Tras el exitoso primer día de inicio de operaciones del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el proceso de adecuación y aprendizaje que pasarán las aerolíneas, operadores y toda la comunidad aeroportuaria en el terminal será clave para reducir los tiempos en beneficio de los pasajeros. Así lo mencionó Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional.

“Es totalmente diferente a la operación en el terminal antiguo. Es un terminal 3 veces más grande. Son mayores tiempos que vas a tomar circulando de un área a otra. Son una serie de variables que se van a dar al mismo tiempo para todos dentro de esta curva de aprendizaje”, refirió.

Llegada de pasajeros de los primeros vuelos internacionales. Foto: Fernando Sangama.

A su entender, el primer desafío será hoy lunes. “Mañana [hoy] sí va a ser un tema mucho más real respecto al impacto. Primero, por lo que le va a costar al pasajero llegar al aeropuerto [en un día laboral], y evidentemente, dentro del aeropuerto también. Porque vas a tener mayor flujo de gente”, indicó.

Detalles del primer día

José Raúl Vargas, CEO de Sky Arline Perú, dijo a El Comercio que la transición al nuevo aeropuerto -que tomó 12 horas y que concluyó al mediodía- se realizó dentro de lo establecido y sin mayores novedades.

“Son buenas noticias. Felizmente la mudanza que comenzó en la madrugada fluyó sin mayor problema. Todo de acuerdo a lo planificado. Todos los aviones que había que mover del terminal antiguo al nuevo se movieron”, aseveró.

Para el caso de la aerolínea, hablamos del traslado de 10 aviones. El primer vuelo de Sky Airline que despegó desde el nuevo terminal tuvo como destino la ciudad de Piura y estaba programado para las 1:15 pm. El avión era de una capacidad de 186 pasajeros. “Domingo, como no hay mayor tráfico, los pasajeros han llegado [al embarque] sin mayor problema”, dijo el ejecutivo.

Otros equipos que estuvieron involucrados en el traslado fueron carretas, camiones de combustible, motorizados, equipos que ayudan a mover aviones y de traslado de equipaje. Todos se trasladaron sin problema.

Respecto a la simultaneidad de los vuelos, Vargas detalló que esto ocurrió sin mayor inconveniente. Entre las 11:00 am y 12:00 pm se tuvo cuatro vuelos en simultáneo en ‘check in’ y entre 12:00 pm y 1:00 PM hubo cinco vuelos en simultáneo. “Como plan de contingencia estamos cubiertos. Los sistemas del aeropuerto están funcionando bien y estamos bien tranquilos”, dijo y recalcó que la aerolínea recibió ayer vuelos internacionales desde Brasil, Argentina y Chile.

Para el ejecutivo, será relevante en los próximos días afinar las secuencias de operación, principalmente en plataforma, que es el trabajo para el despegue del avión “Nosotros vamos a monitorearlo más de cerca porque tiene impacto en la puntualidad de los vuelos. Los flujos son distintos y las ubicaciones son nuevas. Hay una curva de aprendizaje importante”, agregó.

Más oportunidades

Gutiérrez puso el foco en el proceso de aduanas que, según indicó, vio ciertas demoras ante la afluencia de pasajeros del primer día. “Era de esperarse y responde a la vorágine de empezar en un nuevo aeropuerto. En los próximos días vas a tener un flujo que podría ser similar; pero recordemos que las áreas de migraciones (para las llegadas) en el nuevo aeropuerto son un 40% menores frente a la anterior y para salidas, un 20% más chicas que en el antiguo aeropuerto. Asimismo, el área de requisitorias tiene un tercio del área que tenía anteriormente”, dijo.

Frente a ello, Gutiérrez consideró necesario hacer mayor difusión del sistema Migracheck a través del aplicativo y 48 horas antes del vuelo. “Si no se facilitan todos los datos, el proceso en los e-gates no va a ser posible y tendrá que ser manual. El problema va a ser con los pasajeros que vienen del exterior, que no conocen aún de esta opción. Se está viendo modalidades con QR para esos pasajeros, así se facilita el proceso”, dijo.

Otro punto al que refiere el gerente general de la asociación está relacionado con los trabajadores y su traslado. “Si bien formalmente el aeropuerto antiguo ya está cerrado, sí se mantiene una comunicación interna para trabajadores y tripulaciones. Con un bus interno están implementando una solución de traslado. Ese traslado toma cerca de 30 minutos, pero debería ser por lo menos 15. Es algo que hemos levantado la semana pasada al MTC”, dijo.

Frente a ello, Gutiérrez reitera que existe predisposición de la comunidad aeroportuaria por mantener la curva de aprendizaje y ganar eficiencia para que los procesos en el interior del aeropuerto sean más céleres en beneficio de los pasajeros.