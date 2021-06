Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Salaverry Terminal Internacional (STI) asumió la concesión del puerto de Salaverry en el 2018 encontró una operación portuaria semi-congelada en el tiempo por falta de inversiones significativas desde su inauguración en los años 60. Dos años y medio más tarde, el puerto liberteño luce una nueva cara debido a la millonaria inversión que la empresa (Tramarsa) viene ejecutando. Al respecto, conversamos con Diego Cassinelli, gerente general de STI.

—Tenemos entendido que la modernización del puerto arrancó en marzo del 2020, pero se retrasó por la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es el avance en este momento?

En realidad, la planificación se adelantó un mes. Arrancamos el 20 de febrero de 2020, pero hubo un parón radical debido al COVID-19 y, en ese interín, salieron los protocolos de vigilancia [epidemiológica]. Con eso reanudamos labores a finales de mayo y desde entonces hemos ejecutado un shock de inversiones de más de US$100 millones, que nos han permitido lograr un avance del 80%.

—¿Ese avance se refiere a la primera etapa o a todo el proyecto?

El proyecto tiene seis etapas. Las compulsivas a ser desarrolladas en los primeros cinco años son la primera y la segunda etapa. Pero estamos adelantando una parte de la tercera y de la cuarta. Para nosotros ese es el proyecto de modernización, del cual hemos avanzado un 80%.

—¿La inversión total asciende a US$220 millones?

Son US$229 millones, pero lo importante es el impacto que tiene en la población. Para que tengan una idea, hemos generado 1.200 puestos de trabajo directos durante un periodo de seis a siete meses. Y el promedio durante el tiempo que durará la construcción será de 800 puestos, con lo cual habremos dinamizado la economía y dinámica del distrito.

—¿Y esta dinámica se va a mantener por cuánto tiempo?

Nosotros anticipamos que para mayo del 2022 estaremos concluyendo el proyecto.

—¿Luego vendrían las restantes etapas?

Si, son etapas que se irán gatillando conforme suba la demanda [portuaria]. Lo que concluiríamos en mayo de 2021 son las primeras cuatro etapas por US$145 millones.

La modernización del puerto de Salaverry comenzó en febrero del 2020 y concluirá en junio del 2022 (Foto: STI).

—¿El objetivo de la modernización es hacer de Salaverry el puerto más eficiente y productivo del norte del Perú? ¿Es así?

Sí, para nosotros ha sido importante mejorar la productividad para satisfacer la demanda de nuestros clientes. Ya llevamos dos años y medio de operación y, en ese interín, hemos incrementado nuestra productividad en un 35% y hemos reducido los cierres de puerto por oleaje en casi un 80%.

PROYECTOS MINEROS

—¿Quiénes son los clientes del puerto?

Salaverry es un puerto granelero por excelencia. Entre los principales sectores que atenemos están el avícola, para el que descargamos maíz y soya, y el agroindustrial, pues proveemos todo el fertilizante que se consume en Lambayeque, La Libertad y Ancash. También es importante el sector construcción, para el que descargamos Clinker y carbón térmico con destino a las cementeras. Y la minería, que exporta carbón antracita y concentrado de cobre por Salaverry.

—¿El carbón es un producto importante del puerto?

Sí. Por Salaverry pasan dos tipos de carbón: el importado, que representa 40 o 45 mil toneladas al año y va hacia la planta de Cementos Pacasmayo. Y el que exportamos a partir de la producción de las minas de la sierra de La Libertad. En el 2019 llegamos a exportar casi 600 mil toneladas de este producto, que va para la industria del acero.

—¿De dónde vendría el crecimiento futuro del puerto? ¿Quizás de la minería de cobre (que produce concentrados)?

Ese es un tema bastante relevante para nosotros. En Salaverry hemos identificado los proyectos de cobre para los próximos 5 a 8 años en nuestra zona de influencia, por ejemplo, el proyecto Magistral de Nexa (Ancash), la ampliación de La Arena (La Libertad), y los proyectos de Cajamarca: Sulfuros Yanacocha, Tantahuatay, Michiquillay, Conga y La Granja.

—En la eventualidad de que salgan uno o varios de ellos, ¿Salaverry estaría preparado para recibirlos?

