Primera Parada, el nuevo proyecto mixto en Barranco

Solo faltan siete meses (abril 2020) para que el proyecto de uso mixto Primera Parada –que se construye en la Av. Pedro de Osma, Barranco– vea la luz.



Esta nueva propuesta incluye el desarrollo de 30 departamentos y de tres niveles de comercio gastronómico. Este último consta de un ‘food hall’ denominado Merkat, restaurantes y un local de entretenimiento nocturno.



En total, son 18 operadores gastronómicos los que se instalarán, precisa Karen Lozada, CEO de On Retail Consulting Perú, empresa encargada de la dirección y administración de la parte comercial de Primera Parada.



MARCAS PRESENTES

La taquería Chinga tu Taco [creación de Moma Adrianzén, dueño también de las marcas Jerónimo y Frida], Soperos Unidos, Al Toque Pez (barras de cebiches) y Sushi Pop (comida japonesa y ‘poket’) son algunas de las propuestas que estarán en Merkat.



Entre los restaurantes se encuentran la hamburguesería Osso Burger (el primer local de este formato), The Pizza Club, La Patarashkita, Selectos Ibéricos –que cuenta con una propuesta de delicatessen y ‘wine bar’–, el restaurante de comida asiática Bao?, Mi Causa, La Patrona (comida criolla), Sushi Co y el bar El Infusionista. Para complementar su oferta con propuestas más dulces, On Retail también está negociando la participación de Beso Francés y La Ibérica.



Bao? es uno de los restaurantes que será parte de Primera Parada. Figuran también The Pizza Club y Osso Burger, entre otros.

El entretenimiento estará a cargo de una franquicia mexicana que ingresará por primera vez al mercado peruano y que Lozada prefiere aún no revelar. “Este es un formato similar al de Fridays y Chili´s, pero que se complementa con el entretenimiento nocturno como conciertos y ‘stand up comedy’. El local tendrá un espacio de 500 m2”, explica.



Asegura que la idea es darle al barranquino y al ejecutivo del distrito una propuesta gourmet distinta a la existente en la zona.



Destaca, además, que Primera Parada se enfocará mucho en el ‘delivery’, para así atender a otros distritos cercanos, especialmente, Chorrillos. Por ello, también tendrá un nivel de estacionamientos.



DETALLES

Las obras del proyecto se iniciaron en febrero del 2019. Se estima que la parte comercial será entregada en enero a los operadores gastronómicos para su implementación. Estos generarán una venta mensual de medio millón de soles al mes, aproximadamente.





Primera Parada –propiedad de cuatro inversionistas: dos españoles, un mexicano y un peruano, todos con experiencia en el sector inmobiliario– pretende captar a clientes entre 25 y 50 años que estén en busca de una propuesta integrada.