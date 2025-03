Van a inaugurar un nuevo campus en marzo, ¿cómo impactará en el crecimiento de UTEC?

Este nuevo campus se construye sobre la otra mitad del terreno; es decir, nuestro edificio [en Barranco] tiene 10 años y estaba construido sobre la mitad del terreno total y ahora hemos tomado la otra mitad.

En el 2024, UTEC creció 12% y espera cerrar este 2025 con un avance del 14%, comenta Javier Bustamante, rector de esta casa de estudios a Dia1.

¿Qué se implementará en esta nueva área?

Estamos incorporando estacionamientos subterráneos, áreas comunes más grandes, algo de áreas verdes, un espacio deportivo que se lo debíamos a los estudiantes desde hace un tiempo, un comedor-cafetería bastante más grande y hemos construido 5 pisos que van a ser ambientes académicos de enseñanza y oficinas.

¿Se crearán nuevos laboratorios y traerán equipamiento?

Más laboratorios especializados y la posibilidad de traer nuevas tecnologías, nuevas tendencias a estos ambientes nuevos.

¿También se mantendrá la misma línea del diseño arquitectónico?

Absolutamente. Está diseñado por las mismas arquitectas y la idea es que los edificios empalmen. Incluso, se busca que no se sienta que son 2 edificios, sino que se perciba como una proyección del original.

¿Y cómo va a impactar esto en el crecimiento del número de estudiantes?

Actualmente contamos con 4.400 estudiantes en pregrado. [El nuevo campus] nos da holgura para tener más ambientes y poder darles mejores horarios, pero en realidad, no lo hacemos por la necesidad de crecer en cantidad de alumnos, sino para poder dar ambientes de enseñanza más adecuados a todos. No es una proporción directa a doblar el espacio para duplicar el alumnado. Así que probablemente nos quedemos con 6.000 alumnos.

¿Será la última inversión en infraestructura?

No. Un crecimiento posterior a este sería en los pisos restantes del nuevo edificio [faltan seis a parte de los cinco construidos en el nuevo campus] y calculamos que se harán aproximadamente hacia el 2030, ahí queda concluido el campus completo.

¿Cuál es la inversión que se ha tenido?

En esta ampliación se han invertido US$ 30 millones, incluyendo el equipamiento porque algunos ambientes son especializados y otros son aulas.

¿Qué tipo de equipamiento?

Hay Fab Lab o Garage, que son espacios de aprendizaje ‘hands-on’, donde el alumno interviene y eso implica, por ejemplo, impresoras 3D y máquinas cortadoras. En cada especialidad va a haber una serie de maquinarias y tecnologías específicas. Entonces eso es lo que estamos incorporando acá. Toda la tecnología involucrada en los nuevos ambientes académicos está incluida en esta inversión y es algo que no solo hacemos porque hay un nuevo ambiente, un ambiente antiguo también tiene que renovar su tecnología.

En lo que resta del año, ¿habrá otra inversión en infraestructura o equipamiento?

No de esa magnitud. Puede ser habilitar algunos otros espacios, transformar otros. No lo descartamos, si no es este año, el próximo, pero ya pasan a ser transformaciones menores. A nivel de construcción, nos hemos detenido.

¿Se piensa abrir otra sede en alguna región?

No. El campus es el único y nuestra oferta es esencialmente presencial con un componente virtual minoritario. La virtualidad la vislumbramos como una herramienta adecuada y necesaria para poder traer al docente que no tiene la capacidad o que tiene la imposibilidad física de estar acá.

¿Habrá nuevas carreras en pregrado este año?

Sí, estamos proyectando tener tres carreras nuevas para el 2026 correspondientes a las facultades de Computación y Negocios. Entonces con ellas tendríamos un portafolio total, para el 2026, de 16 programas de pregrado.

"Más laboratorios especializados y la posibilidad de traer nuevas tecnologías, nuevas tendencias a estos ambientes nuevos", afirmó el rector de UTEC

¿En qué mes del año se lanzan las carreras que iniciarán el 2026?