El proyecto de Salaverry implica inversiones para todo tipo de carga. Y el concentrado de cobre no es la excepción, porque ya atendemos a Gold Fields (Cerro Corona). Lo que puedo asegurar es que tendríamos que hacer adecuaciones menores para atender cualquiera de estos proyectos si es que se gatillan. Por tanto, considero que estamos listos y que podemos atender sin problemas dos o tres proyectos mineros. De hecho, los podemos adecuar en el almacén que estamos por construir que tiene 30 mil toneladas de capacidad.

—¿Salaverry sería el puerto ideal de salida para esta nueva producción minera?

Hoy sólo estamos Paita y nosotros, porque Chancay tiene un horizonte de 2 a 3 años para iniciar operaciones y, además, está pegado a Lima. Eso es, lejos de la zona de influencia minera que está concentrada en Cajamarca, La Libertad y el norte de Ancash, y que constituye nuestra área de operaciones. Con lo cual, todos esos proyectos tienen una salida natural a través de Salaverry.

Las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Ancash albergan una interesante cartera de proyectos mineros, cuya puerta de salida natural sería el puerto de Salaverry (Foto: STI).

LÍNEAS NAVIERAS

—Ustedes anunciaron en el 2019 el ingreso de una gran naviera a la concesión. ¿Qué pasó desde entonces?

Nosotros tuvimos un acercamiento tanto con Sealand como con los agroexportadores locales, para quienes no era viable recalar en el puerto antes del 2018. Por eso, tomamos varias iniciativas que nos permitieron pasar de una situación deficitaria de infraestructura a convertirnos en una alternativa para ellos. Así fue que Sealand pudo recalar en cuatro oportunidades (julio a setiembre de 2019). Lamentablemente, ese servicio no prosperó porque no se pudo lograr la cantidad necesaria de contenedores que la naviera necesitaba.

—¿Qué fue lo que ocurrió?

Sucedieron temas estacionales, porque la temporada de paltas y arándanos se retrasó un poco. Luego nos agarró el proyecto de modernización y la pandemia de COVID-19, que han ralentizado esta situación. Pero ya hemos implementado un terminal de contenedores y a mediados de junio debemos recibir las dos grúas móviles que nos permitirán convertirnos en una alternativa ideal para las líneas navieras y en un depósito multilínea para cualquier que quiera recalar en Salaverry.

—¿Eso significa que desde junio ya podrán recalar en Salaverry las líneas navieras?

Es correcto. Vamos a retomar las labores comerciales con las navieras, los agroexportadores y los clientes que manejan carga con contenedores en nuestra área de influencia

- En 2019 Salaverry tenía una productividad de 245 toneladas por hora/nave. Entonces preveían que podían llegar a 500 toneladas para el 2020. ¿Lo consiguieron?

Eso es justamente lo que esperamos que suceda con la llegada de las dos grúas móviles: duplicar nuestra productividad. Ahora la cifra ha subido a 346 toneladas por hora/nave y para junio esperamos dar el salto a las 500 toneladas.

—¿Qué resultados obtuvo la compañía en el 2020 y qué esperan que ocurra en el 2021?

El 2020 fue un año atípico debido al COVID-19. La cantidad de carga movilizada bajó entonces a 2,6 millones de toneladas, pero este año hemos empezado con un repunte importante, por lo que proyectamos llegar a los 3 millones de toneladas para fines del 2021, una cifra que nunca se ha visto en Salaverry.

El puerto de Salaverry es la puerta de entrada para los fertilizantes que se consumen en Lambayeque, La Libertad y Ancash. En la foto: almacén de fertilizantes (Foto: STI).

—¿Qué pasará con el puerto si se prohíben las importaciones, como lo advierte Perú Libre?

Bueno, como STI creemos que debemos esperar como vienen los resultados. Sin perjuicio de ello, sin embargo, vamos a continuar con nuestro plan de inversiones para concluir con las obras a las que nos hemos comprometido.

—¿Pero qué ocurriría en el hipotético caso de que no hubiera importaciones?

En ese caso, el movimiento de carga se vería bastante restringido. Nosotros somos 170 trabajadores y tendríamos que ver cómo vamos a reaccionar ante ese escenario. Pero es un poco aventurado asegurar que se van a restringir las importaciones. Lo que nos corresponde como empresa es ser prudentes y esperar los resultados.