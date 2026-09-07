El Perú está algunos pasos delante de muchos otros países al contar con el Reniec como organismo de registro y validación de la identidad de las personas. El Servicio de Verificación de Identidad de las Personas (SVIP) es usado diariamente por el sector público, notarías, entidades financieras, empresas de seguros, ‘telcos’, entre otros.

Desde su introducción, el SVIP ha permitido agilizar procesos e incrementar la seguridad contractual en beneficio de todos. Cuando no está disponible, esos mismos procesos se paralizan. Se ha convertido, por lo tanto, en un recurso esencial. En adición a ello, la información que almacena Reniec es altamente sensible y, en consecuencia, es vulnerable a las crecientes amenazas de crimen cibernético.

Un activo así de crítico debe llevarnos a la pregunta de si Reniec cuenta con los recursos y capacidades necesarias, pues los niveles de estabilidad, respuesta y seguridad deben ser, como mínimo, comparables a los de las entidades financieras.

Preocuparía mucho, por ejemplo, que una vulnerabilidad en el sistema genere más restricciones de acceso o, peor aún, que gatille la desactivación del servicio de consulta “hasta nuevo aviso” y parte del país se paralice. Tengamos en cuenta que el SVIP no está dentro de las funciones taxativas de la Ley Orgánica del Reniec.

Por lo tanto, siendo el Reniec una entidad autónoma, sería importante saber si existe algún mecanismo que nos asegure que la entidad cumple a cabalidad con los estándares que el SVIP requiere y que continuará dando los servicios que viene ofreciendo con la mayor diligencia.

No todos los países tienen un modelo centralizado que combina registro y validación de identidad. Hay sistemas de dos capas, donde quienes ofrecen los servicios de validación se conectan con el registro de identidad único. ¿Debería ser Reniec la única fuente de consulta o podrían existir servicios privados alternativos? ¿Quién debería regular este hipotético sistema? ¿Habrá otras formas de garantizar la continuidad?

Por lo pronto, estaremos atentos a algún mensaje tranquilizador de quienes tienen a su cargo tamaña responsabilidad.