“Tan poca demanda responde a que el Perú no clasificó y los altos costos que implica. Un paquete para las finales no baja de US$7.000 y el boleto aéreo costaba un aproximado de US$2.800. Las 300 personas, aproximadamente, que viajarán desde el Perú adquirieron sus paquetes al ente oficial, que es Match FIFA”, afirma Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit).

A ello se suma lo que demora tal travesía: llegar desde Lima a Doha en un vuelo comercial podría demorar cerca de dos días.

“Con la opción de vuelo recomendada, el primer vuelo que parte de Lima hacia Ámsterdam tiene una duración de 12 horas y 10 minutos. En Ámsterdam, la escala es de 23 horas y 35 minutos para, finalmente, tomar el vuelo de Ámsterdam a Doha, que dura seis horas y 10 minutos”, detalla Inés Hochstadter, country manager de Despegar para Perú, Ecuador y Colombia.

La ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022 se realizará en el estadio Al Byat. (Foto: AFP)

Y si algún aficionado peruano se animara a viajar a Qatar a última hora, solo el costo del viaje superará los US$3.000. “Para tickets de ida y vuelta, Despegar tiene opciones con escala desde US$3.632 hasta $5.848. Se ha considerado el tiempo de estadía desde el 18 de noviembre hasta el 2 de diciembre [durante la fase de grupos del torneo]”, explica Hochstadter.

La baja acogida no es exclusiva del Perú. La semana pasada Omar Al-jaber, director de alojamiento del comité organizador del Mundial, señaló que hay 25.000 habitaciones libres entre el 24 y el 28 de noviembre, días en los que se jugarán los partidos definitorios de la fase de grupos. Una vez superada la misma, 16 de los 32 equipos quedarán eliminados, y por lo tanto, la demanda por alojamiento también bajará.

La selección peruana no clasificó al Mundial Qatar 2022 pero, pese a ello, algunos pocos aficionados se han animado a viajar.

Al-jaber indicó también que se vendieron 2,9 millones de las 3,1 millones de entradas para la cita mundial. Por ello espera que entre el 20% y el 30% del total de alojamientos se cubran antes del 20 de noviembre, cuando se inaugure el Mundial.

Hay opciones para alojarse en el país árabe. Las más baratas, como el complejo que servía para albergar obreros migrantes durante la etapa de la construcción (US$40 por noche) o las cabinas construidas en las afueras de las ciudades (US$200 o US$300 por noche) están agotadas. Los hoteles de lujo, en tanto, pueden costar de US$400 a US$1.000 por noche.

Álbum oficial y figuritas

En el Mundial Rusia 2018, al que clasificamos luego de 36 años de sequía, la fiebre por conseguir el álbum oficial y completarlo fue un fenómeno histórico a nivel global: se vendieron más de 40 toneladas de figuritas y casi 2 millones de álbumes en nuestro país, cuenta a Día1 Oscar Pizarro, gerente general de Tai Loy , distribuidor principal de Panini en el Perú. “El álbum pasó de ser un juego a ser un objeto de colección”, afirma.

A diferencia de hace cuatro años, el Perú no pasó el repechaje y no clasificó al Mundial, por lo que desde aquel 13 de junio se preveía que la ventade los álbumes no gozaría el mismo furor. No obstante, Pizarro comenta que la demanda del álbum los ha dejado sorprendidos.

Álbum del Mundial Qatar 2022. (Foto: Panini)

“Pensamos que iba a ser mucho menor. En julio hubo como un luto nacional pero la preventa se lanzó en agosto y en adelante hemos visto una demanda constante”. El ejecutivo, quien nos indica que no puede compartir cifras, sostiene que esto se debe a que los peruanos son amantes del fútbol ya que, sobre todo, desde el Mundial pasado ven en el álbum Panini un artículo de colección. Además, Qatar 2022 podría ser el último mundial en el que jugarán Cristiano Ronaldo y Lionel Messi –para muchos los mejores del mundo–, por lo que las ventas podrían haberse visto impulsadas por ello.

Desde falabella.com, comentan también que la demanda mensual de los álbumes se ha mantenido desde el lanzamiento, “sin embargo, tal como esperábamos, la venta acumulada ha sido menor que la del mundial anterior, ya que Perú no clasificó”, subraya Freddy Chirinos, su gerente Comercial de las categorías de Deportes, Infantil, Libros e Instrumentos musicales. Desde mediados de agosto hasta la fecha, el ejecutivo indica que han vendido más de mil álbumes y mil paquetones de figuritas.

Los álbumes se han vuelto objetos de colección. (Foto: Los Andes/Ana del Rosario Mulet)

En Tottus afirman que si bien no se ha repetido el éxito de venta del Mundial anterior, lo que se compró se logró vender sin problemas.

Pizarro, asimismo, ve una demanda interesante por parte de los coleccionistas del fútbol con las ‘trading cards’ (Adrenalyn XL) de Qatar 2022, en las que aparecen siete jugadores de la selección peruana. “Son tarjetas coleccionables en las que aparece información de los jugadores, donde se han incluido a los equipos que estuvieron en la última ronda de la eliminatoria. Este producto va a un segmento más de coleccionistas, el álbum es más masivo”, detalla.

Estas tarjetas ya están a la venta y, según comenta el ejecutivo, se están vendiendo bien. Hace cuatro años, recuerda, se agotaron en las dos primeras semanas de venta.