Estas carreras iniciarán en marzo, en el primer semestre académico del 2026, pero las vamos a lanzar probablemente en mayo de 2025.

¿Cómo eligieron estas carreras?

Sentimos que completan y redondean nuestra oferta. Nosotros tenemos tres facultades y de momento esa es nuestra misión, cumplir con esas tres facultades: la de Ingeniería, la de Computación y la de Negocios. La primera está bastante madura porque tiene nueve programas, la de Computación tiene tres, pero está en un crecimiento y con una demanda muy agresiva; por eso la queremos complementar. Y Negocios solo tenía una carrera, entonces también la vamos a complementar.

De estas tres carreras que implementaremos, por lo menos una de las nuevas carreras va a ser de negocios en el 2026. Es decir, las tres carreras nuevas son de Negocios y Computación, ya no de Ingeniería.

Y a nivel de posgrado, ¿cómo planean expandirse?

A nivel de posgrado, sí se viene un crecimiento bastante más agresivo, porque nos hemos trazado la meta de lanzar 6 maestrías cada año por los próximos años.

¿Las que corresponden al 2025 ya fueron lanzadas?

Algunas han sido ya lanzadas, otras van a ser lanzadas en el año, pero sí, el 2024 ya lanzamos las 6 primeras.

UTEC está afianzándose con la inteligencia artificial, ¿cómo va la adaptación a esta nueva herramienta?

La inteligencia artificial es un concepto amplio. En el mundo académico se puede hablar de dos ámbitos: el aprendizaje y la enseñanza. Son lo mismo, pero uno es desde la perspectiva del docente que la dicta y la otra es desde el alumno que la aprende. Entonces hay herramientas de inteligencia artificial que fomentan la enseñanza y otras que fomentan el aprendizaje. El alumno puede tener a disposición algunas herramientas de inteligencia artificial para facilitar su proceso de aprendizaje y el docente puede tener algunas herramientas de inteligencia artificial que le facilitan el dictado, la enseñanza.

Para este semestre, nosotros acabamos de lanzar UTEC Coach, que es un asistente virtual. Típicamente las clases y muchos docentes, en algunas materias, cuentan con un asistente de cátedra, que es una persona que asiste al docente. Los alumnos pueden ir a consultar temas relacionados a la materia con el profesor o con el asistente, pero tanto al asistente como al profesor le puede consultar cuando lo ve, cuando le escribe o durante la clase, pero un asistente virtual cumple el rol de ser 24/7, durante todo el semestre académico de principio a fin. Entonces, UTEC Coach es una es un asistente de cátedra virtual que tiene todo el conocimiento relacionado en específico a la materia que está viendo el alumno, quien puede consultar qué día le toca el examen final, qué materias cubre, dudas sobre el sílabo, etc.

Y en términos generales, ¿todas las carreras tienen ya implementada la inteligencia artificial?

Todas la tienen en algún nivel como componente.

¿Cómo se está presentando la demanda de las carreras que ofrecen en UTEC?

Realmente bien. Hay carreras más demandadas que otras. En UTEC, la más solicitada es ingeniería mecatrónica, precisamente la que maneja la parte de robótica y no sorprende: es muy vanguardista y tiene una extraordinaria fusión entre la mecánica y la electrónica. También tenemos Computer Science, que es la carrera más grande que tenemos a nivel de alumnado.

"Sí, estamos proyectando tener tres carreras nuevas para el 2026 correspondientes a las facultades de Computación y Negocios", comentó el rector de UTEC

¿Cómo contribuyen las condiciones de la economía peruana a mejorar el mercado laboral para sus egresados?

