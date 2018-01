Red Dorsal: ¿Por qué aún no funciona por completo? La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica todavía no se utiliza al 100%. Uno de los principales problemas el modelo lanzado en el 2012 no tiene nada que ver con el mercado de hoy

MTC diseña un nuevo marco normativo sobre cómo deben ser las conexiones de banda ancha en el país. (Cortesía MTC) “La infraestructura de la Red Dorsal está subutilizada”, señala a Día1 Carlos Huamán Tomecich, director de DN Consultores. (Cortesía MTC)