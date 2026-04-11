Por Fiorella Gil Mena

Prosegur Alarms está acelerando su apuesta por la tecnología y la diversificación de servicios para sostener su crecimiento. La compañía proyecta mantener un ritmo de expansión de doble dígito en los próximos años, apoyada en Inteligencia Artificial (IA), nuevos canales comerciales y una propuesta que va más allá de la alarma tradicional, según informa a Día1, Gabriel Norkus, director general de Prosegur Alarms en Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.