La economía peruana siempre ha estado históricamente basada en la industria extractiva. Somos fuertes en la extracción de minerales, en la extracción de productos de la tierra: agricultura, pero también la extracción de productos del mar, a través de la pesca. Entonces, minería, pesca y agronomía siempre han sido grandes industrias peruanas. El negocio extractivo ha cambiado poco, lo que cambia son probablemente las tecnologías que se utilizan para explotar los recursos naturales y siempre va a seguir siendo una fuente de trabajo muy grande en el Perú; sin embargo, hoy no es de extrañar que un peruano consiga trabajo en el extranjero sin ir al extranjero y ahí es donde todas las carreras de computación se hacen muy relevantes. Lo importante es que queremos tener carreras vigentes, relevantes, que proporcionen una empleabilidad casi garantizada a todos nuestros egresados. Sentimos que nuestros programas son de alta demanda en el mercado, nuestros egresados tienen oportunidades laborales en distintos ámbitos.

Tenemos una alta tasa de empleabilidad que superan el 90% y varios de ellos van al extranjero, optan por el camino del emprendimiento y otros van al terreno corporativo.

Sobre los servicios, ¿cómo ha evolucionado el UTEC Ventures?

UTEC Ventures tiene 10 años cumplidos y ha apoyado a muchas empresas. Es una incubadora de empresas y emprendimientos en el Perú bastante exitosa porque hace un acompañamiento distinto. Somos la única que puede llegar a invertir en estos emprendimientos. La orientación y la guía que se le da a los jóvenes emprendedores los ha llevado a tener mucho éxito en corto tiempo.

¿De qué forma invierte UTEC en estas empresas?

Nosotros acompañamos con una inversión de hasta US$ 30 mil por los emprendimientos que decidimos acompañar. Es un apoyo, pero luego buscamos salir (de ellos). Con las ganancias que se puedan generar se reinvierten en otras ‘startups’.

En el caso de los programas de internacionalización, ¿cómo está creciendo la demanda?

Uno de nuestros pilares es la internacionalización. El mundo de hoy es global. El mundo local ya es para pocos. Es virtualmente imposible que le demos una experiencia fuera del Perú a todos nuestros estudiantes, nos encantaría, pero no es sostenible. Entonces hacemos que quienes puedan y a quienes podamos apoyar, la tengan, pero también buscamos traer la internacionalidad a nuestro campus.

Tenemos el Global Academy, que consiste en tomar docentes de otras instituciones socias, y los invitamos a dictar el curso acá. Vienen y dictan el curso. Por ejemplo, un curso de la Universidad de Purdue (EE.UU) se dicta con el mismo profesor, en el mismo idioma y lo recibe un alumno desde Perú, y genera el mismo acreditaje.

¿Cuál es el programa más demandado en pregrado y posgrado?

Nosotros tenemos diferentes formas de alianza con universidades extranjeras. Tenemos el ‘4 + 1’, que es cuando un alumno estudia 4 años en UTEC, y el quinto año lo hace en una universidad prestigiosa del extranjero. Ese último año que hace afuera es una maestría que nosotros convalidamos como el último año de pregrado y a los 5 años el alumno de 22 o 23 años puede haberse graduado de bachiller y de maestro en una de estas universidades y regresa con su cartón o se queda trabajando unos años porque las maestrías de ciencias en Estados Unidos le permiten a un joven peruano quedarse trabajando tres años después de estudiar.

También tenemos programas de intercambio; por ejemplo, con la Universidad de Alberta. Al estudiante peruano le gusta viajar a Canadá y es probablemente donde más alumnos hemos tenido en el extranjero en simultáneo. Tenemos el doble grado.

Este año también otorgarán becas a estudiantes de diferentes regiones, ¿en qué consiste?

Sí, la Fundación VélezReyes+ nos ha brindado 22 becas para jóvenes talentosos del Perú quienes ya están comenzando las clases en UTEC. La mayoría de ellos provienen de ciudades del interior del país y estudiarán carreras de ciencias. Mientras más empresas o fundaciones apoyen el talento que existe en el Perú debemos de canalizar esas becas para traer a estos jóvenes talentosos a UTEC y forjarles un futuro mejor.