevaría a salirse de los límites fijados por la SBS?

Digamos que en el sistema per sé, dependiendo qué fondos tú cojas, ya hay algunos en los que estamos fuera de los límites. Y esto solo profundizaría el problema. Lo que ocurre en casos como estos es que, si bien se exceden los límites, no es causal del administrador. La SBS tiene un entendimiento de este caso. El forzarte a ajustarte a un límite tiene consecuencias. Al final lo que se busca es perjudicar lo menos posibles al afiliado. Desde el lado de gestión de portafolios, ningún retiro es bueno. Sea acotado o no.

“No hay ningún monto [de retiro AFP], ni acotado ni libre, que no te genere un perjuicio en cómo está estructurado los portafolios”

Reforma de pensiones

—¿Es el planteamiento del Ejecutivo el definitivo? ¿Qué oportunidades de mejora tiene?

Consideramos que la propuesta va en el camino correcto. Trae una pensión mínima y apertura a nuevos competidores. Sin embargo, uno de los puntos que deja fuera y que creemos que es importante es que deja fuera al 70% de la población que hoy no tiene pensión. Se sigue quedando en la minoría de formales y no en los independientes. Por otro lado, tampoco se permite la flexibilización del aporte. Permitir varios aportes o distintas formas de aportar más que un único aporte mensual. Tercero: el carácter previsional del sistema. Y cuarto es el tema de riesgo compartido. La propuesta del Ejecutivo, falta incluir el tema de la comisión variable.

—Una de las críticas que se hace es el privilegiar el sistema público frente al privado. ¿Ves que haya ello en la propuesta?

Yo creo que tanto el sistema público como el privado pueden convivir. Ya lo hemos hecho.

—¿Siendo ambos esquemas distintos?

Es que ambos sistemas están conviviendo y pueden convivir hacia adelante. La diferencia está en la rentabilidad que una persona ha podido obtener en una AFP y en una ONP. Ahora, el costo que eso acarrea para el Estado, es otro tema. Me refiero al costo del sistema de reparto contra el privado y luego generar aportes para quienes no llegan a la pensión mínima.

"Que hoy obliguen a las personas a ir al esquema de reparto, yo creo que es un cambio a lo vivido en los últimos años. Pero si el Ejecutivo cree que esta es la mejor forma de hacerlo, es válido. Preferiría que ese no fuese el default, pero si lo fuera, no es algo que desvirtúe el hecho de tener una reforma"

—También se propone el traslado de los fondos AFP a la ONP cuando el afiliado no consigue el ahorro suficiente para una pensión.

Es la forma como ellos han encontrado el mecanismo y cómo garantizar la pensión mínima. ¿Hubiese sido mejor que sea en las AFP y que el Ejecutivo haga una contribución directa a la Cuenta Individual de Capitalización? Sí. Pero es el que ha propuesto al Ejecutivo. Y, nuevamente, si esta es la forma que debemos seguir para garantizar una pensión mínima, bienvenida. Pero no vamos a llegar a un mecanismo perfecto.

Galantino Gallo, gerente general de Prima AFP.

—El Congreso podría cambiar el sentido del proyecto.

De acuerdo, pero si el Congreso puede lograr mayor flexibilidad e incluir a los independientes. Si podemos lograr que se incorpore el riesgo compartido, yo lo veo como una posibilidad. Entiendo que planteas un riesgo, pero ahí creo que hacemos un llamado a sumar esfuerzos de impulsar estas iniciativas para que se plasmen en una reforma.

—Credicorp tiene una propuesta que entiendo se ha conversado con los actores.

Hemos comenzado una campaña de difusión de la propuesta de Credicorp. Obviamente la propuesta de Credicorp no es la que se debatirá en el Congreso, pero lo que queremos es que estas sean complementarias a la propuesta del Ejecutivo y que se apruebe en el Legislativo.