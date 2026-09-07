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Resumen

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Alvaro Correa, director independiente, analiza Reniec y el SVIP, ¿debemos preocuparnos? | Foto: Reniec.
Alvaro Correa, director independiente, analiza Reniec y el SVIP, ¿debemos preocuparnos? | Foto: Reniec.
Por Álvaro Correa

El Perú está algunos pasos delante de muchos otros países al contar con el Reniec como organismo de registro y validación de la identidad de las personas. El Servicio de Verificación de Identidad de las Personas (SVIP) es usado diariamente por el sector público, notarías, entidades financieras, empresas de seguros, ‘telcos’, entre otros.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.