Prosegur Alarms está acelerando su apuesta por la tecnología y la diversificación de servicios para sostener su crecimiento. La compañía proyecta mantener un ritmo de expansión de doble dígito en los próximos años, apoyada en Inteligencia Artificial (IA), nuevos canales comerciales y una propuesta que va más allá de la alarma tradicional, según informa a Día1, Gabriel Norkus, director general de Prosegur Alarms en Perú.

El giro estratégico de la compañía apunta a transformar su servicio en una solución más completa, en línea con la evolución del consumidor. “El mercado viene evolucionando de un servicio que era un dispositivo conectado a una pared a uno mucho más digital, integral y orientado a las personas”, explica Norkus.

En ese camino, uno de los hitos clave ha sido la incorporación de servicios complementarios como el seguro contra robos, que ya alcanza una penetración del 95% en nuevas ventas. “Los clientes buscan soluciones que los acompañen no solo dentro del hogar sino también fuera de él”, señala.

El portafolio también se ha ampliado con soluciones de video, que permiten tanto el automonitoreo como una mejor gestión de eventos desde la central.

Gabriel Norkus, director general de Prosegur Alarms en Perú.

IA y video: las palancas tecnológicas del negocio

La IA se ha convertido en un eje central de la operación, tanto para mejorar la precisión como para escalar el negocio. Actualmente, la compañía procesa alrededor de 52.000 eventos mensuales, de los cuales solo el 2,2% corresponde a incidentes reales. En ese contexto, la IA cumple un rol clave en la eficiencia operativa.

“La IA nos permite diferenciar con mucha más precisión entre eventos reales y falsas alarmas, reclasificando cerca del 50% de los casos”, detalla Norkus.

Además, su uso se extiende al análisis de video y audio, permitiendo identificar patrones y reducir errores.

“Hoy una cámara puede determinar si se trata de una persona, una mascota o incluso un evento ambiental, lo que mejora significativamente la capacidad de respuesta”, agrega.

Prosegur Alarms está acelerando su apuesta por la tecnología y la diversificación de servicios para sostener su crecimiento.

Crecimiento con foco en nuevos clientes y canales digitales

El crecimiento de Prosegur Alarms en Perú está impulsado principalmente por la incorporación de nuevos usuarios. De hecho, el 95% de su base proviene de clientes que no habían contratado antes este tipo de servicios.

“Eso habla de la enorme oportunidad que todavía existe en el mercado peruano”, afirma el ejecutivo.

La compañía creció alrededor de 10% en 2025 y apunta a mantener tasas de doble dígito hacia adelante, con el objetivo de expandir su cartera en 30% entre 2026 y 2029.

Para lograrlo, está diversificando sus canales. El canal digital ya representa el 15% de las ventas y se espera que alcance el 30% en los próximos años, mientras que los canales indirectos también ganan participación.

El verdadero reto: romper la barrera cultural

Pese al contexto de inseguridad, el principal obstáculo para el crecimiento no es económico, sino cultural. “Nuestra principal barrera no es el precio, es cultural. Hemos normalizado vivir con inseguridad y creemos que es algo natural”, sostiene Norkus.

En muchos casos, los consumidores siguen optando por soluciones tradicionales como rejas, mascotas o vigilancia informal. “El desafío es hacer más conocido el producto y demostrar que un sistema de alarmas es mucho más eficiente e integral”, añade.

Prosegur Alarms está acelerando su apuesta por la tecnología y la diversificación de servicios para sostener su crecimiento.

Hacia adelante, la compañía apuesta por una mayor integración tecnológica y el desarrollo de soluciones más sofisticadas. “Vamos a ver una mayor interconexión entre dispositivos del hogar, donde el sistema de alarmas interactúe con otros servicios como luz o gas”, proyecta.

Además, la IA seguirá avanzando hacia modelos de detección predictiva, mientras que la seguridad híbrida —que combina tecnología y respuesta humana— marcará la evolución del sector.

En un mercado con apenas 2% a 3% de penetración, la estrategia de Prosegur Alarms apunta a capturar ese potencial con una propuesta más tecnológica, pero también más cercana al usuario.