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Resumen

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En medio del impacto económico que enfrenta el país por el fenómeno de El Niño, el gobierno entrante de Keiko Fujimori afronta el reto de acelerar obras y coordinar una respuesta que ayude a mitigarlo. A propósito de ello, cuatro líderes empresariales indican a Día1 las medidas indispensables para atender la emergencia y sus expectativas para el siguiente quinquenio.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.